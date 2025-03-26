https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-programimizi-fiyat-istikrarina-ulasincaya-kadar-kararlilikla-1094879655.html
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Programımızı fiyat istikrarına ulaşıncaya kadar kararlılıkla uygulayacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Programımızı fiyat istikrarına ulaşıncaya kadar kararlılıkla uygulayacağız
Sputnik Türkiye
Sektörel enflasyon beklentilerinin açıklanmasının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, programın kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini belirtti... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T12:32+0300
2025-03-26T12:32+0300
2025-03-26T12:32+0300
ekonomi̇
hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek
ekonomi
enflasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1e/1091019231_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f50c8d1b0661ed43c5055cf1485e3c71.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sektörel enflasyon beklentilerin açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmelerde, "Anketler son dönem gelişmelerini yansıtmamakla birlikte finansal piyasalardaki oynaklığın beklentilere etkisinin kısa vadeli ve sınırlı olmasını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Şimşek, "Tüm kurumlarımızın güçlü koordinasyonuyla atılan adımların ve sıkılaşan finansal koşulların dezenflasyonist olacağını değerlendiriyoruz" dedi.Finansal koşullara vurgu yaptıSosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı: "Piyasa katılımcılarının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında yüzde 24,6’ya, reel sektörde yüzde 41,1’e geriledi. Hanehalkı beklentisi ise sınırlı arttı. Anketler son dönem gelişmelerini yansıtmamakla birlikte finansal piyasalardaki oynaklığın beklentilere etkisinin kısa vadeli ve sınırlı olmasını öngörüyoruz.Tüm kurumlarımızın güçlü koordinasyonuyla atılan adımların ve sıkılaşan finansal koşulların dezenflasyonist olacağını değerlendiriyoruz. Programımızı fiyat istikrarına ulaşıncaya kadar kararlılıkla uygulayacağız."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/merkez-bankasindan-3-gunde-25-milyar-dolarlik-doviz-satisi-fatih-karahan-gun-gun-acikladi-1094862686.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1e/1091019231_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_79612bff466ef22ed906484fa1b271bb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, ekonomi, enflasyon
hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, ekonomi, enflasyon
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Programımızı fiyat istikrarına ulaşıncaya kadar kararlılıkla uygulayacağız
Sektörel enflasyon beklentilerinin açıklanmasının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, programın kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini belirtti. Şimşek, sıkılaşan finansal koşuyyarın dezenflesyonist olacağını değerlendirdiklerini dile getirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sektörel enflasyon beklentilerin açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmelerde, "Anketler son dönem gelişmelerini yansıtmamakla birlikte finansal piyasalardaki oynaklığın beklentilere etkisinin kısa vadeli ve sınırlı olmasını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Şimşek, "Tüm kurumlarımızın güçlü koordinasyonuyla atılan adımların ve sıkılaşan finansal koşulların dezenflasyonist olacağını değerlendiriyoruz" dedi.
Finansal koşullara vurgu yaptı
Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
"Piyasa katılımcılarının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında yüzde 24,6’ya, reel sektörde yüzde 41,1’e geriledi. Hanehalkı beklentisi ise sınırlı arttı. Anketler son dönem gelişmelerini yansıtmamakla birlikte finansal piyasalardaki oynaklığın beklentilere etkisinin kısa vadeli ve sınırlı olmasını öngörüyoruz.
Tüm kurumlarımızın güçlü koordinasyonuyla atılan adımların ve sıkılaşan finansal koşulların dezenflasyonist olacağını değerlendiriyoruz. Programımızı fiyat istikrarına ulaşıncaya kadar kararlılıkla uygulayacağız."