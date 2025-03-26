https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/ibb-baskanvekili-belli-oldu-nuri-aslan-kimdir-1094880868.html

İBB Başkanvekili belli oldu: Nuri Aslan kimdir?

İBB Başkanvekili belli oldu: Nuri Aslan kimdir?

Sputnik Türkiye

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yapılan seçimde, CHP'nin adayı Nuri Aslan İBB... 26.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-26T16:07+0300

2025-03-26T16:07+0300

2025-03-26T16:57+0300

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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılması sonrasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi bugün kritik bir seçim için toplandı. Gündem, İBB Başkan Vekili’nin belirlenmesiydi. İBB Meclisi’nde Nuri Aslan ve Zeynel Abidin Okul başkanvekilliği için yarıştı. Cumhur İttifakı, başkanvekilliği için Zeynel Abidin Okul'u aday gösterdi.İBB Başkanvekili adaylarıİlk turdaki oylamada Nuri Aslan 173 oy, Zeynel Abidin Okul ise 123 oy aldı. 5 oy da geçersiz olarak sayıldı. İkinci turda da yeterli çoğunluk sağlananaması nedeniyle üçüncü tura geçildi. İkinci turda ise sonuçlar şöyle oldu:İBB Başkanvekili kim oldu? İşte Ekrem İmamoğlu'nun yerine vekaleten geçecek isimİBB Meclisi'nde çoğunluğa sahip olan CHP, aday olarak Nuri Aslan'ı gösterdi ve Aslan, yapılan oylama sonucu İBB Başkan Vekili seçildi. Üçüncü turda 177 oy alan Nuri Aslan, İBB Başkanvekili oldu. Aslan, salt çoğunluğu sağladı. Zeynel Abidin ise 125 oy aldı.İBB Meclisi'nde güncel durumda; CHP'nin 176 üyesine karşılık, AK Parti'nin 120, MHP'nin 6, Büyük Birlik Partisi'nin 2 üyesi ve bir de bağımsız üye bulunuyor.Özgür Özel'den Nuri Aslan açıklamasıCHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nuri Aslan'ın seçilmesinin ardından Saraçhane'de kameraların karşısına geçti. Özel, "Nuri Aslan mevcudumuzun üzerinde oy aldı" dedi. Özel açıklamasında şunlara da yer verdi:"Bundan sonra direnişi, mücadeleyi önce cuma günü 12.00'de emek örgütleri nereye çağırıyorsa oraya, cumartesi günü Maltepe'de milyonlarla birlikte Ekrem Başkana sahip çıkacağımız ve 'Ekrem İmamoğlu serbest bırakılsın' temasıyla ve cumhurbaşkanı adayımızı ilan edeceğimiz mitingde buluşacağız. Yarın birkaç saatliğine Ankara'ya giderek önce Parti Meclisimizin toplantımızı yapıp belirlenen adayımızı Meclis Grubumuza önereceğiz. TBMM Grubumuz yapacağı oylamayla ön seçimden çıkan adayın, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak tescilleyeceği oylamayı yapacak. Ardından adayımızı tanıtacağımız ve özgürlüğünü talep edeceğimiz cumartesi günkü büyük miting için Türkiye İttifakı'nın cumartesi günkü ilk mitingi için Maltepe'de hep birlikte olacağız."Nuri Aslan kimdir, nereli, kaç yaşında?Nuri Aslan, 1969 yılında Sivas’ta dünyaya geldi. Eğitim hayatını İstanbul’da sürdüren Aslan, 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Makinaları Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mesleki kariyerine özel sektörde başladıktan sonra, 1999 yılında Küçükçekmece Belediye Meclis Üyesi olarak yerel yönetime adım attı.Aslan, siyasi hayatı boyunca birçok görevde bulundu. Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekilliği, Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu (İSİFED) Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevlerde yer aldı. Ayrıca Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği gibi sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol aldı.İBB Meclisi’nden başkan vekilliğine2019 yerel seçimleri sonrası hem Beylikdüzü Belediyesi hem de İBB Meclis Üyeliği görevlerine seçilen Nuri Aslan, 31 Mart 2024 seçimlerinin ardından yeniden meclise girdi. Bu süreçte 15 Nisan 2024 tarihinde İBB Meclisi Birinci Başkan Vekilliği görevine getirildi.Zeynel Abidin Okul kimdir?Zeynel Abidin Okul, 1968 yılında İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ortaköy’de tamamlayan Okul, ardından prestijli eğitim kurumlarından biri olan Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun oldu. Üniversite eğitimini ise Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde tamamlayarak inşaat mühendisi unvanını aldı.Okul’un siyasete adım attığı yer, doğup büyüdüğü semt olan Beşiktaş oldu. Uzun yıllar AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığı görevini yürüten Okul, teşkilat yapısında aktif ve belirleyici roller üstlendi. Mahalle ve ilçe düzeyindeki saha çalışmalarıyla teşkilatın tanınan ismi haline geldi.2014’te Beşiktaş Belediye Başkan adayı oldu2014 yerel seçimlerinde, AK Parti’nin Beşiktaş Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Zeynel Abidin Okul, seçim yarışında öne çıkan isimlerden biri oldu.2024'te AK Parti İBB Grup Başkanvekilliği görevine geldiOkul, 2024 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti Grup Başkanvekilliği görevine getirildi.

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