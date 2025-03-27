https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/abden-vatandaslarina-72-saatlik-kriz-stoku-uyarisi-gida-su-ve-temel-ihtiyac-listesi-verildi-1094901276.html

AB'den vatandaşlarına 72 saatlik kriz stoku uyarısı: Gıda, su ve temel i̇htiyaç listesi verildi

AB'den vatandaşlarına 72 saatlik kriz stoku uyarısı: Gıda, su ve temel i̇htiyaç listesi verildi

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği, iklim krizleri, salgınlar ve askeri tehditlere karşı vatandaşlara en az 72 saat yetecek erzak stoklamalarını tavsiye etti. AB'nin yayımladığı... 27.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-27T07:54+0300

2025-03-27T07:54+0300

2025-03-27T07:54+0300

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Avrupa Birliği (AB), vatandaşlarına yönelik dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Olası doğal afetler, salgın hastalıklar, siber saldırılar ve askeri tehditler gibi kriz anlarında bireysel hazırlık yapılması gerektiğini belirten AB, her bireyin en az 72 saat yetecek kadar gıda, su ve temel ihtiyaç maddesi stoklamasını tavsiye etti.Kriz stratejisi yayınlandı: Proaktif önlemler çağrısıAvrupa Komisyonu tarafından açıklanan “ilk kriz hazırlık stratejisi” kapsamında, vatandaşların kriz anlarında daha dayanıklı olabilmesi için proaktif önlemler alması gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda bireylerden acil durum planları oluşturmaları ve temel malzemeleri evlerinde hazır bulundurmaları isteniyor.Kuzey Avrupa ülkeleri i̇lham kaynağı olduAB’nin yeni stratejisi, Almanya, İsveç ve Norveç gibi kriz hazırlığı konusunda öncü ülkelerden esinlenerek oluşturuldu. Bu ülkelerde, vatandaşlara sığınak hazırlığı, yüksek kalorili gıdalar, iyot tabletleri, alternatif ısıtma sistemleri ve güvenli tahliye rotaları konusunda bilgilendirici broşürler ve mobil uygulamalar dağıtılıyor.Hadja Lahbib: “72 saatlik dayanıklılık en i̇yi tavsiyemiz”AB Kriz Yönetimi Komiseri Hadja Lahbib, 72 saatlik stoklama çağrısını desteklediği açıklamasında, “Vatandaşların kendi kendine yetebilirliği en önemli hazırlık” dedi. Lahbib, sosyal medya üzerinden yayımladığı videoda konserve gıda, şişelenmiş su, çakı, kibrit, radyo, nakit para ve oyun kartları gibi ürünlerin acil durum listesinde yer aldığını duyurdu.Ortak hazırlık günü ve eğitim planlanıyorStrateji kapsamında, AB genelinde "hazırlık günü" düzenlenmesi, konunun okul müfredatlarına entegre edilmesi ve jeneratör, barınak, gıda ve su gibi temel ihtiyaçlara yönelik stok stratejileri geliştirilmesi hedefleniyor. Bu sayede kriz anlarında panik yerine bilinçli hareket edilmesi amaçlanıyor.Zorunlu askerlikte kadınlara yeni uygulamaHazırlık stratejisinin açıklandığı gün, Danimarka Savunma Bakanlığı, 1 Temmuz 2025’ten itibaren kadınlar için de zorunlu askerlik uygulamasına geçileceğini duyurdu. Bu kapsamda 18 yaşına giren kadınlar da erkekler gibi kura sistemine dahil edilecek.Stratejiye karışık tepkiler: “Silahlandırma” mesajına düzeltmeAB’nin “Avrupa’yı Silahlandır” başlığıyla duyurduğu askeri hazırlık planı, başta İtalya ve İspanya olmak üzere bazı üye devletlerde tepkiyle karşılandı. Komisyon, bu eleştiriler üzerine programın adını “Hazırlık 2030” olarak değiştirdi. Strateji, bireysel değil aynı zamanda kurumsal hazırlığı da içeriyor.Ülkelere göre farklılık gözetiliyorLahbib, kendi hazırladığı 72 saatlik stokta “Pasta alla puttanesca” yapmak için gereken malzemelerin bile bulunduğunu belirtti. Finlandiya’da gençlere silah eğitimi verilmesine atıfta bulunarak, bu tür uygulamaların her ülkenin coğrafi ve stratejik şartlarına göre değişebileceğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/abd-ve-ukrayna-nadir-toprak-metalleri-anlasmasini-imzalamaya-hazirlaniyor---1094900050.html

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hadja lahbib, almanya, norveç, ab, avrupa birliği, avrupa komisyonu