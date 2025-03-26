https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/kullanilmis-caydan-deri-uretildi-1094860820.html

Kullanılmış çaydan 'deri' üretildi

Kullanılmış çaydan 'deri' üretildi

Sputnik Türkiye

Çukurova Üniversitesi'nden Fazilet Ceyhanlı, kullanılmış çaydan elde ettiği 'vegan deri' ile hazırladığı eserleri Adana'da düzenlediği kişisel sergide tanıttı. 26.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-26T01:29+0300

2025-03-26T01:29+0300

2025-03-26T01:29+0300

yaşam

adana

çukurova

çukurova üniversitesi

çay

deri

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Adana'da Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Fazilet Ceyhanlı, kullanılmış çaydan 'vegan deri' üretti.Ceyhanlı, yaptığı açıklamada, geliştirdiği vegan deriyi tanıtmak amacıyla kişisel bir sergi düzenlediğini ve bu malzemenin gıda mayası kullanılarak elde edildiğini belirtti. Ayrıca, amacının doğaya zarar vermeyen, sürdürülebilir ve tamamen organik bir ürün geliştirmek olduğunu söyledi. Ceyhanlı, hayvan kullanmadan, deriye benzer güçlü bir yüzey oluşturduklarını ve geliştirmeye açık birçok yönü olduğunu ifade etti.

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adana, çukurova, çukurova üniversitesi, çay, deri