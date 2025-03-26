https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/merkez-bankasindan-3-gunde-25-milyar-dolarlik-doviz-satisi-fatih-karahan-gun-gun-acikladi-1094862686.html
Merkez Bankası’ndan 3 günde 25 milyar dolarlık döviz satışı: Fatih Karahan gün gün açıkladı
Merkez Bankası’ndan 3 günde 25 milyar dolarlık döviz satışı: Fatih Karahan gün gün açıkladı
Sputnik Türkiye
TCMB Başkanı Fatih Karahan, yabancı yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda, İBB soruşturması sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmayı bastırmak amacıyla... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T07:31+0300
2025-03-26T07:31+0300
2025-03-26T07:31+0300
ekonomi̇
fatih karahan
mehmet şimşek
birleşik krallık
merkez bankası
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, son günlerde piyasaları sarsan gelişmelerin ardından, uluslararası yatırımcılara yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Telekonferans yoluyla yapılan toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı. Karahan, piyasadaki dalgalanmanın geçici olduğunu vurguladı.Merkez Bankası dövize müdahale ettiİstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmaların ardından, 19 Mart’tan itibaren döviz piyasalarında yaşanan çalkantı üzerine Merkez Bankası harekete geçti. Toplantıya katılan kaynakların aktardığına göre, ilk üç günde yapılan döviz satışları şöyle gerçekleşti:Toplamda 3 günde 25 milyar dolarlık döviz satışı yapıldığı öğrenildi.“Piyasa bu hesabı zaten yapabiliyor”Karahan, bu döviz satışının piyasa verileri üzerinden de görülebileceğini belirtti. Şeffaflık mesajı veren TCMB Başkanı, piyasa dostu adımlar atmaya devam ettiklerini ifade etti. Karahan ayrıca, bu müdahalelerin geçici olduğunu, piyasanın doğal işleyişine zarar vermeyecek şekilde planlandığını belirtti.Dolarizasyon ve dezenflasyon mesajıToplantıda yöneltilen sorulardan biri de yerli yatırımcıların dolar talebi üzerine oldu. Karahan, “Döviz talebi, TL’nin getirisine ve piyasadaki dalgalanmalara göre şekilleniyor. Getiri artınca, dövize olan talep de azaldı,” açıklamasında bulundu.Ayrıca TCMB'nin dezenflasyon stratejisi hakkında konuşan Karahan, bu politikanın kura endeksli olmadığını vurguladı: Döviz sepetinde değer kaybı: Enflasyon etkisi yüzde 30-40Karahan, döviz sepetinde mart ayı itibarıyla yaklaşık yüzde 4’lük bir değer kaybı yaşandığını, bunun enflasyona yansımasının ise yüzde 30-40 oranında olabileceğini aktardı. Bu açıklama, özellikle enflasyon hedefleri açısından piyasalar tarafından dikkatle takip ediliyor.“Ara toplantılar gündemde olabilir”Karahan, olağan toplantılar dışında da gerekirse müdahale edilebileceğini ifade ederek, “TCMB, toplantı bazlı karar almaya devam ediyor ancak gerektiğinde ara toplantılar yapılabilir,” dedi. Bu açıklama, para politikasında esnekliğe işaret olarak yorumlandı.Toplantıya kimler katıldı?Citigroup ve Deutsche Bank ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden çok sayıda yatırımcı katıldı. Portföy yöneticileri ve doğrudan yatırım temsilcileri, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri yerinde değerlendirme fırsatı buldu.
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fatih karahan, mehmet şimşek, birleşik krallık, merkez bankası, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
fatih karahan, mehmet şimşek, birleşik krallık, merkez bankası, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
Merkez Bankası’ndan 3 günde 25 milyar dolarlık döviz satışı: Fatih Karahan gün gün açıkladı
TCMB Başkanı Fatih Karahan, yabancı yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda, İBB soruşturması sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmayı bastırmak amacıyla yapılan döviz satışlarını gün gün açıkladı. 19-22 Mart tarihleri arasında toplam 25 milyar dolar döviz satıldığı belirtildi. Satış rakamları yatırımcılarla paylaşıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, son günlerde piyasaları sarsan gelişmelerin ardından, uluslararası yatırımcılara yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Telekonferans yoluyla yapılan toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı. Karahan, piyasadaki dalgalanmanın geçici olduğunu vurguladı.
Merkez Bankası dövize müdahale etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmaların ardından, 19 Mart’tan itibaren döviz piyasalarında yaşanan çalkantı üzerine Merkez Bankası harekete geçti. Toplantıya katılan kaynakların aktardığına göre, ilk üç günde yapılan döviz satışları şöyle gerçekleşti:
19 Mart Çarşamba
: 10 milyar dolar
20 Mart Perşembe
: 3 milyar dolar
22 Mart Cuma
: 12 milyar dolar
Toplamda 3 günde 25 milyar dolarlık döviz satışı yapıldığı öğrenildi.
“Piyasa bu hesabı zaten yapabiliyor”
Karahan, bu döviz satışının piyasa verileri üzerinden de görülebileceğini belirtti. Şeffaflık mesajı veren TCMB Başkanı, piyasa dostu adımlar atmaya devam ettiklerini ifade etti. Karahan ayrıca, bu müdahalelerin geçici olduğunu, piyasanın doğal işleyişine zarar vermeyecek şekilde planlandığını belirtti.
Dolarizasyon ve dezenflasyon mesajı
Toplantıda yöneltilen sorulardan biri de yerli yatırımcıların dolar talebi üzerine oldu. Karahan, “Döviz talebi, TL’nin getirisine ve piyasadaki dalgalanmalara göre şekilleniyor. Getiri artınca, dövize olan talep de azaldı,” açıklamasında bulundu.
Ayrıca TCMB'nin dezenflasyon stratejisi hakkında konuşan Karahan, bu politikanın kura endeksli olmadığını vurguladı:
“Reel efektif kura bağlı değiliz. Arz-talep dengesi belirleyici olmaya devam edecek.”
Döviz sepetinde değer kaybı: Enflasyon etkisi yüzde 30-40
Karahan, döviz sepetinde mart ayı itibarıyla yaklaşık yüzde 4’lük bir değer kaybı yaşandığını, bunun enflasyona yansımasının ise yüzde 30-40 oranında olabileceğini aktardı. Bu açıklama, özellikle enflasyon hedefleri açısından piyasalar tarafından dikkatle takip ediliyor.
“Ara toplantılar gündemde olabilir”
Karahan, olağan toplantılar dışında da gerekirse müdahale edilebileceğini ifade ederek, “TCMB, toplantı bazlı karar almaya devam ediyor ancak gerektiğinde ara toplantılar yapılabilir,” dedi. Bu açıklama, para politikasında esnekliğe işaret olarak yorumlandı.
Toplantıya kimler katıldı?
Citigroup ve Deutsche Bank ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden çok sayıda yatırımcı katıldı. Portföy yöneticileri ve doğrudan yatırım temsilcileri, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri yerinde değerlendirme fırsatı buldu.