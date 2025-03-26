https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/izmir-korfezine-boya-atigi-desarj-edildi-9-milyona-yakin-ceza-kesildi--1094872383.html

İzmir Körfezi'ne boya atığı deşarj edildi: 9 milyona yakın ceza kesildi

İzmir Körfezi'ne boya atığı deşarj edildi: 9 milyona yakın ceza kesildi

Sputnik Türkiye

İzmir Körfezi'ne boya atığı deşarj eden vinç bakım firmasına 8 milyon 359 bin lira para cezası kesildi 26.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-26T10:54+0300

2025-03-26T10:54+0300

2025-03-26T10:54+0300

türki̇ye

i̇zmir körfezi

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

kirlilik

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'ne boya atığı deşarj eden vinç bakım firmasına 8 milyon 359 bin lira para cezası uygulandığını açıkladı. Hem para cezası kesildi hem de suç duyurusunda bulunulduBakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekiplerince liman bölgesinde gerçekleştirilen denetimde, vinç bakımı sırasında boyama işlemiyle oluşan atıkların İzmir Körfezi'ne deşarj yapıldığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, inceleme sonrasında kirliliğe neden olan firmaya, Çevre Kanunu kapsamında 8 milyon 359 bin lira idari ceza uygulandığı ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/izmir-cumhuriyet-bassavciligi-cevrenin-kasten-kirletilmesi-iddiasi-sonrasi-sorusturma-baslatti-1094447042.html

türki̇ye

i̇zmir körfezi

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i̇zmir körfezi, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, kirlilik