https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/ekrem-imamoglu-sorusturmasinda-89-kisi-icin-tutuklama-talebi-1094779723.html
'Ekrem İmamoğlu' soruşturmasında 89 kişi için tutuklama talebi
'Ekrem İmamoğlu' soruşturmasında 89 kişi için tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Ekrem İmamoğlu liderliğinde" kurulduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 89... 23.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-23T07:18+0300
2025-03-23T07:18+0300
2025-03-23T07:25+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
ekrem i̇mamoğlu gözaltı
tutuklama
i̇bb
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
yolsuzluk
yolsuzluk soruşturması
terör
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gözaltına alınan kişilerden 89'u tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Soruşturma dosyasına göre, 89 şüpheliden 5’i hakkında; “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “rüşvet almak”, “irtikap”, “kişisel verileri ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamaları yöneltildi. Bu kişiler, örgütün lider kadrosunda oldukları iddiasıyla öne çıktı.84 kişi örgüt üyeliği ve rüşvetle suçlanıyorDiğer 84 şüpheli ise “suç örgütüne üye olmak”, “rüşvet almak” ve “rüşvet vermek” suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Şüphelilerin tamamı, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.Tutuklama talebiyle sevk edilen tüm şüphelilerin savcılık işlemleri, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde gerçekleştirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/tutuklanmasi-talep-edilen-ekrem-imamoglu-hakim-karsisinda-1094778270.html
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ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı, tutuklama, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması, terör
ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı, tutuklama, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması, terör
'Ekrem İmamoğlu' soruşturmasında 89 kişi için tutuklama talebi
07:18 23.03.2025 (güncellendi: 07:25 23.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Ekrem İmamoğlu liderliğinde" kurulduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 89 kişi için tutuklama talep edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gözaltına alınan kişilerden 89'u tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Soruşturma dosyasına göre, 89 şüpheliden 5’i hakkında; “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “rüşvet almak”, “irtikap”, “kişisel verileri ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamaları yöneltildi. Bu kişiler, örgütün lider kadrosunda oldukları iddiasıyla öne çıktı.
84 kişi örgüt üyeliği ve rüşvetle suçlanıyor
Diğer 84 şüpheli ise “suç örgütüne üye olmak”, “rüşvet almak” ve “rüşvet vermek” suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Şüphelilerin tamamı, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Tutuklama talebiyle sevk edilen tüm şüphelilerin savcılık işlemleri, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde gerçekleştirildi.