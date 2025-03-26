https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/tffde-yabanci-hakem-krizi-baskanvekili-istifa-etti-1094885310.html
TFF'de 'yabancı hakem' krizi: Başkanvekili istifa etti
TFF'de 'yabancı hakem' krizi: Başkanvekili istifa etti
Sputnik Türkiye
TFF Başkanvekili Ceyhun Kazancı istifa etti. Kazancı'nın Beşiktaş- Galatasaray maçı hakkında alınan hakem kararı nedeniyle istifa ettiği belirtiliyor. 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T14:52+0300
2025-03-26T14:52+0300
2025-03-26T14:52+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
ceyhun kazancı
galatasaray
beşiktaş
yabancı hakem
maç
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ceyhun Kazancı görevinden istifa etti. HT Spor'da yer alan habere göre; Kazancı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun derbiye yerli hakem görevlendirme kararı sonrası Riva'daki eşyalarını topladı.Haberde cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde yerli hakemin görev yapacağı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/tff-yabanci-hakem-konusunda-kararini-verdi-1094857865.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), ceyhun kazancı, galatasaray, beşiktaş, yabancı hakem, maç
türkiye futbol federasyonu (tff), ceyhun kazancı, galatasaray, beşiktaş, yabancı hakem, maç
TFF'de 'yabancı hakem' krizi: Başkanvekili istifa etti
TFF Başkanvekili Ceyhun Kazancı istifa etti. Kazancı'nın Beşiktaş- Galatasaray maçı hakkında alınan hakem kararı nedeniyle istifa ettiği belirtiliyor.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ceyhun Kazancı görevinden istifa etti. HT Spor'da yer alan habere göre; Kazancı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun derbiye yerli hakem görevlendirme kararı sonrası Riva'daki eşyalarını topladı.
Haberde cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde yerli hakemin görev yapacağı ifade edildi.