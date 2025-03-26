https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/emekliye-promosyon-yarisi-kizisti-en-yuksek-odeme-27-bin-tlyi-buldu-temmuzda-30-bin-tlyi-asabilir-1094863510.html
Emekliye promosyon yarışı kızıştı: En yüksek ödeme 27 bin TL’yi buldu, Temmuz’da 30 bin TL’yi aşabilir
Emekliye promosyon yarışı kızıştı: En yüksek ödeme 27 bin TL’yi buldu, Temmuz’da 30 bin TL’yi aşabilir
Sputnik Türkiye
Bayram ikramiyelerine gelen zam sonrası emekliler gözünü bu kez banka promosyonlarına çevirdi. Özel bankalarda rakamlar 25 bin TL’ye kadar yükselirken, bir... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T08:03+0300
2025-03-26T08:03+0300
2025-03-26T08:03+0300
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i̇kramiye
emekli ikramiyesi
bayram ikramiyesi
emekli bayram ikramiyesi
emekli
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Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin TL’ye yükseltilmesi, milyonlarca emekliyi bankaların promosyon kampanyalarına yöneltti. Özel ve kamu bankaları arasında promosyon yarışı başlarken, en yüksek ödeme bir kamu bankasından geldi.SGK ile yeni promosyon protokolü gündemdeMart ayında SGK ile bankalar arasında yeni bir promosyon protokolü imzalanacağı yönündeki beklentilere rağmen henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak uzmanlar, protokolün güncellenmesiyle emeklilerin daha yüksek nakit promosyon alabileceğine dikkat çekiyor.Kamu bankasından 27 bin TL’ye varan promosyonHâlihazırda bankalar, maaş aralığına göre emeklilere 8.000 TL ile 12.000 TL arasında nakit promosyon sunuyor. Ancak dikkat çeken gelişme, bir kamu bankasının 30 Nisan 2025 tarihine kadar sunduğu özel kampanya oldu. Bu kampanyada:Promosyonlar artacak mı? Uzmanlar ne diyor?Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, promosyonların artış eğiliminde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:Temmuz zammı promosyonlara yansıyacak mı?Temmuz ayında en düşük emekli maaşının 16 bin TL ile 17 bin TL arasında olması bekleniyor. Bu artış, bankaların sunduğu promosyon miktarlarını da doğrudan etkileyebilir. Mevcut verilerle yüzde 15’lik bir fark, promosyon rakamlarını 31 bin 50 TL’ye çıkarabilir.Emekliler banka değişikliği yapabilir mi?Emeklilerin promosyon değişikliği yapabilmesi için mevcut banka ile imzaladıkları 3 yıllık protokol süresi önemli. Ancak isteyen emekliler, cayma hakkını kullanarak banka değişikliği yapabilir. Bu işlem ilgili banka şubesinden ya da e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor.Bankalar nakit yerine hediye ve bonus sunuyorUzmanlar, bazı bankaların doğrudan nakit ödeme yerine; puan, alışveriş bonusu veya masrafsız bankacılık hizmetleri sunduğunu belirtiyor. Ancak asıl beklentinin nakit promosyon olduğunu vurguluyorlar.
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sgk, emekli, tl, ikramiye, i̇kramiye, emekli ikramiyesi, bayram ikramiyesi, emekli bayram ikramiyesi, emekli, emekli maaşı, promosyon, emekli banka promosyonu
Emekliye promosyon yarışı kızıştı: En yüksek ödeme 27 bin TL’yi buldu, Temmuz’da 30 bin TL’yi aşabilir
Bayram ikramiyelerine gelen zam sonrası emekliler gözünü bu kez banka promosyonlarına çevirdi. Özel bankalarda rakamlar 25 bin TL’ye kadar yükselirken, bir kamu bankasından gelen 27 bin TL’lik promosyon kampanyası dikkat çekti. SGK protokolü yenilenirse promosyonlar 30 bin TL’yi aşabilir.
Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin TL’ye yükseltilmesi, milyonlarca emekliyi bankaların promosyon kampanyalarına yöneltti. Özel ve kamu bankaları arasında promosyon yarışı başlarken, en yüksek ödeme bir kamu bankasından geldi.
SGK ile yeni promosyon protokolü gündemde
Mart ayında SGK ile bankalar arasında yeni bir promosyon protokolü imzalanacağı yönündeki beklentilere rağmen henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak uzmanlar, protokolün güncellenmesiyle emeklilerin daha yüksek nakit promosyon alabileceğine dikkat çekiyor.
Kamu bankasından 27 bin TL’ye varan promosyon
Hâlihazırda bankalar, maaş aralığına göre emeklilere 8.000 TL ile 12.000 TL arasında nakit promosyon sunuyor. Ancak dikkat çeken gelişme, bir kamu bankasının 30 Nisan 2025 tarihine kadar sunduğu özel kampanya oldu. Bu kampanyada:
12 bin TL’ye kadar nakit promosyon 15 bin TL’ye kadar ek nakit ödül
Toplamda 27 bin TL’ye
ulaşan promosyon ödemesi yapılabiliyor.
Promosyonlar artacak mı? Uzmanlar ne diyor?
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, promosyonların artış eğiliminde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Yeni protokol anlaşması yapılırsa, bu durum dar gelirli emekliye ciddi bir ek kaynak sağlar. Özellikle 2025’in ilk yarısında yüzde 15-17 arasında enflasyon farkı bekleniyor. Bu da promosyon rakamlarının 30 bin TL’yi aşmasına neden olabilir.”
Temmuz zammı promosyonlara yansıyacak mı?
Temmuz ayında en düşük emekli maaşının 16 bin TL ile 17 bin TL arasında olması bekleniyor. Bu artış, bankaların sunduğu promosyon miktarlarını da doğrudan etkileyebilir. Mevcut verilerle yüzde 15’lik bir fark, promosyon rakamlarını 31 bin 50 TL’ye çıkarabilir.
Emekliler banka değişikliği yapabilir mi?
Emeklilerin promosyon değişikliği yapabilmesi için mevcut banka ile imzaladıkları 3 yıllık protokol süresi önemli. Ancak isteyen emekliler, cayma hakkını kullanarak banka değişikliği yapabilir. Bu işlem ilgili banka şubesinden ya da e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor.
Bankalar nakit yerine hediye ve bonus sunuyor
Uzmanlar, bazı bankaların doğrudan nakit ödeme yerine; puan, alışveriş bonusu veya masrafsız bankacılık hizmetleri sunduğunu belirtiyor. Ancak asıl beklentinin nakit promosyon olduğunu vurguluyorlar.