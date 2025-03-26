https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/emekliye-promosyon-yarisi-kizisti-en-yuksek-odeme-27-bin-tlyi-buldu-temmuzda-30-bin-tlyi-asabilir-1094863510.html

Emekliye promosyon yarışı kızıştı: En yüksek ödeme 27 bin TL’yi buldu, Temmuz’da 30 bin TL’yi aşabilir

Emekliye promosyon yarışı kızıştı: En yüksek ödeme 27 bin TL’yi buldu, Temmuz’da 30 bin TL’yi aşabilir

Sputnik Türkiye

Bayram ikramiyelerine gelen zam sonrası emekliler gözünü bu kez banka promosyonlarına çevirdi. Özel bankalarda rakamlar 25 bin TL’ye kadar yükselirken, bir... 26.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-26T08:03+0300

2025-03-26T08:03+0300

2025-03-26T08:03+0300

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bayram ikramiyesi

emekli bayram ikramiyesi

emekli

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Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin TL’ye yükseltilmesi, milyonlarca emekliyi bankaların promosyon kampanyalarına yöneltti. Özel ve kamu bankaları arasında promosyon yarışı başlarken, en yüksek ödeme bir kamu bankasından geldi.SGK ile yeni promosyon protokolü gündemdeMart ayında SGK ile bankalar arasında yeni bir promosyon protokolü imzalanacağı yönündeki beklentilere rağmen henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak uzmanlar, protokolün güncellenmesiyle emeklilerin daha yüksek nakit promosyon alabileceğine dikkat çekiyor.Kamu bankasından 27 bin TL’ye varan promosyonHâlihazırda bankalar, maaş aralığına göre emeklilere 8.000 TL ile 12.000 TL arasında nakit promosyon sunuyor. Ancak dikkat çeken gelişme, bir kamu bankasının 30 Nisan 2025 tarihine kadar sunduğu özel kampanya oldu. Bu kampanyada:Promosyonlar artacak mı? Uzmanlar ne diyor?Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, promosyonların artış eğiliminde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:Temmuz zammı promosyonlara yansıyacak mı?Temmuz ayında en düşük emekli maaşının 16 bin TL ile 17 bin TL arasında olması bekleniyor. Bu artış, bankaların sunduğu promosyon miktarlarını da doğrudan etkileyebilir. Mevcut verilerle yüzde 15’lik bir fark, promosyon rakamlarını 31 bin 50 TL’ye çıkarabilir.Emekliler banka değişikliği yapabilir mi?Emeklilerin promosyon değişikliği yapabilmesi için mevcut banka ile imzaladıkları 3 yıllık protokol süresi önemli. Ancak isteyen emekliler, cayma hakkını kullanarak banka değişikliği yapabilir. Bu işlem ilgili banka şubesinden ya da e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor.Bankalar nakit yerine hediye ve bonus sunuyorUzmanlar, bazı bankaların doğrudan nakit ödeme yerine; puan, alışveriş bonusu veya masrafsız bankacılık hizmetleri sunduğunu belirtiyor. Ancak asıl beklentinin nakit promosyon olduğunu vurguluyorlar.

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