https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/chp-genel-baskani-ozgur-ozel-cumartesi-gunu-maltepede-miting-yapilacagini-acikladi--1094858901.html

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumartesi günü Maltepe'de miting yapılacağını açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumartesi günü Maltepe'de miting yapılacağını açıkladı

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, büyük mitingin cumartesi günü saat 12.00'de Maltepe'de gerçekleştirileceğini açıkladı. Saraçhane'de konuşan... 25.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-25T22:56+0300

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı konuşmada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için büyük bir miting düzenleneceğini duyurdu. Saraçhane'de toplanan kalabalığa "Cumartesi günü İstanbul'un bir meydanında İmamoğlu'na sahip çıkmak için bir büyük mitinge var mısınız?" diye soran Özel, açık oylama sonucu mitingin Maltepe Meydanı’nda saat 12.00'de yapılacağını açıkladı. "Yalnız gelmeyin, arkadaşınızı ve komşunuzu da getirin. Cumartesi günü Maltepe'de tarih yazacağız" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/ibb-sorusturmasi-kapsaminda-uc-sirkete-el-konuldu-1094855040.html

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özgür özel, maltepe, chp, miting, maltepe miting alanı, büyük i̇stanbul mitingi