https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/izmirde-gosterilerde-gozaltina-alinan-10-kisi-tutuklandi-1094876639.html
İzmir'de gösterilerde gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı
İzmir'de gösterilerde gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İzmir'deki izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 65 şüpheliden 10'u tutuklandı. 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T11:37+0300
2025-03-26T11:37+0300
2025-03-26T11:37+0300
türki̇ye
i̇zmir
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ekrem i̇mamoğlu
gözaltı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmaları protesto etmek amacıyla İzmir'de düzenlenen izinsiz gösterilerde suça karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 65 şüpheliden 10'u tutuklandı.65 kişi sevk edildi, 10 kişi tutuklandıİzmir'deki izinsiz gösterilerde polise taşlı sopalı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 65 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 38'i adli kontrolle olmak üzere 55'i serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/ekrem-imamoglu-sorusturmasinda-89-kisi-icin-tutuklama-talebi-1094779723.html
türki̇ye
i̇zmir
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i̇zmir, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, gözaltı
i̇zmir, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, gözaltı
İzmir'de gösterilerde gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı
İzmir'deki izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 65 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmaları protesto etmek amacıyla İzmir'de düzenlenen izinsiz gösterilerde suça karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 65 şüpheliden 10'u tutuklandı.
65 kişi sevk edildi, 10 kişi tutuklandı
İzmir'deki izinsiz gösterilerde polise taşlı sopalı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 65 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 38'i adli kontrolle olmak üzere 55'i serbest bırakıldı.