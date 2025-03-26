https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/issizlik-ve-kisa-calisma-odeneginin-yatirilacagi-tarih-belli-oldu-1094867245.html
İşsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin yatırılacağı tarih belli oldu
İşsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin yatırılacağı tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik akanı Vedat Işıkhan, işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 28 Mart'ta yatırılacak. 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T10:06+0300
2025-03-26T10:06+0300
2025-03-26T10:06+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089877602_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b0b0929b4d5fe1fb3c6ec58076efdc75.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089877602_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9f040929c98a867e026e28f4966fddf5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vedat ışıkhan
İşsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin yatırılacağı tarih belli oldu
Ayrıntılar geliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik akanı Vedat Işıkhan, işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 28 Mart'ta yatırılacak.