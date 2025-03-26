https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/meteorolojiden-kritik-uyari-istanbul-ankara-izmir-dikkat-bayramda-hava-durumu-degisiyor-1094863916.html
Meteoroloji'den kritik uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat, bayramda hava durumu değişiyor
Meteoroloji'den kritik uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat, bayramda hava durumu değişiyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bayram öncesi yeni hava durumu haritasını yayımladı. İstanbul dahil birçok şehirde sağanak yağış, iç ve doğu bölgelerde ise don ve... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T08:18+0300
2025-03-26T08:18+0300
2025-03-26T08:18+0300
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meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı
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Bayram planı yapacaklar dikkat. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri için sağanak yağış uyarısı yapılırken, doğu bölgelerde çığ, don ve buzlanma riski vurgulandı. Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artış gösterse de bölgesel yağış ve hava olayları sürpriz oluşturabilir.Arefe günü yağış, bayramda hava değişkenArefe günü itibarıyla:Bayramın birinci günü, Türkiye genelinde sağanak yağış etkili olacak. İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya’da yağış ve sıcaklık düşüşü yaşanacak.İkinci gün, hava ısınmaya başlıyor. Ege ve Doğu Anadolu’da yağış devam ederken diğer bölgelerde bulutlu ama ılıman hava etkili olacak.Üçüncü gün, sıcaklıklar ülke genelinde artacak. Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklarla birlikte yer yer kısa süreli yağışlar bekleniyor.İstanbul, Ankara, İzmir hava durumuİstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, 21°CAnkara: Parçalı ve çok bulutlu, 22°Cİzmir: Parçalı ve az bulutlu, 25°CBayram boyunca bu üç büyük şehirde sağanak geçişleri ve sıcaklık dalgalanmaları yaşanması bekleniyor.Çığ, don ve toz taşınımı uyarısıDoğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski devam ediyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı da bekleniyor. Kuzeybatı bölgelerde ise toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma yaşanabilir.Planlarınızı hava durumuna göre yapınUzmanlar, özellikle bayramda yola çıkacakların hava durumunu yakından takip etmelerini ve ani yağışlara, don olaylarına karşı tedbirli olmalarını öneriyor. Çığ riski olan bölgelerde ise yetkililerin uyarılarına dikkat edilmesi gerekiyor.Denizlerde hava durumu: Fırtına beklenmiyorKaradeniz, Ege ve Akdeniz’de fırtına beklenmezken, orta şiddette rüzgar ve zaman zaman görüş mesafesinde azalma bekleniyor. Deniz ulaşımı yapacaklar için dikkatli olunması öneriliyor.
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Meteoroloji'den kritik uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat, bayramda hava durumu değişiyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bayram öncesi yeni hava durumu haritasını yayımladı. İstanbul dahil birçok şehirde sağanak yağış, iç ve doğu bölgelerde ise don ve çığ riski bekleniyor. Arefe ve bayram günlerinde hava nasıl olacak? İşte 26 Mart 2025 itibarıyla il il hava durumu ve kritik uyarılar…
Bayram planı yapacaklar dikkat. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri için sağanak yağış uyarısı yapılırken, doğu bölgelerde çığ, don ve buzlanma riski vurgulandı. Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artış gösterse de bölgesel yağış ve hava olayları sürpriz oluşturabilir.
Arefe günü yağış, bayramda hava değişken
Marmara, Ege ve Batı Akdeniz
'de sağanak yağış
İç Anadolu ve Doğu Karadeniz
’de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
Bayramın birinci günü, Türkiye genelinde sağanak yağış etkili olacak. İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya’da yağış ve sıcaklık düşüşü yaşanacak.
İkinci gün, hava ısınmaya başlıyor. Ege ve Doğu Anadolu’da yağış devam ederken diğer bölgelerde bulutlu ama ılıman hava etkili olacak.
Üçüncü gün, sıcaklıklar ülke genelinde artacak. Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklarla birlikte yer yer kısa süreli yağışlar bekleniyor.
İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, 21°C
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, 22°C
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, 25°C
Bayram boyunca bu üç büyük şehirde sağanak geçişleri ve sıcaklık dalgalanmaları yaşanması bekleniyor.
Çığ, don ve toz taşınımı uyarısı
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski devam ediyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı da bekleniyor. Kuzeybatı bölgelerde ise toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma yaşanabilir.
Şehir
Sıcaklık (°C)
Hava Durumu
İstanbul
21
Parçalı, çok bulutlu
Ankara
22
Parçalı, çok bulutlu
İzmir
25
Parçalı, az bulutlu
Antalya
22
Parçalı, az bulutlu
Erzurum
13
Parçalı, zamanla çok bulutlu
Trabzon
18
İç kesimlerinde yağışlı
Artvin
16
Yağmur ve sağanak yağışlı
Diyarbakır
26
Az bulutlu ve açık
Gaziantep
27
Parçalı ve az bulutlu
Planlarınızı hava durumuna göre yapın
Uzmanlar, özellikle bayramda yola çıkacakların hava durumunu yakından takip etmelerini ve ani yağışlara, don olaylarına karşı tedbirli olmalarını öneriyor. Çığ riski olan bölgelerde ise yetkililerin uyarılarına dikkat edilmesi gerekiyor.
Denizlerde hava durumu: Fırtına beklenmiyor
Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de fırtına beklenmezken, orta şiddette rüzgar ve zaman zaman görüş mesafesinde azalma bekleniyor. Deniz ulaşımı yapacaklar için dikkatli olunması öneriliyor.