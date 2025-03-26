Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Programımızı fiyat istikrarına ulaşıncaya kadar kararlılıkla uygulayacağız

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Dünya basınından Türkiye'ye bakış
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu: ‘Amasra’da adalet göçük altında kaldı’
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
İBB’nin yeni belediye başkanı kim olacak: Bir ilk mi yaşanacak?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Sosyal medyada kadına yönelik şiddeti eleştirenler bile kadına yönelik küfür ediyor'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Beşiktaş-Galatasaray maçında bizi neler bekliyor?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Medyanın Sorumluluğu Çalıştayı
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Trump, ‘Savaş yok’ sözünü tutamadı. Yemen, Lübnan, Gazze vuruluyor’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
16 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Hastane masraflarını TSK üstlenmişti
17:49
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Polisin sert müdahalesine maruz kalan RT kameramanı Radyo Sputnik’e konuştu: Suç duyurusunda bulunacağım
18:17
6 dk
SESLİ HABER
Sektörler arası sirkülasyon kritik seviyede: En önemli neden ücretler
18:39
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kent Lokantaları fiilen kapalıdır'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Protestolarda 172 kişi tutuklandı
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Cemil Çiçek: 'Berkay, tutuklanırken yine "Her şey çok güzel olacak" dedi'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi şikayetine takipsizlik kararı verildi.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Beethoven'ı müzikle kim tanıştırdı?
15:09
6 dk
MELISSA VİRÜSÜ
1 milyar dolara mal olan bilgisayar virüsünde 'Simpsonlar' detayı
15:44
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-programimizi-fiyat-istikrarina-ulasincaya-kadar-kararlilikla-1094879655.html
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Programımızı fiyat istikrarına ulaşıncaya kadar kararlılıkla uygulayacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Programımızı fiyat istikrarına ulaşıncaya kadar kararlılıkla uygulayacağız
Sputnik Türkiye
Sektörel enflasyon beklentilerinin açıklanmasının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, programın kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini belirtti... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T12:32+0300
2025-03-26T12:32+0300
ekonomi̇
hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek
ekonomi
enflasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1e/1091019231_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f50c8d1b0661ed43c5055cf1485e3c71.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sektörel enflasyon beklentilerin açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmelerde, "Anketler son dönem gelişmelerini yansıtmamakla birlikte finansal piyasalardaki oynaklığın beklentilere etkisinin kısa vadeli ve sınırlı olmasını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Şimşek, "Tüm kurumlarımızın güçlü koordinasyonuyla atılan adımların ve sıkılaşan finansal koşulların dezenflasyonist olacağını değerlendiriyoruz" dedi.Finansal koşullara vurgu yaptıSosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı: "Piyasa katılımcılarının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında yüzde 24,6’ya, reel sektörde yüzde 41,1’e geriledi. Hanehalkı beklentisi ise sınırlı arttı. Anketler son dönem gelişmelerini yansıtmamakla birlikte finansal piyasalardaki oynaklığın beklentilere etkisinin kısa vadeli ve sınırlı olmasını öngörüyoruz.Tüm kurumlarımızın güçlü koordinasyonuyla atılan adımların ve sıkılaşan finansal koşulların dezenflasyonist olacağını değerlendiriyoruz. Programımızı fiyat istikrarına ulaşıncaya kadar kararlılıkla uygulayacağız."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/merkez-bankasindan-3-gunde-25-milyar-dolarlik-doviz-satisi-fatih-karahan-gun-gun-acikladi-1094862686.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1e/1091019231_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_79612bff466ef22ed906484fa1b271bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, ekonomi, enflasyon
hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, ekonomi, enflasyon

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Programımızı fiyat istikrarına ulaşıncaya kadar kararlılıkla uygulayacağız

12:32 26.03.2025
© AA / Hakan AkgünHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2025
© AA / Hakan Akgün
Abone ol
Sektörel enflasyon beklentilerinin açıklanmasının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, programın kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini belirtti. Şimşek, sıkılaşan finansal koşuyyarın dezenflesyonist olacağını değerlendirdiklerini dile getirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sektörel enflasyon beklentilerin açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmelerde, "Anketler son dönem gelişmelerini yansıtmamakla birlikte finansal piyasalardaki oynaklığın beklentilere etkisinin kısa vadeli ve sınırlı olmasını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Şimşek, "Tüm kurumlarımızın güçlü koordinasyonuyla atılan adımların ve sıkılaşan finansal koşulların dezenflasyonist olacağını değerlendiriyoruz" dedi.

Finansal koşullara vurgu yaptı

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
"Piyasa katılımcılarının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında yüzde 24,6’ya, reel sektörde yüzde 41,1’e geriledi. Hanehalkı beklentisi ise sınırlı arttı. Anketler son dönem gelişmelerini yansıtmamakla birlikte finansal piyasalardaki oynaklığın beklentilere etkisinin kısa vadeli ve sınırlı olmasını öngörüyoruz.
Tüm kurumlarımızın güçlü koordinasyonuyla atılan adımların ve sıkılaşan finansal koşulların dezenflasyonist olacağını değerlendiriyoruz. Programımızı fiyat istikrarına ulaşıncaya kadar kararlılıkla uygulayacağız."
Döviz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2025
EKONOMİ
Merkez Bankası’ndan 3 günde 25 milyar dolarlık döviz satışı: Fatih Karahan gün gün açıkladı
07:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала