https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/grand-kartal-otel-sorusturmasinda-yeni-gelisme-otel-sahibi-halit-ergulun-esi-ve-cocuklari-da-1094880994.html
Grand Kartal Otel soruşturmasında yeni gelişme: Otel sahibi Halit Ergül'ün eşi ve çocukları da gözaltına alındı
Grand Kartal Otel soruşturmasında yeni gelişme: Otel sahibi Halit Ergül'ün eşi ve çocukları da gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Bolu'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu otel sahibi Halit Ergül'ün eşi ve çocukları gözaltına... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T13:13+0300
2025-03-26T13:13+0300
2025-03-26T13:13+0300
türki̇ye
emine murtezaoğlu ergül
halit ergül
kartalkaya kayak merkezi
cumhuriyet başsavcılığı
grand kartal oteli
yangın
gözaltı
soruşturma
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Bolu Kartalkaya'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu İstanbul’da gözaltına alınarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na götürüldü. Gözaltına alınan şüpheli sayısı 41’e yükselirken gözaltına alınan isimler arasında daha önce serbest bırakılan iş güvenliği uzmanı ve inşaat mühendisi de var. Daha önce serbest bırakılan iş güvenliği uzmanı da yeniden gözaltında Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yanan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin yapıldığı yıl statik hesaplamasını yapan inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, yangın sonrası gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan, Mehmet Özel, Muharrem Şen, Mustafa Selman Çelen ve Kübra Demir gözaltına alındı. Ergül ailesinin bireylerinin İstanbul’da gözaltına alınarak Bolu’ya getirildikleri öğrenildi. Şüphelilerin bir bölümü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yeni operasyonlar ile birlikte soruşturmanın başladığı günden bu yana gözaltına alınan şüpheli sayısı 41’e yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/bolu-yanginina-iliskin-her-gun-yeni-bir-ihmal-ortaya-cikiyor-otelde-hicbir-onlem-yok--1094250816.html
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emine murtezaoğlu ergül , halit ergül , kartalkaya kayak merkezi, cumhuriyet başsavcılığı, grand kartal oteli, yangın, gözaltı, soruşturma
emine murtezaoğlu ergül , halit ergül , kartalkaya kayak merkezi, cumhuriyet başsavcılığı, grand kartal oteli, yangın, gözaltı, soruşturma
Grand Kartal Otel soruşturmasında yeni gelişme: Otel sahibi Halit Ergül'ün eşi ve çocukları da gözaltına alındı
Bolu'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu otel sahibi Halit Ergül'ün eşi ve çocukları gözaltına alındı.
Bolu Kartalkaya'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu İstanbul’da gözaltına alınarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na götürüldü. Gözaltına alınan şüpheli sayısı 41’e yükselirken gözaltına alınan isimler arasında daha önce serbest bırakılan iş güvenliği uzmanı ve inşaat mühendisi de var.
Daha önce serbest bırakılan iş güvenliği uzmanı da yeniden gözaltında
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yanan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin yapıldığı yıl statik hesaplamasını yapan inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, yangın sonrası gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan, Mehmet Özel, Muharrem Şen, Mustafa Selman Çelen ve Kübra Demir gözaltına alındı. Ergül ailesinin bireylerinin İstanbul’da gözaltına alınarak Bolu’ya getirildikleri öğrenildi.
Şüphelilerin bir bölümü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yeni operasyonlar ile birlikte soruşturmanın başladığı günden bu yana gözaltına alınan şüpheli sayısı 41’e yükseldi.