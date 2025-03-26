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2, 3, 4 Nisan tatil mi? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü?
2, 3, 4 Nisan tatil mi? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü?
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağını duyurdu. Erdoğan, 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinin de eklenmesiyle kamu... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emekçiler ile İftar Programı'nda yaptığı konuşmada kamu çalışanlarının 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde idari izinli sayılacağını duyurdu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı tatilinin uzatıldığını belirterek "2, 3 ve 4 Nisan'da kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz bayramda toplam 9 günlük tatil yapma imkanına kavuşacak" dedi. Ayrıca okullarda 2. ara tatilin Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk gelmesi nedeniyle öğrencilerin de uzun bir tatil yapacağına dikkat çekti. Ramazan Bayramı ne zaman?Ramazan ayı, 1 Mart tarihinde başlarken 29 Mart Cumartesi günü Ramazan ayının son günü olacak ve Arife günü olarak idrak edilecek. Ramazan Bayramı ise 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 7 Nisan pazartesi günü sona erecek.Bayram tatili ne zaman başlayacak?Bayram tatili, Arife günü olan 29 Mart Cumartesi günü başlayarak, 30, 31 Mart ve 1 Nisan’a ek olarak 2, 3 ve 4 Nisan’da kamu çalışanları idari izinli sayılacak. Böylece, 5-6 Nisan tarihinin de hafta sonu olmasıyla tatilin 9 güne çıkacağı ifade edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının tatil süresince kapalı olacağı belirtilirken özel sektör çalışanlarının ise iş yerlerinin belirlediği düzenlemelere göre izin kullanabileceği açıklandı. Noterler açık mı?Bankalar ve noterler, bayram öncesi son mesailerini 28 Mart Cuma günü tamamlayacağını duyurdu. 29 Mart Cumartesi öğleden sonra yapılan EFT ve havale işlemlerinin tatil nedeniyle 7 Nisan pazartesi günü hesaplara geçeceği belirtildi.
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ramazan, ramazan bayramı, tatil, resmi tatil, tatil planı, ara tatil, adli tatil, okullar tatil, ulusal tatil günü, noter, nöbetçi noter, türkiye noterler birliği (tnb), eczane, nöbetçi eczane

2, 3, 4 Nisan tatil mi? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü?

21:58 26.03.2025
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağını duyurdu. Erdoğan, 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinin de eklenmesiyle kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını açıkladı. Bayram süresince kamu kurumlarının kapalı olacağı belirtilirken işlem yapacak kişilerin son mesai gününe işlerini bırakmaması uyarısı yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emekçiler ile İftar Programı'nda yaptığı konuşmada kamu çalışanlarının 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde idari izinli sayılacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı tatilinin uzatıldığını belirterek "2, 3 ve 4 Nisan'da kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz bayramda toplam 9 günlük tatil yapma imkanına kavuşacak" dedi. Ayrıca okullarda 2. ara tatilin Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk gelmesi nedeniyle öğrencilerin de uzun bir tatil yapacağına dikkat çekti.

Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan ayı, 1 Mart tarihinde başlarken 29 Mart Cumartesi günü Ramazan ayının son günü olacak ve Arife günü olarak idrak edilecek. Ramazan Bayramı ise 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 7 Nisan pazartesi günü sona erecek.

Bayram tatili ne zaman başlayacak?

Bayram tatili, Arife günü olan 29 Mart Cumartesi günü başlayarak, 30, 31 Mart ve 1 Nisan’a ek olarak 2, 3 ve 4 Nisan’da kamu çalışanları idari izinli sayılacak. Böylece, 5-6 Nisan tarihinin de hafta sonu olmasıyla tatilin 9 güne çıkacağı ifade edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının tatil süresince kapalı olacağı belirtilirken özel sektör çalışanlarının ise iş yerlerinin belirlediği düzenlemelere göre izin kullanabileceği açıklandı.

Noterler açık mı?

Bankalar ve noterler, bayram öncesi son mesailerini 28 Mart Cuma günü tamamlayacağını duyurdu. 29 Mart Cumartesi öğleden sonra yapılan EFT ve havale işlemlerinin tatil nedeniyle 7 Nisan pazartesi günü hesaplara geçeceği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy'deki bir otelde düzenlenen AK Parti İstanbul Teşkilatı iftar programına katılarak konuşma yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2025
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatili 9 gün oldu
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