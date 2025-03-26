https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/kullanilmis-caydan-deri-uretildi-1094860820.html
Kullanılmış çaydan 'deri' üretildi
Kullanılmış çaydan 'deri' üretildi
Sputnik Türkiye
Çukurova Üniversitesi'nden Fazilet Ceyhanlı, kullanılmış çaydan elde ettiği 'vegan deri' ile hazırladığı eserleri Adana'da düzenlediği kişisel sergide tanıttı. 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T01:29+0300
2025-03-26T01:29+0300
2025-03-26T01:29+0300
yaşam
adana
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çukurova üniversitesi
çay
deri
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Adana'da Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Fazilet Ceyhanlı, kullanılmış çaydan 'vegan deri' üretti.Ceyhanlı, yaptığı açıklamada, geliştirdiği vegan deriyi tanıtmak amacıyla kişisel bir sergi düzenlediğini ve bu malzemenin gıda mayası kullanılarak elde edildiğini belirtti. Ayrıca, amacının doğaya zarar vermeyen, sürdürülebilir ve tamamen organik bir ürün geliştirmek olduğunu söyledi. Ceyhanlı, hayvan kullanmadan, deriye benzer güçlü bir yüzey oluşturduklarını ve geliştirmeye açık birçok yönü olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/yeni-dinozor-turu-kesfedildi-iki-parmagi-var-1094859891.html
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adana, çukurova, çukurova üniversitesi, çay, deri
adana, çukurova, çukurova üniversitesi, çay, deri
Kullanılmış çaydan 'deri' üretildi
Çukurova Üniversitesi'nden Fazilet Ceyhanlı, kullanılmış çaydan elde ettiği 'vegan deri' ile hazırladığı eserleri Adana'da düzenlediği kişisel sergide tanıttı.
Adana'da Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Fazilet Ceyhanlı, kullanılmış çaydan 'vegan deri' üretti.
Ceyhanlı, yaptığı açıklamada, geliştirdiği vegan deriyi tanıtmak amacıyla kişisel bir sergi düzenlediğini ve bu malzemenin gıda mayası kullanılarak elde edildiğini belirtti. Ayrıca, amacının doğaya zarar vermeyen, sürdürülebilir ve tamamen organik bir ürün geliştirmek olduğunu söyledi.
Ceyhanlı, hayvan kullanmadan, deriye benzer güçlü bir yüzey oluşturduklarını ve geliştirmeye açık birçok yönü olduğunu ifade etti.