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Metro İstanbul: Kapalı istasyonlar açılmıştır
Metro İstanbul: Kapalı istasyonlar açılmıştır
Sputnik Türkiye
Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş fünikiler hattının açıldığığını duyurdu. 26.03.2025, Sputnik Türkiye
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Yenikapı-Hacıosman metro hattında bazı duraklar işletmeye kapatılmıştı.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada istasyonların yeniden ulaşıma açıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Dün akşam yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferlerine devam edecektir." ifadeleri kullanılmıştı.
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metro i̇stanbul, yenikapı, taksim, i̇stanbul valiliği

Metro İstanbul: Kapalı istasyonlar açılmıştır

07:05 26.03.2025 (güncellendi: 07:27 26.03.2025)
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Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş fünikiler hattının açıldığığını duyurdu.
Yenikapı-Hacıosman metro hattında bazı duraklar işletmeye kapatılmıştı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada istasyonların yeniden ulaşıma açıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır."
Dün akşam yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferlerine devam edecektir." ifadeleri kullanılmıştı.
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2025
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