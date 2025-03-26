https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/rekabet-kurulundan-opete-sorusturma-bayilerle-anlasmalari-incelenecek-1094880341.html
Rekabet Kurulu'ndan Opet'e soruşturma: Bayilerle anlaşmaları incelenecek
Rekabet Kurulu'ndan Opet'e soruşturma: Bayilerle anlaşmaları incelenecek
Sputnik Türkiye
Opet'in bayileriyle yaptığı anlaşmaları inceleme altında alan Rekabet Kurulu, şirket hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T12:50+0300
2025-03-26T12:50+0300
2025-03-26T12:50+0300
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Rekabet Kurulu, Opet’in bayileriyle yaptığı anlaşmaların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğini belirlemek üzere soruşturma başlattı.Beş yıllık süre mercek altına alındıKurul tarafından yapılan açıklamada, Opet’in bayilik sözleşmeleri yürürlükteyken, bayilik faaliyetinin yürütüldüğü arazi üzerinde Opet lehine tesis edilen kira hakkının süresinin uzatıldığına dair bulgulara ulaşıldığı belirtildi. Bu uygulamanın, bayi ile Opet arasındaki dikey ilişkinin beş yılı aşacak şekilde kurgulanmasına yol açtığı kaydedildi.Mevzuata göre, akaryakıt bayilik sözleşmeleri, bu sözleşmelerde yer alan rekabet etmeme yükümlülüğü ile intifa ve kira sözleşmeleri birlikte değerlendiriliyor. Bu çerçevede, dağıtıcılar ve bayiler arasındaki dikey ilişkilerin en fazla beş yıl süreyle Grup Muafiyeti Tebliği’nden faydalanabileceği vurgulanıyor. Dağıtıcıların, bayilerini beş yıldan uzun süreli anlaşmalara zorlamasının ise mevzuata aykırı olduğu belirtiliyor.Rekabet Kurulu, yürütülen soruşturmada Opet’in bu uygulamalarla rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini inceleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/reklam-kurulu-yaniltici-reklamlara-ceza-yagdirdi-325-milyonluk-fatura-cikardi-1094756826.html
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rekabet kurumu, rekabet kurulu, opet, haksız rekabet
Rekabet Kurulu'ndan Opet'e soruşturma: Bayilerle anlaşmaları incelenecek
Opet'in bayileriyle yaptığı anlaşmaları inceleme altında alan Rekabet Kurulu, şirket hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.
Rekabet Kurulu, Opet’in bayileriyle yaptığı anlaşmaların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğini belirlemek üzere soruşturma başlattı.
Beş yıllık süre mercek altına alındı
Kurul tarafından yapılan açıklamada, Opet’in bayilik sözleşmeleri yürürlükteyken, bayilik faaliyetinin yürütüldüğü arazi üzerinde Opet lehine tesis edilen kira hakkının süresinin uzatıldığına dair bulgulara ulaşıldığı belirtildi. Bu uygulamanın, bayi ile Opet arasındaki dikey ilişkinin beş yılı aşacak şekilde kurgulanmasına yol açtığı kaydedildi.
Mevzuata göre, akaryakıt bayilik sözleşmeleri, bu sözleşmelerde yer alan rekabet etmeme yükümlülüğü ile intifa ve kira sözleşmeleri birlikte değerlendiriliyor. Bu çerçevede, dağıtıcılar ve bayiler arasındaki dikey ilişkilerin en fazla beş yıl süreyle Grup Muafiyeti Tebliği’nden faydalanabileceği vurgulanıyor. Dağıtıcıların, bayilerini beş yıldan uzun süreli anlaşmalara zorlamasının ise mevzuata aykırı olduğu belirtiliyor.
Rekabet Kurulu, yürütülen soruşturmada Opet’in bu uygulamalarla rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini inceleyecek.