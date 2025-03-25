https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/cezaevlerinde-yer-kalmadi-seklindeki-aciklamalara-istanbul-cumhuriyet-bassavciligindan-yanit-1094859342.html

'Cezaevlerinde yer kalmadı' şeklindeki açıklamalara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yanıt

'Cezaevlerinde yer kalmadı' şeklindeki açıklamalara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yanıt

Sputnik Türkiye

İstanbul'da devam eden protestolarda tutuklananların ceza infaz kurumlarında yer kalmadığı için emniyette bekletildiği yönündeki iddialar İstanbul Cumhuriyet... 25.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-25T23:50+0300

2025-03-25T23:50+0300

2025-03-25T23:50+0300

türki̇ye

cumhuriyet başsavcılığı

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

i̇stanbul

cezaevi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'toplumsal olaylarda gözaltına alınarak tutuklanan şüphelilerin cezaevlerinde yer kalmadığı için emniyette bekletildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını' duyurdu.Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/rtuk-baskani-sahin-kurumumuza-ve-yoneticilerimize-yapilan-tehdit-ve-hakaretlerle-ilgili-suc-1094858399.html

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