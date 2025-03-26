https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/altin-fiyatlarinda-rekor-ustune-rekor-donemi-26-mart-2025-guncel-gram-ceyrek-ve-yarim-altin-1094862432.html

Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor dönemi: 26 Mart 2025 güncel gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları

Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor dönemi: 26 Mart 2025 güncel gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları

Sputnik Türkiye

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın bugün yeni seviyelere ulaştı. 26 Mart 2025 Çarşamba günü itibarıyla yatırımcılar... 26.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-26T07:25+0300

2025-03-26T07:25+0300

2025-03-26T07:25+0300

ekonomi̇

altın

yarım gram altın

gram altın

külçe altın

fiyat

kapalıçarşı

kapalıçarşı

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Altına yatırım yapanlar ve alım-satım işlemi gerçekleştirmek isteyenler için 26 Mart 2025 Çarşamba gününe ait güncel altın fiyatları belli oldu. Haftaya yükselişle başlayan altın piyasası, bugün de yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.Gram ve çeyrek altında artış devam ediyorGünün ilk saatlerinde açıklanan verilere göre:Altın fiyatlarındaki bu yükseliş, yatırımcıların dikkatini çekerken piyasalar da yeni yön arayışında.Tam ve cumhuriyet altını yükseliş eğilimindeYatırımcıların uzun vadeli tercihleri arasında yer alan büyük altın türlerinde de artış gözlemleniyor:Gremse altın, özellikle yüksek meblağlı yatırımcılar için ilgi çekmeye devam ediyor.Ons altın 3.016 doları geçtiUluslararası piyasalarda da dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Ons altın satış fiyatı bugün itibarıyla 3.016,67 dolar seviyesine ulaştı. Bu artış, hem iç piyasayı hem de döviz kurlarını doğrudan etkiliyor.Piyasalarda gözler altın ve dövizdeDöviz kurundaki dalgalanmalarla birlikte altına olan ilgi yeniden artmış durumda. Uzmanlar, altın fiyatları üzerindeki bu yükselişin kısa vadede devam edebileceğini belirtiyor. Özellikle jeopolitik gelişmeler ve global ekonomik veriler, altının yönünü belirlemede etkili olacak.Vatandaşlar İnternette “Bugün Altın Ne Kadar?” Diye ArıyorGünün en çok aranan başlıkları arasında “Gram altın ne kadar oldu?”, “Çeyrek altın fiyatı bugün kaç TL?” ve “Ons altın kaç dolar?” soruları yer alıyor. Altın alım satımı yapan bireylerin anlık veri takibi yapması, doğru zamanlama açısından büyük önem taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/metro-istanbul-kapali-istasyonlar-acilmistir-1094861937.html

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