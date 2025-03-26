https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/izmir-korfezine-boya-atigi-desarj-edildi-9-milyona-yakin-ceza-kesildi--1094872383.html
İzmir Körfezi'ne boya atığı deşarj edildi: 9 milyona yakın ceza kesildi
İzmir Körfezi'ne boya atığı deşarj edildi: 9 milyona yakın ceza kesildi
Sputnik Türkiye
İzmir Körfezi'ne boya atığı deşarj eden vinç bakım firmasına 8 milyon 359 bin lira para cezası kesildi 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T10:54+0300
2025-03-26T10:54+0300
2025-03-26T10:54+0300
türki̇ye
i̇zmir körfezi
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
kirlilik
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'ne boya atığı deşarj eden vinç bakım firmasına 8 milyon 359 bin lira para cezası uygulandığını açıkladı. Hem para cezası kesildi hem de suç duyurusunda bulunulduBakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekiplerince liman bölgesinde gerçekleştirilen denetimde, vinç bakımı sırasında boyama işlemiyle oluşan atıkların İzmir Körfezi'ne deşarj yapıldığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, inceleme sonrasında kirliliğe neden olan firmaya, Çevre Kanunu kapsamında 8 milyon 359 bin lira idari ceza uygulandığı ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/izmir-cumhuriyet-bassavciligi-cevrenin-kasten-kirletilmesi-iddiasi-sonrasi-sorusturma-baslatti-1094447042.html
türki̇ye
i̇zmir körfezi
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i̇zmir körfezi, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, kirlilik
i̇zmir körfezi, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, kirlilik
İzmir Körfezi'ne boya atığı deşarj edildi: 9 milyona yakın ceza kesildi
İzmir Körfezi'ne boya atığı deşarj eden vinç bakım firmasına 8 milyon 359 bin lira para cezası kesildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'ne boya atığı deşarj eden vinç bakım firmasına 8 milyon 359 bin lira para cezası uygulandığını açıkladı.
Hem para cezası kesildi hem de suç duyurusunda bulunuldu
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekiplerince liman bölgesinde gerçekleştirilen denetimde, vinç bakımı sırasında boyama işlemiyle oluşan atıkların İzmir Körfezi'ne deşarj yapıldığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, inceleme sonrasında kirliliğe neden olan firmaya, Çevre Kanunu kapsamında 8 milyon 359 bin lira idari ceza uygulandığı ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.