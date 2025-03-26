Türkiye-Bulgaristan sınırında yeni dönem: Misilleme geldi, sürpriz ücreti ödemeyen geçemeyecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Dünya basınından Türkiye'ye bakış
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu: ‘Amasra’da adalet göçük altında kaldı’
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
İBB’nin yeni belediye başkanı kim olacak: Bir ilk mi yaşanacak?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Sosyal medyada kadına yönelik şiddeti eleştirenler bile kadına yönelik küfür ediyor'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Beşiktaş-Galatasaray maçında bizi neler bekliyor?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Medyanın Sorumluluğu Çalıştayı
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
16 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Hastane masraflarını TSK üstlenmişti
17:49
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Polisin sert müdahalesine maruz kalan RT kameramanı Radyo Sputnik’e konuştu: Suç duyurusunda bulunacağım
18:17
6 dk
SESLİ HABER
Sektörler arası sirkülasyon kritik seviyede: En önemli neden ücretler
18:39
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
TMSF, Maydonoz Döner'in 8 aracını satışa çıkardı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/turkiye-bulgaristan-sinirinda-yeni-donem-misilleme-geldi-surpriz-ucreti-odemeyen-gecemeyecek-1094862932.html
Türkiye-Bulgaristan sınırında yeni dönem: Misilleme geldi, sürpriz ücreti ödemeyen geçemeyecek
Türkiye-Bulgaristan sınırında yeni dönem: Misilleme geldi, sürpriz ücreti ödemeyen geçemeyecek
Sputnik Türkiye
Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınır geçişlerinde yeni bir uygulama başladı. Bulgaristan’ın uzun süredir uyguladığı dezenfeksiyon ücreti sistemine karşılık... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T07:48+0300
2025-03-26T07:48+0300
ekonomi̇
bulgaristan
sınır
ücret
dezenfektan
dezenfekte
kırklareli
ödeme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/0b/1062178469_0:40:750:462_1920x0_80_0_0_86b300e5bfffcf272ef8d5aabb2d8f21.jpg
Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınır geçişlerinde karşılıklı uygulamalar kapsamında yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Bulgaristan’ın 2009 yılından bu yana Türkiye’den giriş yapan araçlardan aldığı dezenfeksiyon ücreti sistemine yanıt olarak, Türkiye de benzer bir karar aldı.Kırklareli i̇l genel meclisi kararıyla yürürlükteKırklareli İl Genel Meclisi tarafından onaylanan kararla birlikte, Dereköy Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan Bulgaristan plakalı ve diğer yabancı plakalı araçlardan dezenfeksiyon ücreti alınması zorunlu hale getirildi. Bu uygulama, uluslararası geçişlerde karşılıklılık ilkesine dayanıyor.Dezenfeksiyon ücreti olmadan geçiş yapılamayacakYeni düzenleme uyarınca, dezenfektan ücreti ödenmeden sınırdan geçiş mümkün olmayacak. Bulgaristan’ın daha önce şap hastalığı riski nedeniyle başlattığı uygulamaya karşılık Türkiye de aynı adımı atmış oldu. Uygulama resmi olarak devreye alındı.Yabancı plakalı araçlar etkilenecekYeni sistemden etkilenecek araçlar şunlar olacak:Bu kapsamda seyahat edecek sürücülerin, sınır kapısında bu bedeli ödemeleri gerekecek.Kapıkule ve Hamzabeyli'de zaten uygulanıyorduKapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapıları’nda daha önce devreye alınan dezenfeksiyon ücreti, şimdi Dereköy Sınır Kapısı için de geçerli hale geldi. Uygulamanın ilerleyen süreçte tüm kara sınır kapılarına yayılabileceği belirtiliyor.Yetkililerden açıklama: “Eşitlik esasına dayanıyor”Yetkililer, uygulamanın tamamen karşılıklılık esasına dayandığını ve Türkiye’ye yönelik benzer işlemleri yapan ülkelere karşı adil bir sistem kurulduğunu vurguladı. Bu adımın, sınır güvenliği ve halk sağlığı açısından da önemli olduğu ifade edildi.Sürücülere Uyarı: Ek maliyeti göz ardı etmeyinSınırdan geçmeyi planlayan yabancı plakalı araç sahipleri, yeni düzenleme doğrultusunda dezenfektan ücreti ödemek zorunda kalacak. Yetkililer, sürücülerin geçiş sırasında beklenmedik durumlarla karşılaşmamak için bu masrafı göz önünde bulundurmalarını öneriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/merkez-bankasindan-3-gunde-25-milyar-dolarlik-doviz-satisi-fatih-karahan-gun-gun-acikladi-1094862686.html
bulgaristan
kırklareli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/0b/1062178469_41:0:709:501_1920x0_80_0_0_1b0133c1fa80ac255a9d5223065d55d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bulgaristan, sınır, ücret, dezenfektan, dezenfekte, kırklareli, ödeme
bulgaristan, sınır, ücret, dezenfektan, dezenfekte, kırklareli, ödeme

