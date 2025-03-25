https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/cezaevlerinde-yer-kalmadi-seklindeki-aciklamalara-istanbul-cumhuriyet-bassavciligindan-yanit-1094859342.html
'Cezaevlerinde yer kalmadı' şeklindeki açıklamalara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yanıt
'Cezaevlerinde yer kalmadı' şeklindeki açıklamalara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yanıt
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İstanbul'da devam eden protestolarda tutuklananların ceza infaz kurumlarında yer kalmadığı için emniyette bekletildiği yönündeki iddialar İstanbul Cumhuriyet... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T23:50+0300
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2025-03-25T23:50+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'toplumsal olaylarda gözaltına alınarak tutuklanan şüphelilerin cezaevlerinde yer kalmadığı için emniyette bekletildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını' duyurdu.Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/rtuk-baskani-sahin-kurumumuza-ve-yoneticilerimize-yapilan-tehdit-ve-hakaretlerle-ilgili-suc-1094858399.html
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cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul, cezaevi
cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul, cezaevi
'Cezaevlerinde yer kalmadı' şeklindeki açıklamalara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yanıt
İstanbul'da devam eden protestolarda tutuklananların ceza infaz kurumlarında yer kalmadığı için emniyette bekletildiği yönündeki iddialar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yalanlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'toplumsal olaylarda gözaltına alınarak tutuklanan şüphelilerin cezaevlerinde yer kalmadığı için emniyette bekletildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını' duyurdu.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bir kısım medya organlarındaki, yaşanan toplumsal olaylarda gözaltına alınıp tutuklanan şahıslarla ilgili olarak ceza infaz kurumlarında yer kalmadığı, tutuklananların emniyet birimlerinde bekletildiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."