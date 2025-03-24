https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/kadir-gecesi-ne-zaman-kadir-gecesinde-hangi-dualar-okunur-1094822930.html
Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunur?
Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunur?
Sputnik Türkiye
Kadir Gecesi 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'de 'bin aydan daha hayırlı' olduğu belirtilen bu mübarek gece, İslam aleminde büyük bir huşu... 24.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-24T19:13+0300
2025-03-24T19:13+0300
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Kadir Gecesi 26 Mart Çarşamba'yı Perşembeye bağlayan gece tüm ülkede idrak edilecek.İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (SAV)'in tavsiye ettiği "Allahümme inneke affüvvün kerîm..." duası başta olmak üzere Kur'an okuma, nafile namaz ve sadaka gibi ibadetlerle geçirilecek bu gecede, günahlar bağışlandığına inanılır.Kadir Gecesi'nde okunacak dua nedir?Kadir Gecesi okunması gereken dualar arasında "Allahümme inneke affüvvün kerîmun tuhibbü'l-'afve fa'fu annî" yer alır. Anlamı "Yâ Allah, şüphesiz Sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin, o halde beni affet" şeklinde açıklanır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/ramazan-2025-ne-zaman-basliyor-diyanetin-takvimine-gore-ilk-sahur-ve-kadir-gecesi-tarihi-1093886688.html
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kadir gecesi, cami, namaz, teravih namazı, bayram, bayram namazı, bayram tatili, ramazan, ramazan bayramı, ramazan ayı
Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunur?
19:13 24.03.2025 (güncellendi: 20:06 24.03.2025)
Kadir Gecesi 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'de 'bin aydan daha hayırlı' olduğu belirtilen bu mübarek gece, İslam aleminde büyük bir huşu ile karşılanacak. Müslümanlar, dua ve ibadetlerle bu önemli geceyi ihya edecek. Peki, Kadir Gecesi hangi ibadetler yapılır?
Kadir Gecesi 26 Mart Çarşamba'yı Perşembeye bağlayan gece tüm ülkede idrak edilecek.
İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (SAV)'in tavsiye ettiği "Allahümme inneke affüvvün kerîm..." duası başta olmak üzere Kur'an okuma, nafile namaz ve sadaka gibi ibadetlerle geçirilecek bu gecede, günahlar bağışlandığına inanılır.
Kadir Gecesi'nde okunacak dua nedir?
Kadir Gecesi okunması gereken dualar arasında "Allahümme inneke affüvvün kerîmun tuhibbü'l-'afve fa'fu annî" yer alır. Anlamı "Yâ Allah, şüphesiz Sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin, o halde beni affet" şeklinde açıklanır.