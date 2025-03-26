https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/metro-istanbul-kapali-istasyonlar-acilmistir-1094861937.html
Metro İstanbul: Kapalı istasyonlar açılmıştır
Metro İstanbul: Kapalı istasyonlar açılmıştır
Sputnik Türkiye
Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş fünikiler hattının açıldığığını duyurdu. 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T07:05+0300
2025-03-26T07:05+0300
2025-03-26T07:27+0300
türki̇ye
metro i̇stanbul
yenikapı
taksim
i̇stanbul valiliği
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Yenikapı-Hacıosman metro hattında bazı duraklar işletmeye kapatılmıştı.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada istasyonların yeniden ulaşıma açıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Dün akşam yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferlerine devam edecektir." ifadeleri kullanılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/cezaevlerinde-yer-kalmadi-seklindeki-aciklamalara-istanbul-cumhuriyet-bassavciligindan-yanit-1094859342.html
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yenikapı
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metro i̇stanbul, yenikapı, taksim, i̇stanbul valiliği
metro i̇stanbul, yenikapı, taksim, i̇stanbul valiliği
Metro İstanbul: Kapalı istasyonlar açılmıştır
07:05 26.03.2025 (güncellendi: 07:27 26.03.2025)
Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş fünikiler hattının açıldığığını duyurdu.
Yenikapı-Hacıosman metro hattında bazı duraklar işletmeye kapatılmıştı.
Metro İstanbul'un
sosyal medya hesabından yapılan açıklamada istasyonların yeniden ulaşıma açıldığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır."
Dün akşam yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferlerine devam edecektir."
ifadeleri kullanılmıştı.