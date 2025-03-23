https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/ekrem-imamoglu-sorusturmasinda-89-kisi-icin-tutuklama-talebi-1094779723.html

'Ekrem İmamoğlu' soruşturmasında 89 kişi için tutuklama talebi

'Ekrem İmamoğlu' soruşturmasında 89 kişi için tutuklama talebi

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Ekrem İmamoğlu liderliğinde" kurulduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 89... 23.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-23T07:18+0300

2025-03-23T07:18+0300

2025-03-23T07:25+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

ekrem i̇mamoğlu gözaltı

tutuklama

i̇bb

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

yolsuzluk

yolsuzluk soruşturması

terör

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gözaltına alınan kişilerden 89'u tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Soruşturma dosyasına göre, 89 şüpheliden 5’i hakkında; “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “rüşvet almak”, “irtikap”, “kişisel verileri ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamaları yöneltildi. Bu kişiler, örgütün lider kadrosunda oldukları iddiasıyla öne çıktı.84 kişi örgüt üyeliği ve rüşvetle suçlanıyorDiğer 84 şüpheli ise “suç örgütüne üye olmak”, “rüşvet almak” ve “rüşvet vermek” suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Şüphelilerin tamamı, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.Tutuklama talebiyle sevk edilen tüm şüphelilerin savcılık işlemleri, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde gerçekleştirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/tutuklanmasi-talep-edilen-ekrem-imamoglu-hakim-karsisinda-1094778270.html

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