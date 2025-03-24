https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/kadir-gecesi-ne-zaman-kadir-gecesinde-hangi-dualar-okunur-1094822930.html

Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunur?

Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunur?

Sputnik Türkiye

Kadir Gecesi 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'de 'bin aydan daha hayırlı' olduğu belirtilen bu mübarek gece, İslam aleminde büyük bir huşu... 24.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-24T19:13+0300

2025-03-24T19:13+0300

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Kadir Gecesi 26 Mart Çarşamba'yı Perşembeye bağlayan gece tüm ülkede idrak edilecek.İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (SAV)'in tavsiye ettiği "Allahümme inneke affüvvün kerîm..." duası başta olmak üzere Kur'an okuma, nafile namaz ve sadaka gibi ibadetlerle geçirilecek bu gecede, günahlar bağışlandığına inanılır.Kadir Gecesi'nde okunacak dua nedir?Kadir Gecesi okunması gereken dualar arasında "Allahümme inneke affüvvün kerîmun tuhibbü'l-'afve fa'fu annî" yer alır. Anlamı "Yâ Allah, şüphesiz Sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin, o halde beni affet" şeklinde açıklanır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/ramazan-2025-ne-zaman-basliyor-diyanetin-takvimine-gore-ilk-sahur-ve-kadir-gecesi-tarihi-1093886688.html

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