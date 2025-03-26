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Meteoroloji'den kritik uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat, bayramda hava durumu değişiyor
Meteoroloji'den kritik uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat, bayramda hava durumu değişiyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü bayram öncesi yeni hava durumu haritasını yayımladı. İstanbul dahil birçok şehirde sağanak yağış, iç ve doğu bölgelerde ise don ve... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T08:18+0300
2025-03-26T08:18+0300
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Bayram planı yapacaklar dikkat. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri için sağanak yağış uyarısı yapılırken, doğu bölgelerde çığ, don ve buzlanma riski vurgulandı. Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artış gösterse de bölgesel yağış ve hava olayları sürpriz oluşturabilir.Arefe günü yağış, bayramda hava değişkenArefe günü itibarıyla:Bayramın birinci günü, Türkiye genelinde sağanak yağış etkili olacak. İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya’da yağış ve sıcaklık düşüşü yaşanacak.İkinci gün, hava ısınmaya başlıyor. Ege ve Doğu Anadolu’da yağış devam ederken diğer bölgelerde bulutlu ama ılıman hava etkili olacak.Üçüncü gün, sıcaklıklar ülke genelinde artacak. Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklarla birlikte yer yer kısa süreli yağışlar bekleniyor.İstanbul, Ankara, İzmir hava durumuİstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, 21°CAnkara: Parçalı ve çok bulutlu, 22°Cİzmir: Parçalı ve az bulutlu, 25°CBayram boyunca bu üç büyük şehirde sağanak geçişleri ve sıcaklık dalgalanmaları yaşanması bekleniyor.Çığ, don ve toz taşınımı uyarısıDoğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski devam ediyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı da bekleniyor. Kuzeybatı bölgelerde ise toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma yaşanabilir.Planlarınızı hava durumuna göre yapınUzmanlar, özellikle bayramda yola çıkacakların hava durumunu yakından takip etmelerini ve ani yağışlara, don olaylarına karşı tedbirli olmalarını öneriyor. Çığ riski olan bölgelerde ise yetkililerin uyarılarına dikkat edilmesi gerekiyor.Denizlerde hava durumu: Fırtına beklenmiyorKaradeniz, Ege ve Akdeniz’de fırtına beklenmezken, orta şiddette rüzgar ve zaman zaman görüş mesafesinde azalma bekleniyor. Deniz ulaşımı yapacaklar için dikkatli olunması öneriliyor.
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Meteoroloji'den kritik uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat, bayramda hava durumu değişiyor

08:18 26.03.2025
© AAİstanbul sağanak
İstanbul sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2025
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü bayram öncesi yeni hava durumu haritasını yayımladı. İstanbul dahil birçok şehirde sağanak yağış, iç ve doğu bölgelerde ise don ve çığ riski bekleniyor. Arefe ve bayram günlerinde hava nasıl olacak? İşte 26 Mart 2025 itibarıyla il il hava durumu ve kritik uyarılar…
Bayram planı yapacaklar dikkat. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri için sağanak yağış uyarısı yapılırken, doğu bölgelerde çığ, don ve buzlanma riski vurgulandı. Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artış gösterse de bölgesel yağış ve hava olayları sürpriz oluşturabilir.

Arefe günü yağış, bayramda hava değişken

Arefe günü itibarıyla:
Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de sağanak yağış
İç Anadolu ve Doğu Karadeniz’de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
Bayramın birinci günü, Türkiye genelinde sağanak yağış etkili olacak. İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya’da yağış ve sıcaklık düşüşü yaşanacak.
İkinci gün, hava ısınmaya başlıyor. Ege ve Doğu Anadolu’da yağış devam ederken diğer bölgelerde bulutlu ama ılıman hava etkili olacak.
Üçüncü gün, sıcaklıklar ülke genelinde artacak. Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklarla birlikte yer yer kısa süreli yağışlar bekleniyor.

İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, 21°C
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, 22°C
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, 25°C
Bayram boyunca bu üç büyük şehirde sağanak geçişleri ve sıcaklık dalgalanmaları yaşanması bekleniyor.

Çığ, don ve toz taşınımı uyarısı

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski devam ediyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı da bekleniyor. Kuzeybatı bölgelerde ise toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma yaşanabilir.

Şehir

Sıcaklık (°C)

Hava Durumu

İstanbul

21

Parçalı, çok bulutlu

Ankara

22

Parçalı, çok bulutlu

İzmir

25

Parçalı, az bulutlu

Antalya

22

Parçalı, az bulutlu

Erzurum

13

Parçalı, zamanla çok bulutlu

Trabzon

18

İç kesimlerinde yağışlı

Artvin

16

Yağmur ve sağanak yağışlı

Diyarbakır

26

Az bulutlu ve açık

Gaziantep

27

Parçalı ve az bulutlu

Planlarınızı hava durumuna göre yapın

Uzmanlar, özellikle bayramda yola çıkacakların hava durumunu yakından takip etmelerini ve ani yağışlara, don olaylarına karşı tedbirli olmalarını öneriyor. Çığ riski olan bölgelerde ise yetkililerin uyarılarına dikkat edilmesi gerekiyor.

Denizlerde hava durumu: Fırtına beklenmiyor

Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de fırtına beklenmezken, orta şiddette rüzgar ve zaman zaman görüş mesafesinde azalma bekleniyor. Deniz ulaşımı yapacaklar için dikkatli olunması öneriliyor.
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