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MSÜ 2025 taban puanları açıklandı mı? Harp okulları ve astsubay MYO kadın-erkek adaylar için güncel sıralamalar
MSÜ 2025 taban puanları açıklandı mı? Harp okulları ve astsubay MYO kadın-erkek adaylar için güncel sıralamalar
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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih süreci 24 Mart’ta başladı. Adaylar tercih yaparken en çok merak ettiği konu MSÜ 2025 taban puanları ve başarı... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
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Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonrası adaylar için kritik tercih dönemi başladı. 24 Mart 2025 tarihi itibarıyla tercih ekranı erişime açıldı. Adaylar, Kara, Hava, Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları (MYO) için taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor.📊 MSÜ 2025 taban puanları açıklandı mı?MSÜ 2025 taban puanları henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak tercih işlemlerinde doğru yönlendirme için adaylar, 2024 yılına ait MSÜ taban puanları üzerinden işlem yapıyor. Yerleştirme sonuçları tamamlandığında 2025 yılına ait veriler netleşecek.🧑‍✈️ 2024 kadın ve erkek harp okulu taban puanlarıErkek Adaylar İçin:Kadın Adaylar İçin:🔧 Astsubay MYO taban puanları (2024)🗂️ Başarı sıralaması ve kontenjanlar açıklanmadıAdaylar sadece taban puanlarla değil, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri ile de yönlendirme bekliyor. Ancak 2025 yılına ait bu veriler henüz ÖSYM ya da Milli Savunma Üniversitesi Başkanlığı tarafından paylaşılmadı.📌 Tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler
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milli savunma üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı (msü), sahil güvenlik, kara harp okulu, sınav, sınav soruları, sınav yerleri, sınav sistemi
milli savunma üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı (msü), sahil güvenlik, kara harp okulu, sınav, sınav soruları, sınav yerleri, sınav sistemi

MSÜ 2025 taban puanları açıklandı mı? Harp okulları ve astsubay MYO kadın-erkek adaylar için güncel sıralamalar

12:55 26.03.2025
© Dilara İrem SancarMSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı temel soru kitapçığı erişime açıldı
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı temel soru kitapçığı erişime açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2025
© Dilara İrem Sancar
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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih süreci 24 Mart’ta başladı. Adaylar tercih yaparken en çok merak ettiği konu MSÜ 2025 taban puanları ve başarı sıralamaları oldu. Henüz bu yıla ait resmi puanlar açıklanmasa da geçen yılki kadın ve erkek Kara, Hava, Deniz Harp Okulları taban puanları referans alınmaya başlandı.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonrası adaylar için kritik tercih dönemi başladı. 24 Mart 2025 tarihi itibarıyla tercih ekranı erişime açıldı. Adaylar, Kara, Hava, Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları (MYO) için taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor.

📊 MSÜ 2025 taban puanları açıklandı mı?

MSÜ 2025 taban puanları henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak tercih işlemlerinde doğru yönlendirme için adaylar, 2024 yılına ait MSÜ taban puanları üzerinden işlem yapıyor. Yerleştirme sonuçları tamamlandığında 2025 yılına ait veriler netleşecek.

🧑‍✈️ 2024 kadın ve erkek harp okulu taban puanları

Erkek Adaylar İçin:
Kara, Deniz, Sahil Güvenlik (Sayısal): 303,88396
Kara Harp Okulu (Eşit Ağırlık): 303,19929
Kara Harp Okulu (Sözel): 342,96547
Kadın Adaylar İçin:
Hava Harp Okulu (Sayısal): 389,34501
Kara, Deniz, Sahil Güvenlik (Sayısal): 381,46140
Kara Harp Okulu (Eşit Ağırlık): 379,48876

🔧 Astsubay MYO taban puanları (2024)

Kara, Hava, Deniz ve Sahil Güvenlik MYO: 264,49782
Bando MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar): 117,77636
Bando MYO (İlk tercihi bando olan adaylar): 145,20848

🗂️ Başarı sıralaması ve kontenjanlar açıklanmadı

Adaylar sadece taban puanlarla değil, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri ile de yönlendirme bekliyor. Ancak 2025 yılına ait bu veriler henüz ÖSYM ya da Milli Savunma Üniversitesi Başkanlığı tarafından paylaşılmadı.

📌 Tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Tercih sırasında geçen yılın taban puanları referans alınmalı.
Adaylar hem puan türüne hem de puan aralığına göre seçim yapmalı.
Hedeflenen okulun kadın ya da erkek aday kontenjanına dikkat edilmeli.
Fiziki yeterlilik ve mülakat gibi aşamalar da yerleştirmeyi etkileyen kriterler arasında.
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