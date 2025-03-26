Merkez Bankası’ndan 3 günde 25 milyar dolarlık döviz satışı: Fatih Karahan gün gün açıkladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Dünya basınından Türkiye'ye bakış
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu: ‘Amasra’da adalet göçük altında kaldı’
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
İBB’nin yeni belediye başkanı kim olacak: Bir ilk mi yaşanacak?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Sosyal medyada kadına yönelik şiddeti eleştirenler bile kadına yönelik küfür ediyor'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Beşiktaş-Galatasaray maçında bizi neler bekliyor?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Medyanın Sorumluluğu Çalıştayı
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
16 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Hastane masraflarını TSK üstlenmişti
17:49
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Polisin sert müdahalesine maruz kalan RT kameramanı Radyo Sputnik’e konuştu: Suç duyurusunda bulunacağım
18:17
6 dk
SESLİ HABER
Sektörler arası sirkülasyon kritik seviyede: En önemli neden ücretler
18:39
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
TMSF, Maydonoz Döner'in 8 aracını satışa çıkardı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/merkez-bankasindan-3-gunde-25-milyar-dolarlik-doviz-satisi-fatih-karahan-gun-gun-acikladi-1094862686.html
Merkez Bankası’ndan 3 günde 25 milyar dolarlık döviz satışı: Fatih Karahan gün gün açıkladı
Merkez Bankası’ndan 3 günde 25 milyar dolarlık döviz satışı: Fatih Karahan gün gün açıkladı
Sputnik Türkiye
TCMB Başkanı Fatih Karahan, yabancı yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda, İBB soruşturması sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmayı bastırmak amacıyla... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T07:31+0300
2025-03-26T07:31+0300
ekonomi̇
fatih karahan
mehmet şimşek
birleşik krallık
merkez bankası
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/14/1086060349_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d1c68861df1e91e6fb5c176fed988e06.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, son günlerde piyasaları sarsan gelişmelerin ardından, uluslararası yatırımcılara yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Telekonferans yoluyla yapılan toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı. Karahan, piyasadaki dalgalanmanın geçici olduğunu vurguladı.Merkez Bankası dövize müdahale ettiİstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmaların ardından, 19 Mart’tan itibaren döviz piyasalarında yaşanan çalkantı üzerine Merkez Bankası harekete geçti. Toplantıya katılan kaynakların aktardığına göre, ilk üç günde yapılan döviz satışları şöyle gerçekleşti:Toplamda 3 günde 25 milyar dolarlık döviz satışı yapıldığı öğrenildi.“Piyasa bu hesabı zaten yapabiliyor”Karahan, bu döviz satışının piyasa verileri üzerinden de görülebileceğini belirtti. Şeffaflık mesajı veren TCMB Başkanı, piyasa dostu adımlar atmaya devam ettiklerini ifade etti. Karahan ayrıca, bu müdahalelerin geçici olduğunu, piyasanın doğal işleyişine zarar vermeyecek şekilde planlandığını belirtti.Dolarizasyon ve dezenflasyon mesajıToplantıda yöneltilen sorulardan biri de yerli yatırımcıların dolar talebi üzerine oldu. Karahan, “Döviz talebi, TL’nin getirisine ve piyasadaki dalgalanmalara göre şekilleniyor. Getiri artınca, dövize olan talep de azaldı,” açıklamasında bulundu.Ayrıca TCMB'nin dezenflasyon stratejisi hakkında konuşan Karahan, bu politikanın kura endeksli olmadığını vurguladı: Döviz sepetinde değer kaybı: Enflasyon etkisi yüzde 30-40Karahan, döviz sepetinde mart ayı itibarıyla yaklaşık yüzde 4’lük bir değer kaybı yaşandığını, bunun enflasyona yansımasının ise yüzde 30-40 oranında olabileceğini aktardı. Bu açıklama, özellikle enflasyon hedefleri açısından piyasalar tarafından dikkatle takip ediliyor.“Ara toplantılar gündemde olabilir”Karahan, olağan toplantılar dışında da gerekirse müdahale edilebileceğini ifade ederek, “TCMB, toplantı bazlı karar almaya devam ediyor ancak gerektiğinde ara toplantılar yapılabilir,” dedi. Bu açıklama, para politikasında esnekliğe işaret olarak yorumlandı.Toplantıya kimler katıldı?Citigroup ve Deutsche Bank ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden çok sayıda yatırımcı katıldı. Portföy yöneticileri ve doğrudan yatırım temsilcileri, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri yerinde değerlendirme fırsatı buldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/altin-fiyatlarinda-rekor-ustune-rekor-donemi-26-mart-2025-guncel-gram-ceyrek-ve-yarim-altin-1094862432.html
birleşik krallık
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/14/1086060349_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8af571a47e87dee97cc69ba265583e94.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fatih karahan, mehmet şimşek, birleşik krallık, merkez bankası, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
fatih karahan, mehmet şimşek, birleşik krallık, merkez bankası, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

