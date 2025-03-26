https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/iletisim-baskani-altun-nefret-soylemine-artik-son-verin-1094859447.html

İletişim Başkanı Altun: Nefret söylemine artık son verin

İletişim Başkanı Altun: Nefret söylemine artık son verin

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Lideri Özgür Özel'in boykot çağrılarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Altun, Özel'in yerli... 26.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-26T00:01+0300

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2025-03-26T00:01+0300

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP lideri Özgür Özel'in yerli markalara yönelik boykot çağrılarına tepki gösterdi.Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Altun, boykot çağrılarını 'toplumsal kutuplaşma ve nefret söylemi' olarak nitelendirerek, CHP’yi başarısız bir siyasi mühendislik girişiminde bulunmakla suçladı. Açıklamanın devamında Özel’in boykot çağrılarının Türkiye’nin huzurunu bozmaya yönelik olduğunu savunan Altun ''Ana muhalefet genel başkanının birkaç gündür yaptığı, yerli ve milli markaları hedef alan sözde ‘boykot’ çağrıları, ülkemizin huzur ortamını bozmaya, toplumsal kutuplaşma ve gerilim yaratmaya yönelik başarısız siyaset mühendisliği girişimlerinden biridir” dedi.CHP’nin bu tutumunu 'intikam girişimi' olarak tanımlayan İletişim Başkanı Altun, partinin ekonomiyi baltalama ve kendi ideolojik saplantılarına uymayanları hedef gösterme amacı taşıdığını öne sürdü. Ancak, bu çağrıların halk tarafından ciddiye alınmadığını belirterek, “İnsanlarımız bu takıntılı düşmanlığa prim vermemektedir” dedi. Altun, CHP’nin bu tavrıyla Türkiye’nin sosyolojik yapısını anlamadığını bir kez daha kanıtladığını savundu. Açıklamasında, “CHP siyaseti, ülkemizde ayrımcılığı ve faşizmi körükleme amacına ulaşamadan bir kez daha başarısız bir performans ortaya koymuştur” ifadelerine yer verdi.Ayrıca, muhalefetin TRT ve diğer yerli-yurtsever medya kuruluşlarına yönelik eleştirilerini de ele alan Altun, ''Bizi görmüyorlar diye TRT’ye saldıranların, Cumhurbaşkanımızın konuşmalarını yayımlamayan muhalif medyaya tek bir söz söylediklerini görmedik” diyerek çifte standart iddiasında bulundu.Altun, CHP’ye yönelik eleştirilerini sürdürerek, “Önce kendi evinizin önünü temizleyin. Kendi içinizdeki faşist ve ötekileştirici anlayışla yüzleşin” ifadelerini kullandı. Muhalefeti nefret söyleminden uzak durmaya çağıran Başkan Altun “Şu nefret söylemine artık son verin. Önce biraz normalleşin, önce kendi içinizde büyüttüğünüz kin ve düşmanlıktan kurtulun. Aksi takdirde bu fasit girdaptan kurtulamayacak, milletimiz için gerçek bir değer üretemeyeceksiniz” açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/chp-genel-baskani-ozgur-ozel-cumartesi-gunu-maltepede-miting-yapilacagini-acikladi--1094858901.html

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