https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/yeni-dinozor-turu-kesfedildi-iki-parmagi-var-1094859891.html
Yeni dinozor türü keşfedildi: İki parmağı var
Yeni dinozor türü keşfedildi: İki parmağı var
Sputnik Türkiye
İki parmaklı pençelere sahip yeni bir dinozor türü keşfeden bilim insanları, bu türe 'Duonychus tsogtbaatari' ismini verirken, türün yaklaşık 260 kilogram... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T00:13+0300
2025-03-26T00:13+0300
2025-03-26T00:13+0300
yaşam
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Kanada'daki araştırmacılar, milyonlarca yıl önce yaşamış olan ve üç parmaklı olan Terizinozor grubuna ait olmasına rağmen, iki parmaklı pençelere sahip yeni bir dinozor türü keşfetti.Calgary Üniversitesi'nden bilim insanlarının iScience dergisinde yayımladığı makaleye göre, araştırmacılar, Gobi Çölü'nden, Moğolistan ve Çin topraklarına yayılan alanlardan aldıkları numunelerin, 66 ile 100.5 milyon yıl önce, Kretase döneminin sonunda yaşamış bir dinozora ait olduğunu belirtti.Yapılan incelemeler sonucu, bu örneklerin Terizinozor adlı, arka ayakları üzerinde durabilen ve genellikle üç parmaklı pençelere sahip dinozorlar grubunun yeni bir türüne ait olduğu ortaya kondu. Ancak bu tür, alışılmışın dışında, iki parmaklı olarak kayda geçti. Araştırmacılar, bu yeni türü 'Duonychus tsogtbaatari' olarak adlandırdı ve türün yaklaşık 260 kilogram ağırlığında olduğunu öne sürdü.Uzun ve kıvrık pençelerinin güçlü esnekliği sayesinde bitkileri etkili bir şekilde kavrayabilen bu dinozorun, aynı zamanda savunma amaçlı da kullanılabilen pençelere sahip olduğu düşünülüyor. Araştırmacılar, iki parmaklı teropodların genellikle Tyrannosaurus rex (T-rex) gibi Tiranozor grubunda görüldüğünü belirterek, yeni bulunan 'Duonychus tsogtbaatari' türünün farklı bir evrimsel gelişim gösterdiğini ifade etti.
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gobi çölü, moğolistan, calgary, dinozor
Yeni dinozor türü keşfedildi: İki parmağı var
İki parmaklı pençelere sahip yeni bir dinozor türü keşfeden bilim insanları, bu türe 'Duonychus tsogtbaatari' ismini verirken, türün yaklaşık 260 kilogram ağırlığında olduğunu ifade ettiler.
Kanada'daki araştırmacılar, milyonlarca yıl önce yaşamış olan ve üç parmaklı olan Terizinozor grubuna ait olmasına rağmen, iki parmaklı pençelere sahip yeni bir dinozor türü keşfetti.
Calgary Üniversitesi'nden bilim insanlarının iScience dergisinde yayımladığı makaleye göre, araştırmacılar, Gobi Çölü'nden, Moğolistan ve Çin topraklarına yayılan alanlardan aldıkları numunelerin, 66 ile 100.5 milyon yıl önce, Kretase döneminin sonunda yaşamış bir dinozora ait olduğunu belirtti.
Yapılan incelemeler sonucu, bu örneklerin Terizinozor adlı, arka ayakları üzerinde durabilen ve genellikle üç parmaklı pençelere sahip dinozorlar grubunun yeni bir türüne ait olduğu ortaya kondu. Ancak bu tür, alışılmışın dışında, iki parmaklı olarak kayda geçti. Araştırmacılar, bu yeni türü 'Duonychus tsogtbaatari' olarak adlandırdı ve türün yaklaşık 260 kilogram ağırlığında olduğunu öne sürdü.
Uzun ve kıvrık pençelerinin güçlü esnekliği sayesinde bitkileri etkili bir şekilde kavrayabilen bu dinozorun, aynı zamanda savunma amaçlı da kullanılabilen pençelere sahip olduğu düşünülüyor. Araştırmacılar, iki parmaklı teropodların genellikle Tyrannosaurus rex (T-rex) gibi Tiranozor grubunda görüldüğünü belirterek, yeni bulunan 'Duonychus tsogtbaatari' türünün farklı bir evrimsel gelişim gösterdiğini ifade etti.