https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/ilker-canikligil-tutuklama-talebiyle-mahkemeye-sevk-edildi-1094892447.html
İlker Canikligil tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
İlker Canikligil tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
İlker Canikligil, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'suç işlemeye tahrik' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' iddialarıyla gözaltına alınmıştı. İstanbul... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T18:33+0300
2025-03-26T18:33+0300
2025-03-26T19:07+0300
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Sosyal medya paylaşımı nedeniyle İlker Canikligil hakkında savcılık tutuklama talep etti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yönetmen İlker Canikligil hakkında, sosyal medyada yayımlanan bir videodaki ifadeleri nedeniyle "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçları kapsamında soruşturma başlatmıştı. Canikligil, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili olarak gözaltına alınırken emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık ifadesinin tamamlanmasının ardından, Canikligil hakkında tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/yonetmen-ilker-canikligil-gozaltina-alindi-1094856559.html
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İlker Canikligil tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
18:33 26.03.2025 (güncellendi: 19:07 26.03.2025)
İlker Canikligil, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'suç işlemeye tahrik' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' iddialarıyla gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında ifadesi alınan Canikligil, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Sosyal medya paylaşımı nedeniyle İlker Canikligil hakkında savcılık tutuklama talep etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yönetmen İlker Canikligil hakkında, sosyal medyada yayımlanan bir videodaki ifadeleri nedeniyle "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçları kapsamında soruşturma başlatmıştı. Canikligil, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili olarak gözaltına alınırken emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık ifadesinin tamamlanmasının ardından, Canikligil hakkında tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.