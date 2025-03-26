https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/msu-2025-taban-puanlari-aciklandi-mi-harp-okullari-ve-astsubay-myo-kadin-erkek-adaylar-icin-guncel-1094879887.html

MSÜ 2025 taban puanları açıklandı mı? Harp okulları ve astsubay MYO kadın-erkek adaylar için güncel sıralamalar

MSÜ 2025 taban puanları açıklandı mı? Harp okulları ve astsubay MYO kadın-erkek adaylar için güncel sıralamalar

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih süreci 24 Mart’ta başladı. Adaylar tercih yaparken en çok merak ettiği konu MSÜ 2025 taban puanları ve başarı... 26.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-26T12:55+0300

2025-03-26T12:55+0300

2025-03-26T12:55+0300

milli savunma üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı (msü)

sahil güvenlik

kara harp okulu

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Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonrası adaylar için kritik tercih dönemi başladı. 24 Mart 2025 tarihi itibarıyla tercih ekranı erişime açıldı. Adaylar, Kara, Hava, Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları (MYO) için taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor.📊 MSÜ 2025 taban puanları açıklandı mı?MSÜ 2025 taban puanları henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak tercih işlemlerinde doğru yönlendirme için adaylar, 2024 yılına ait MSÜ taban puanları üzerinden işlem yapıyor. Yerleştirme sonuçları tamamlandığında 2025 yılına ait veriler netleşecek.🧑‍✈️ 2024 kadın ve erkek harp okulu taban puanlarıErkek Adaylar İçin:Kadın Adaylar İçin:🔧 Astsubay MYO taban puanları (2024)🗂️ Başarı sıralaması ve kontenjanlar açıklanmadıAdaylar sadece taban puanlarla değil, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri ile de yönlendirme bekliyor. Ancak 2025 yılına ait bu veriler henüz ÖSYM ya da Milli Savunma Üniversitesi Başkanlığı tarafından paylaşılmadı.📌 Tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler

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milli savunma üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı (msü), sahil güvenlik, kara harp okulu, sınav, sınav soruları, sınav yerleri, sınav sistemi