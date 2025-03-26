https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/tutuklananlar-silivri-cezaevinde-yer-olmadigi-icin-emniyete-geri-goturuldu-iddiasina-iliskin-1094866953.html
'Tutuklananlar Silivri Cezaevi’nde yer olmadığı için emniyete geri götürüldü' iddiasına ilişkin açıklama
'Tutuklananlar Silivri Cezaevi’nde yer olmadığı için emniyete geri götürüldü' iddiasına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan İstanbul'daki protesto ve gözaltılara ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T09:54+0300
2025-03-26T09:54+0300
2025-03-26T09:54+0300
türki̇ye
i̇letişim başkanlığı
dezenformasyon
dezenformasyonla mücadele merkezi
gözaltı
emniyet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/02/1091040747_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9e4d4e1fb66d0ff7cdd07fb1c4a7e1d1.jpg
Açıklama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapıldı.İzinsiz gösterilerde gözaltına alınan 56 şüphelinin 22 Mart tarihinde adli işlemlerinin İstanbul Emniyeti tarafından tamamlandığı, daha sonra Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildiği ifade edildi.Savcılıktan geri emniyete gönderildilerCumhuriyet Başsavcılığının 56 şüphelinin gözaltı süresini 1 gün uzatması nedeniyle şüphelilerin tekrar Emniyete getirildiği bunun da 23 Mart günü adli makamlara intikal ettirildiği vurgulandı.Açıklamada "50 kişi adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmış, 6 kişiye ev hapsi tedbiri uygulanmış, 2 kişi de tutuklanmıştır" denildi.İddiaların aksine olayın bu şekilde gerçekleştiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/icisleri-bakani-yerlikaya-acikladi-19-mart-itibariyla-bin-418-gozalti-1094851276.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/02/1091040747_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_bae4fffadedd6958aa8030117938bad1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇letişim başkanlığı, dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi, gözaltı, emniyet
i̇letişim başkanlığı, dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi, gözaltı, emniyet
'Tutuklananlar Silivri Cezaevi’nde yer olmadığı için emniyete geri götürüldü' iddiasına ilişkin açıklama
İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan İstanbul'daki protesto ve gözaltılara ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada “Protestolar kapsamında tutuklananlar, Silivri Cezaevi’nde yer olmadığı için emniyete geri götürüldü” iddiasının doğru olmadığı belirtildi.
Açıklama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapıldı.
İzinsiz gösterilerde gözaltına alınan 56 şüphelinin 22 Mart tarihinde adli işlemlerinin İstanbul Emniyeti tarafından tamamlandığı, daha sonra Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildiği ifade edildi.
Savcılıktan geri emniyete gönderildiler
Cumhuriyet Başsavcılığının 56 şüphelinin gözaltı süresini 1 gün uzatması nedeniyle şüphelilerin tekrar Emniyete getirildiği bunun da 23 Mart günü adli makamlara intikal ettirildiği vurgulandı.
Açıklamada "50 kişi adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmış, 6 kişiye ev hapsi tedbiri uygulanmış, 2 kişi de tutuklanmıştır" denildi.
İddiaların aksine olayın bu şekilde gerçekleştiği ifade edildi.