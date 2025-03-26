https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/ilker-canikligil-tutuklama-talebiyle-mahkemeye-sevk-edildi-1094892447.html

İlker Canikligil tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İlker Canikligil tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Sputnik Türkiye

İlker Canikligil, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'suç işlemeye tahrik' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' iddialarıyla gözaltına alınmıştı. İstanbul... 26.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-26T18:33+0300

2025-03-26T18:33+0300

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türki̇ye

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Sosyal medya paylaşımı nedeniyle İlker Canikligil hakkında savcılık tutuklama talep etti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yönetmen İlker Canikligil hakkında, sosyal medyada yayımlanan bir videodaki ifadeleri nedeniyle "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçları kapsamında soruşturma başlatmıştı. Canikligil, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili olarak gözaltına alınırken emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık ifadesinin tamamlanmasının ardından, Canikligil hakkında tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/yonetmen-ilker-canikligil-gozaltina-alindi-1094856559.html

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