Merkez Bankası’ndan 3 günde 25 milyar dolarlık döviz satışı: Fatih Karahan gün gün açıkladı

07:31 26.03.2025
© AADöviz
Döviz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2025
© AA
Abone ol
TCMB Başkanı Fatih Karahan, yabancı yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda, İBB soruşturması sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmayı bastırmak amacıyla yapılan döviz satışlarını gün gün açıkladı. 19-22 Mart tarihleri arasında toplam 25 milyar dolar döviz satıldığı belirtildi. Satış rakamları yatırımcılarla paylaşıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, son günlerde piyasaları sarsan gelişmelerin ardından, uluslararası yatırımcılara yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Telekonferans yoluyla yapılan toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı. Karahan, piyasadaki dalgalanmanın geçici olduğunu vurguladı.

Merkez Bankası dövize müdahale etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmaların ardından, 19 Mart’tan itibaren döviz piyasalarında yaşanan çalkantı üzerine Merkez Bankası harekete geçti. Toplantıya katılan kaynakların aktardığına göre, ilk üç günde yapılan döviz satışları şöyle gerçekleşti:
19 Mart Çarşamba: 10 milyar dolar
20 Mart Perşembe: 3 milyar dolar
22 Mart Cuma: 12 milyar dolar
Toplamda 3 günde 25 milyar dolarlık döviz satışı yapıldığı öğrenildi.

“Piyasa bu hesabı zaten yapabiliyor”

Karahan, bu döviz satışının piyasa verileri üzerinden de görülebileceğini belirtti. Şeffaflık mesajı veren TCMB Başkanı, piyasa dostu adımlar atmaya devam ettiklerini ifade etti. Karahan ayrıca, bu müdahalelerin geçici olduğunu, piyasanın doğal işleyişine zarar vermeyecek şekilde planlandığını belirtti.

Dolarizasyon ve dezenflasyon mesajı

Toplantıda yöneltilen sorulardan biri de yerli yatırımcıların dolar talebi üzerine oldu. Karahan, “Döviz talebi, TL’nin getirisine ve piyasadaki dalgalanmalara göre şekilleniyor. Getiri artınca, dövize olan talep de azaldı,” açıklamasında bulundu.
Ayrıca TCMB'nin dezenflasyon stratejisi hakkında konuşan Karahan, bu politikanın kura endeksli olmadığını vurguladı:
Reel efektif kura bağlı değiliz. Arz-talep dengesi belirleyici olmaya devam edecek.”

Döviz sepetinde değer kaybı: Enflasyon etkisi yüzde 30-40

Karahan, döviz sepetinde mart ayı itibarıyla yaklaşık yüzde 4’lük bir değer kaybı yaşandığını, bunun enflasyona yansımasının ise yüzde 30-40 oranında olabileceğini aktardı. Bu açıklama, özellikle enflasyon hedefleri açısından piyasalar tarafından dikkatle takip ediliyor.

“Ara toplantılar gündemde olabilir”

Karahan, olağan toplantılar dışında da gerekirse müdahale edilebileceğini ifade ederek, “TCMB, toplantı bazlı karar almaya devam ediyor ancak gerektiğinde ara toplantılar yapılabilir,” dedi. Bu açıklama, para politikasında esnekliğe işaret olarak yorumlandı.

Toplantıya kimler katıldı?

Citigroup ve Deutsche Bank ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden çok sayıda yatırımcı katıldı. Portföy yöneticileri ve doğrudan yatırım temsilcileri, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri yerinde değerlendirme fırsatı buldu.
Altın alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2025
EKONOMİ
Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor dönemi: 26 Mart 2025 güncel gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları
07:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала