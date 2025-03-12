https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/izmir-cumhuriyet-bassavciligi-cevrenin-kasten-kirletilmesi-iddiasi-sonrasi-sorusturma-baslatti-1094447042.html

Başsavcılık çevrenin kasten kirletilmesi iddiası sonrası soruşturma başlattı: Körfez kahverengiye dönmüştü

Başsavcılık çevrenin kasten kirletilmesi iddiası sonrası soruşturma başlattı: Körfez kahverengiye dönmüştü

Sputnik Türkiye

İzmir'de eski kurşun geri kazanım fabrikasının atıklarının dökülerek çevrenin kirletildiği iddiaları sonrasında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma... 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T19:59+0300

2025-03-12T19:59+0300

2025-03-12T20:02+0300

türki̇ye

i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı

i̇zmir

i̇mar, i̇skan ve belediye bakanlığı

soruşturma

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Medyada 'İzmir'de Atık Skandal: İki şirkete büyük ceza' şeklindeki haberlerin çıkmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Ormanlara ve Hayvanlara Yönelik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından inceleme başlatıldı.Başsavcılıktan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:İzmir'in Konak ilçesinde, vapur iskelesi yakınındaki borulardan körfeze atık su deşarj edilmesi sonucu deniz suyunun rengi değişmiş; atık suyun yaklaşık bir saat boyunca aralıklarla denize bırakıldığı gözlemlenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/izmir-korfezinin-son-hali-korkuttu-denizin-suyu-kahverengiye-dondu-1094400743.html

türki̇ye

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i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, i̇zmir, i̇mar, i̇skan ve belediye bakanlığı, soruşturma