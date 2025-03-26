https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-programimizi-fiyat-istikrarina-ulasincaya-kadar-kararlilikla-1094879655.html

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Programımızı fiyat istikrarına ulaşıncaya kadar kararlılıkla uygulayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Programımızı fiyat istikrarına ulaşıncaya kadar kararlılıkla uygulayacağız

Sputnik Türkiye

Sektörel enflasyon beklentilerinin açıklanmasının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, programın kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini belirtti... 26.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-26T12:32+0300

2025-03-26T12:32+0300

2025-03-26T12:32+0300

ekonomi̇

hazine ve maliye bakanlığı

mehmet şimşek

ekonomi

enflasyon

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sektörel enflasyon beklentilerin açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmelerde, "Anketler son dönem gelişmelerini yansıtmamakla birlikte finansal piyasalardaki oynaklığın beklentilere etkisinin kısa vadeli ve sınırlı olmasını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Şimşek, "Tüm kurumlarımızın güçlü koordinasyonuyla atılan adımların ve sıkılaşan finansal koşulların dezenflasyonist olacağını değerlendiriyoruz" dedi.Finansal koşullara vurgu yaptıSosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı: "Piyasa katılımcılarının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında yüzde 24,6’ya, reel sektörde yüzde 41,1’e geriledi. Hanehalkı beklentisi ise sınırlı arttı. Anketler son dönem gelişmelerini yansıtmamakla birlikte finansal piyasalardaki oynaklığın beklentilere etkisinin kısa vadeli ve sınırlı olmasını öngörüyoruz.Tüm kurumlarımızın güçlü koordinasyonuyla atılan adımların ve sıkılaşan finansal koşulların dezenflasyonist olacağını değerlendiriyoruz. Programımızı fiyat istikrarına ulaşıncaya kadar kararlılıkla uygulayacağız."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/merkez-bankasindan-3-gunde-25-milyar-dolarlik-doviz-satisi-fatih-karahan-gun-gun-acikladi-1094862686.html

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hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, ekonomi, enflasyon