https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/istanbulda-106-supheli-gozaltina-alindi-1094883484.html
İstanbul'da 106 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da 106 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da 143 adrese yapılan operasyonda gösterilere katılan 106 kişi gözaltına alındı. 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T14:23+0300
2025-03-26T14:23+0300
2025-03-26T14:42+0300
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i̇stanbul
emniyet müdürlüğü
gözaltı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla kentte düzenlenen gösterilere katılarak "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri ve polise mukavemette bulundukları" iddiasıyla 106 kişi gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettiği ve polise mukavemet gösterdiği belirtilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattığını açıkladı.Ekiplerin, İstanbul Valiliği'nin her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklanmasına ilişkin kararına rağmen, kanuna aykırı olarak faaliyetlerde bulunan gruplar içerisinde yer alan kişilerin kimlik ve adreslerini tespit ettiği ifade edildi.Kentte belirlenen 145 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 106 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar, işlemleri için emniyette götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/icisleri-bakani-yerlikaya-acikladi-19-mart-itibariyla-bin-418-gozalti-1094851276.html
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i̇stanbul, emniyet müdürlüğü, gözaltı
i̇stanbul, emniyet müdürlüğü, gözaltı
İstanbul'da 106 kişi gözaltına alındı
14:23 26.03.2025 (güncellendi: 14:42 26.03.2025)
İstanbul'da 143 adrese yapılan operasyonda gösterilere katılan 106 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla kentte düzenlenen gösterilere katılarak "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri ve polise mukavemette bulundukları" iddiasıyla 106 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettiği ve polise mukavemet gösterdiği belirtilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattığını açıkladı.
Ekiplerin, İstanbul Valiliği'nin her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklanmasına ilişkin kararına rağmen, kanuna aykırı olarak faaliyetlerde bulunan gruplar içerisinde yer alan kişilerin kimlik ve adreslerini tespit ettiği ifade edildi.
Kentte belirlenen 145 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 106 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar, işlemleri için emniyette götürüldü.