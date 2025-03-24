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İBB Başkan Vekili Nuri Aslan kimdir? Nuri Aslan kaç yaşında ve nereli?
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan kimdir? Nuri Aslan kaç yaşında ve nereli?
Sputnik Türkiye
Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği görevindeki CHP'li Meclis Üyesi Nuri Aslan'ın kim... 24.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-24T15:49+0300
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
nuri aslan
ekrem i̇mamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı’na vekalet etmesi için CHP’li İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan görevlendirildi. Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu tarafından el yazısıyla hazırlanan vekalet yazısı, İBB Özel Kalem Müdürlüğü’ne teslim edildi. , İçişleri Bakanlığı’nın Ekrem İmamoğlu’nu görevden uzaklaştırması sonrası kamuoyunda "Nuri Aslan kimdir?" sorusu gündem oldu.Nuri Aslan kimdir?Nuri Aslan, 1969 yılında Sivas’ta doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Makinaları Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mesleki kariyerine özel sektörde başlayan Aslan, çeşitli dönemlerde genel müdürlük görevlerinde bulundu.Aslan, 1999-2004 yılları arasında Küçükçekmece Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Ardından pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif roller üstlendi. Bunlar arasında:Meclis üyeliği ve başkan vekilliği2019-2024 döneminde hem Beylikdüzü Belediyesi hem de İBB Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden seçilen Aslan, 15 Nisan 2024’te İBB Meclisi 1. Başkan Vekilliği görevine getirildi.Nuri Aslan, evli ve üç çocuk babasıdır. Hem siyasi hem de sivil toplum tecrübesiyle öne çıkan Aslan’ın yeni görevi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki idari sürecin sürekliliğini sağlamak açısından önem taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/tutuklu-bulunan-ekrem-imamoglundan-yeni-mesaj-catismalardan-uzak-durun-1094816136.html
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İBB Başkan Vekili Nuri Aslan kimdir? Nuri Aslan kaç yaşında ve nereli?

15:49 24.03.2025
© FotoğrafNuri Aslan
Nuri Aslan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2025
© Fotoğraf
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Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği görevindeki CHP'li Meclis Üyesi Nuri Aslan'ın kim olduğu merak ediliyor. Vekalet yazısı bizzat İmamoğlu tarafından hazırlanan Nuri Aslan’ın hayatı, siyasi geçmişi ve kariyeri kamuoyunun gündeminde.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı’na vekalet etmesi için CHP’li İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan görevlendirildi. Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu tarafından el yazısıyla hazırlanan vekalet yazısı, İBB Özel Kalem Müdürlüğü’ne teslim edildi. , İçişleri Bakanlığı’nın Ekrem İmamoğlu’nu görevden uzaklaştırması sonrası kamuoyunda "Nuri Aslan kimdir?" sorusu gündem oldu.

Nuri Aslan kimdir?

Nuri Aslan, 1969 yılında Sivas’ta doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Makinaları Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mesleki kariyerine özel sektörde başlayan Aslan, çeşitli dönemlerde genel müdürlük görevlerinde bulundu.
Aslan, 1999-2004 yılları arasında Küçükçekmece Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Ardından pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif roller üstlendi. Bunlar arasında:
2009-2017: Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekilliği
2014-2018: BEYSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı
2014-2021: İSİFED Yönetim Kurulu Üyeliği
2009-2020: KODAV Başkan Vekilliği
2011-2019: Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği gibi görevler yer alıyor.

Meclis üyeliği ve başkan vekilliği

2019-2024 döneminde hem Beylikdüzü Belediyesi hem de İBB Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden seçilen Aslan, 15 Nisan 2024’te İBB Meclisi 1. Başkan Vekilliği görevine getirildi.
Nuri Aslan, evli ve üç çocuk babasıdır. Hem siyasi hem de sivil toplum tecrübesiyle öne çıkan Aslan’ın yeni görevi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki idari sürecin sürekliliğini sağlamak açısından önem taşıyor.
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