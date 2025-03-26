Grand Kartal Otel soruşturmasında yeni gelişme: Otel sahibi Halit Ergül'ün eşi ve çocukları da gözaltına alındı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Dünya basınından Türkiye'ye bakış
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu: ‘Amasra’da adalet göçük altında kaldı’
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
İBB’nin yeni belediye başkanı kim olacak: Bir ilk mi yaşanacak?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Sosyal medyada kadına yönelik şiddeti eleştirenler bile kadına yönelik küfür ediyor'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Beşiktaş-Galatasaray maçında bizi neler bekliyor?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Medyanın Sorumluluğu Çalıştayı
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Trump, ‘Savaş yok’ sözünü tutamadı. Yemen, Lübnan, Gazze vuruluyor’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
16 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Hastane masraflarını TSK üstlenmişti
17:49
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Polisin sert müdahalesine maruz kalan RT kameramanı Radyo Sputnik’e konuştu: Suç duyurusunda bulunacağım
18:17
6 dk
SESLİ HABER
Sektörler arası sirkülasyon kritik seviyede: En önemli neden ücretler
18:39
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kent Lokantaları fiilen kapalıdır'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Protestolarda 172 kişi tutuklandı
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Cemil Çiçek: 'Berkay, tutuklanırken yine "Her şey çok güzel olacak" dedi'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi şikayetine takipsizlik kararı verildi.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Beethoven'ı müzikle kim tanıştırdı?
15:09
6 dk
MELISSA VİRÜSÜ
1 milyar dolara mal olan bilgisayar virüsünde 'Simpsonlar' detayı
15:44
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/grand-kartal-otel-sorusturmasinda-yeni-gelisme-otel-sahibi-halit-ergulun-esi-ve-cocuklari-da-1094880994.html
Grand Kartal Otel soruşturmasında yeni gelişme: Otel sahibi Halit Ergül'ün eşi ve çocukları da gözaltına alındı
Grand Kartal Otel soruşturmasında yeni gelişme: Otel sahibi Halit Ergül'ün eşi ve çocukları da gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Bolu'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu otel sahibi Halit Ergül'ün eşi ve çocukları gözaltına... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T13:13+0300
2025-03-26T13:13+0300
türki̇ye
emine murtezaoğlu ergül
halit ergül
kartalkaya kayak merkezi
cumhuriyet başsavcılığı
grand kartal oteli
yangın
gözaltı
soruşturma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/15/1092903480_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d2016d7f44b490f1a02faa6bbeb4275c.jpg
Bolu Kartalkaya'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu İstanbul’da gözaltına alınarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na götürüldü. Gözaltına alınan şüpheli sayısı 41’e yükselirken gözaltına alınan isimler arasında daha önce serbest bırakılan iş güvenliği uzmanı ve inşaat mühendisi de var. Daha önce serbest bırakılan iş güvenliği uzmanı da yeniden gözaltında Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yanan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin yapıldığı yıl statik hesaplamasını yapan inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, yangın sonrası gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan, Mehmet Özel, Muharrem Şen, Mustafa Selman Çelen ve Kübra Demir gözaltına alındı. Ergül ailesinin bireylerinin İstanbul’da gözaltına alınarak Bolu’ya getirildikleri öğrenildi. Şüphelilerin bir bölümü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yeni operasyonlar ile birlikte soruşturmanın başladığı günden bu yana gözaltına alınan şüpheli sayısı 41’e yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/bolu-yanginina-iliskin-her-gun-yeni-bir-ihmal-ortaya-cikiyor-otelde-hicbir-onlem-yok--1094250816.html
türki̇ye
kartalkaya kayak merkezi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/15/1092903480_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_c6843c9d9ba9d0b7e70a7c78e20d0f0c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
emine murtezaoğlu ergül , halit ergül , kartalkaya kayak merkezi, cumhuriyet başsavcılığı, grand kartal oteli, yangın, gözaltı, soruşturma
emine murtezaoğlu ergül , halit ergül , kartalkaya kayak merkezi, cumhuriyet başsavcılığı, grand kartal oteli, yangın, gözaltı, soruşturma

Grand Kartal Otel soruşturmasında yeni gelişme: Otel sahibi Halit Ergül'ün eşi ve çocukları da gözaltına alındı

13:13 26.03.2025
© AABolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yangın
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2025
© AA
Abone ol
Bolu'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu otel sahibi Halit Ergül'ün eşi ve çocukları gözaltına alındı.
Bolu Kartalkaya'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu İstanbul’da gözaltına alınarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na götürüldü. Gözaltına alınan şüpheli sayısı 41’e yükselirken gözaltına alınan isimler arasında daha önce serbest bırakılan iş güvenliği uzmanı ve inşaat mühendisi de var.

Daha önce serbest bırakılan iş güvenliği uzmanı da yeniden gözaltında

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yanan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin yapıldığı yıl statik hesaplamasını yapan inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, yangın sonrası gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan, Mehmet Özel, Muharrem Şen, Mustafa Selman Çelen ve Kübra Demir gözaltına alındı. Ergül ailesinin bireylerinin İstanbul’da gözaltına alınarak Bolu’ya getirildikleri öğrenildi.
Şüphelilerin bir bölümü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yeni operasyonlar ile birlikte soruşturmanın başladığı günden bu yana gözaltına alınan şüpheli sayısı 41’e yükseldi.
Kartalkaya otel yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
TÜRKİYE
Bolu yangınına ilişkin her gün yeni bir ihmal ortaya çıkıyor: Otelde hiçbir önlem yok
6 Mart, 13:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала