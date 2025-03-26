https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/tutuklananlar-silivri-cezaevinde-yer-olmadigi-icin-emniyete-geri-goturuldu-iddiasina-iliskin-1094866953.html

'Tutuklananlar Silivri Cezaevi’nde yer olmadığı için emniyete geri götürüldü' iddiasına ilişkin açıklama

'Tutuklananlar Silivri Cezaevi’nde yer olmadığı için emniyete geri götürüldü' iddiasına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan İstanbul'daki protesto ve gözaltılara ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada... 26.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-26T09:54+0300

2025-03-26T09:54+0300

2025-03-26T09:54+0300

türki̇ye

i̇letişim başkanlığı

dezenformasyon

dezenformasyonla mücadele merkezi

gözaltı

emniyet

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Açıklama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapıldı.İzinsiz gösterilerde gözaltına alınan 56 şüphelinin 22 Mart tarihinde adli işlemlerinin İstanbul Emniyeti tarafından tamamlandığı, daha sonra Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildiği ifade edildi.Savcılıktan geri emniyete gönderildilerCumhuriyet Başsavcılığının 56 şüphelinin gözaltı süresini 1 gün uzatması nedeniyle şüphelilerin tekrar Emniyete getirildiği bunun da 23 Mart günü adli makamlara intikal ettirildiği vurgulandı.Açıklamada "50 kişi adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmış, 6 kişiye ev hapsi tedbiri uygulanmış, 2 kişi de tutuklanmıştır" denildi.İddiaların aksine olayın bu şekilde gerçekleştiği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/icisleri-bakani-yerlikaya-acikladi-19-mart-itibariyla-bin-418-gozalti-1094851276.html

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i̇letişim başkanlığı, dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi, gözaltı, emniyet