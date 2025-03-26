https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/meteorolojiden-kritik-uyari-istanbul-ankara-izmir-dikkat-bayramda-hava-durumu-degisiyor-1094863916.html

Meteoroloji'den kritik uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat, bayramda hava durumu değişiyor

Meteoroloji'den kritik uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat, bayramda hava durumu değişiyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bayram öncesi yeni hava durumu haritasını yayımladı. İstanbul dahil birçok şehirde sağanak yağış, iç ve doğu bölgelerde ise don ve... 26.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-26T08:18+0300

2025-03-26T08:18+0300

2025-03-26T08:18+0300

yaşam

yağmur

yağış

sağanak yağış

şiddetli yağış

sağanak yağış uyarısı

meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı

kuvvetli yağış

aşırı yağışlar

dolu yağışı

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Bayram planı yapacaklar dikkat. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri için sağanak yağış uyarısı yapılırken, doğu bölgelerde çığ, don ve buzlanma riski vurgulandı. Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artış gösterse de bölgesel yağış ve hava olayları sürpriz oluşturabilir.Arefe günü yağış, bayramda hava değişkenArefe günü itibarıyla:Bayramın birinci günü, Türkiye genelinde sağanak yağış etkili olacak. İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya’da yağış ve sıcaklık düşüşü yaşanacak.İkinci gün, hava ısınmaya başlıyor. Ege ve Doğu Anadolu’da yağış devam ederken diğer bölgelerde bulutlu ama ılıman hava etkili olacak.Üçüncü gün, sıcaklıklar ülke genelinde artacak. Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklarla birlikte yer yer kısa süreli yağışlar bekleniyor.İstanbul, Ankara, İzmir hava durumuİstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, 21°CAnkara: Parçalı ve çok bulutlu, 22°Cİzmir: Parçalı ve az bulutlu, 25°CBayram boyunca bu üç büyük şehirde sağanak geçişleri ve sıcaklık dalgalanmaları yaşanması bekleniyor.Çığ, don ve toz taşınımı uyarısıDoğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski devam ediyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı da bekleniyor. Kuzeybatı bölgelerde ise toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma yaşanabilir.Planlarınızı hava durumuna göre yapınUzmanlar, özellikle bayramda yola çıkacakların hava durumunu yakından takip etmelerini ve ani yağışlara, don olaylarına karşı tedbirli olmalarını öneriyor. Çığ riski olan bölgelerde ise yetkililerin uyarılarına dikkat edilmesi gerekiyor.Denizlerde hava durumu: Fırtına beklenmiyorKaradeniz, Ege ve Akdeniz’de fırtına beklenmezken, orta şiddette rüzgar ve zaman zaman görüş mesafesinde azalma bekleniyor. Deniz ulaşımı yapacaklar için dikkatli olunması öneriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/merkez-bankasindan-3-gunde-25-milyar-dolarlik-doviz-satisi-fatih-karahan-gun-gun-acikladi-1094862686.html

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