https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/izmir-cumhuriyet-bassavciligi-cevrenin-kasten-kirletilmesi-iddiasi-sonrasi-sorusturma-baslatti-1094447042.html
Başsavcılık çevrenin kasten kirletilmesi iddiası sonrası soruşturma başlattı: Körfez kahverengiye dönmüştü
Başsavcılık çevrenin kasten kirletilmesi iddiası sonrası soruşturma başlattı: Körfez kahverengiye dönmüştü
Sputnik Türkiye
İzmir'de eski kurşun geri kazanım fabrikasının atıklarının dökülerek çevrenin kirletildiği iddiaları sonrasında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T19:59+0300
2025-03-12T19:59+0300
2025-03-12T20:02+0300
türki̇ye
i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı
i̇zmir
i̇mar, i̇skan ve belediye bakanlığı
soruşturma
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Medyada 'İzmir'de Atık Skandal: İki şirkete büyük ceza' şeklindeki haberlerin çıkmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Ormanlara ve Hayvanlara Yönelik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından inceleme başlatıldı.Başsavcılıktan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:İzmir'in Konak ilçesinde, vapur iskelesi yakınındaki borulardan körfeze atık su deşarj edilmesi sonucu deniz suyunun rengi değişmiş; atık suyun yaklaşık bir saat boyunca aralıklarla denize bırakıldığı gözlemlenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/izmir-korfezinin-son-hali-korkuttu-denizin-suyu-kahverengiye-dondu-1094400743.html
türki̇ye
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i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, i̇zmir, i̇mar, i̇skan ve belediye bakanlığı, soruşturma
i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, i̇zmir, i̇mar, i̇skan ve belediye bakanlığı, soruşturma
Başsavcılık çevrenin kasten kirletilmesi iddiası sonrası soruşturma başlattı: Körfez kahverengiye dönmüştü
19:59 12.03.2025 (güncellendi: 20:02 12.03.2025)
İzmir'de eski kurşun geri kazanım fabrikasının atıklarının dökülerek çevrenin kirletildiği iddiaları sonrasında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Medyada 'İzmir'de Atık Skandal: İki şirkete büyük ceza' şeklindeki haberlerin çıkmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Ormanlara ve Hayvanlara Yönelik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından inceleme başlatıldı.
Başsavcılıktan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
"İki hafriyat şirketi yetkilisi ve dört hafriyat kamyonu sürücüsü hakkında 5237 Sayılı TCK'nin 181.maddesinde düzenlenen Çevrenin Kasten Kirletilmesi suçuna ilişkin olarak derhal soruşturma başlatıldı."
İzmir'in Konak ilçesinde, vapur iskelesi yakınındaki borulardan körfeze atık su deşarj edilmesi sonucu deniz suyunun rengi değişmiş; atık suyun yaklaşık bir saat boyunca aralıklarla denize bırakıldığı gözlemlenmişti.