https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/turkiye-bulgaristan-sinirinda-yeni-donem-misilleme-geldi-surpriz-ucreti-odemeyen-gecemeyecek-1094862932.html

Türkiye-Bulgaristan sınırında yeni dönem: Misilleme geldi, sürpriz ücreti ödemeyen geçemeyecek

Türkiye-Bulgaristan sınırında yeni dönem: Misilleme geldi, sürpriz ücreti ödemeyen geçemeyecek

Sputnik Türkiye

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınır geçişlerinde yeni bir uygulama başladı. Bulgaristan’ın uzun süredir uyguladığı dezenfeksiyon ücreti sistemine karşılık... 26.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-26T07:48+0300

2025-03-26T07:48+0300

2025-03-26T07:48+0300

ekonomi̇

bulgaristan

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dezenfektan

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Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınır geçişlerinde karşılıklı uygulamalar kapsamında yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Bulgaristan’ın 2009 yılından bu yana Türkiye’den giriş yapan araçlardan aldığı dezenfeksiyon ücreti sistemine yanıt olarak, Türkiye de benzer bir karar aldı.Kırklareli i̇l genel meclisi kararıyla yürürlükteKırklareli İl Genel Meclisi tarafından onaylanan kararla birlikte, Dereköy Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan Bulgaristan plakalı ve diğer yabancı plakalı araçlardan dezenfeksiyon ücreti alınması zorunlu hale getirildi. Bu uygulama, uluslararası geçişlerde karşılıklılık ilkesine dayanıyor.Dezenfeksiyon ücreti olmadan geçiş yapılamayacakYeni düzenleme uyarınca, dezenfektan ücreti ödenmeden sınırdan geçiş mümkün olmayacak. Bulgaristan’ın daha önce şap hastalığı riski nedeniyle başlattığı uygulamaya karşılık Türkiye de aynı adımı atmış oldu. Uygulama resmi olarak devreye alındı.Yabancı plakalı araçlar etkilenecekYeni sistemden etkilenecek araçlar şunlar olacak:Bu kapsamda seyahat edecek sürücülerin, sınır kapısında bu bedeli ödemeleri gerekecek.Kapıkule ve Hamzabeyli'de zaten uygulanıyorduKapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapıları’nda daha önce devreye alınan dezenfeksiyon ücreti, şimdi Dereköy Sınır Kapısı için de geçerli hale geldi. Uygulamanın ilerleyen süreçte tüm kara sınır kapılarına yayılabileceği belirtiliyor.Yetkililerden açıklama: “Eşitlik esasına dayanıyor”Yetkililer, uygulamanın tamamen karşılıklılık esasına dayandığını ve Türkiye’ye yönelik benzer işlemleri yapan ülkelere karşı adil bir sistem kurulduğunu vurguladı. Bu adımın, sınır güvenliği ve halk sağlığı açısından da önemli olduğu ifade edildi.Sürücülere Uyarı: Ek maliyeti göz ardı etmeyinSınırdan geçmeyi planlayan yabancı plakalı araç sahipleri, yeni düzenleme doğrultusunda dezenfektan ücreti ödemek zorunda kalacak. Yetkililer, sürücülerin geçiş sırasında beklenmedik durumlarla karşılaşmamak için bu masrafı göz önünde bulundurmalarını öneriyor.

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bulgaristan, sınır, ücret, dezenfektan, dezenfekte, kırklareli, ödeme