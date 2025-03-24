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İBB'ye yönelik 'kent uzlaşısı' soruşturmasında 3 isim hakkında yakalama kararı
İBB'ye yönelik 'kent uzlaşısı' soruşturmasında 3 isim hakkında yakalama kararı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında, firari şüpheliler Ebru... 24.03.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, firari Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında yakalama kararı çıkardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/tutuklu-bulunan-ekrem-imamoglundan-yeni-mesaj-catismalardan-uzak-durun-1094816136.html
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haberler, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), son dakika
haberler, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), son dakika

İBB'ye yönelik 'kent uzlaşısı' soruşturmasında 3 isim hakkında yakalama kararı

17:01 24.03.2025
© AAİBB
İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2025
© AA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında, firari şüpheliler Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, firari Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında yakalama kararı çıkardı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2025
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