Türkiye-Bulgaristan sınırında yeni dönem: Misilleme geldi, sürpriz ücreti ödemeyen geçemeyecek

07:48 26.03.2025
© DHASınır kapılarında sürücüler 5 gündür çıkış için bekliyor
Sınır kapılarında sürücüler 5 gündür çıkış için bekliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2025
© DHA
Abone ol
Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınır geçişlerinde yeni bir uygulama başladı. Bulgaristan’ın uzun süredir uyguladığı dezenfeksiyon ücreti sistemine karşılık olarak, Türkiye de Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan yabancı plakalı araçlar için ücret alma kararı aldı. Uygulama tüm sürücüleri doğrudan ilgilendiriyor.
Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınır geçişlerinde karşılıklı uygulamalar kapsamında yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Bulgaristan’ın 2009 yılından bu yana Türkiye’den giriş yapan araçlardan aldığı dezenfeksiyon ücreti sistemine yanıt olarak, Türkiye de benzer bir karar aldı.

Kırklareli i̇l genel meclisi kararıyla yürürlükte

Kırklareli İl Genel Meclisi tarafından onaylanan kararla birlikte, Dereköy Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan Bulgaristan plakalı ve diğer yabancı plakalı araçlardan dezenfeksiyon ücreti alınması zorunlu hale getirildi. Bu uygulama, uluslararası geçişlerde karşılıklılık ilkesine dayanıyor.

Dezenfeksiyon ücreti olmadan geçiş yapılamayacak

Yeni düzenleme uyarınca, dezenfektan ücreti ödenmeden sınırdan geçiş mümkün olmayacak. Bulgaristan’ın daha önce şap hastalığı riski nedeniyle başlattığı uygulamaya karşılık Türkiye de aynı adımı atmış oldu. Uygulama resmi olarak devreye alındı.

Yabancı plakalı araçlar etkilenecek

Yeni sistemden etkilenecek araçlar şunlar olacak:
Bulgaristan plakalı araçlar
Türkiye’ye giriş yapan tüm yabancı plakalı araçlar
Bu kapsamda seyahat edecek sürücülerin, sınır kapısında bu bedeli ödemeleri gerekecek.

Kapıkule ve Hamzabeyli'de zaten uygulanıyordu

Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapıları’nda daha önce devreye alınan dezenfeksiyon ücreti, şimdi Dereköy Sınır Kapısı için de geçerli hale geldi. Uygulamanın ilerleyen süreçte tüm kara sınır kapılarına yayılabileceği belirtiliyor.

Yetkililerden açıklama: “Eşitlik esasına dayanıyor”

Yetkililer, uygulamanın tamamen karşılıklılık esasına dayandığını ve Türkiye’ye yönelik benzer işlemleri yapan ülkelere karşı adil bir sistem kurulduğunu vurguladı. Bu adımın, sınır güvenliği ve halk sağlığı açısından da önemli olduğu ifade edildi.

Sürücülere Uyarı: Ek maliyeti göz ardı etmeyin

Sınırdan geçmeyi planlayan yabancı plakalı araç sahipleri, yeni düzenleme doğrultusunda dezenfektan ücreti ödemek zorunda kalacak. Yetkililer, sürücülerin geçiş sırasında beklenmedik durumlarla karşılaşmamak için bu masrafı göz önünde bulundurmalarını öneriyor.
Döviz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2025
EKONOMİ
Merkez Bankası’ndan 3 günde 25 milyar dolarlık döviz satışı: Fatih Karahan gün gün açıkladı
07:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала