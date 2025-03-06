https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/bolu-yanginina-iliskin-her-gun-yeni-bir-ihmal-ortaya-cikiyor-otelde-hicbir-onlem-yok--1094250816.html
Bolu yangınına ilişkin her gün yeni bir ihmal ortaya çıkıyor: Otelde hiçbir önlem yok
Bolu yangınına ilişkin her gün yeni bir ihmal ortaya çıkıyor: Otelde hiçbir önlem yok
Sputnik Türkiye
Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin her geçen gün yeni ihmaller ortaya çıkıyor. Mecliste kurulan komisyonda otelin yangına ilişkin hiçbir... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T13:02+0300
2025-03-06T13:02+0300
2025-03-06T13:02+0300
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Bolu'da yangın nedeniyle 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Oteli'nde, acil durum planının 5 yıldır güncellenmediği ve acil durum müdahale ekibinin olmadığı tespit edildi. Çalışma Bakanlığı ekipleri, otelde portatif yangın söndürme cihazlarının bulunmadığını ortaya çıkardı. Buna göre, otelde çalışır vaziyette otomatik yangın algılama ve uyarı sistemi yoktu. Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmediği gibi otelde işyeri hekiminin olmadığı tespit edildi. Yine otelde müşteri ve ziyaretçilerin acil durumlara karşı, kaçış yolları, toplanma yerleri hakkında bilgilendirmediği görüldü.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri TBMM Kartalkaya Otel Yangınını Araştırma Komisyonuna faciaya ilişkin dikkat çekici bilgiler verdi. Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk, bakanlık olarak yaptıkları incelemelerde otelde, kaçış merdivenlerinin, ulaşımı sağlayan kaçış yolu kapılarının, yangına dayanıklı ve duman sızdırmaz özellikte olmadığının tespit edildiğini söyledi. Aktürk, yangının başladığı anlaşılan restoranda ve yakınındaki mutfak alanında çalışanların ulaşabileceği konumda portatif yangın söndürme cihazlarının bulunmadığını belirterek, çalışır vaziyette otomatik yangın algılama ve uyarı sisteminin de olmadığını ifade etti.Acil durum ekibi yokAktürk'ün komisyon yaptığı sunuma göre, otelde yangın merdivenlerine ulaşımı sağlayan kaçış yolu kapılarının yangına dayanıklı ve duman sızdırmaz özellikte olmadığı görüldü. Otelin dış cephesi ile içerisindeki zeminlerin, halı ve duvarlar dahil ahşap malzemeyle kaplanmasının binanın yangın yükünü arttırdı. Bu da yangının hızlı bir şekilde ilerlemesine sebep oldu. 19 Nisan 2020 tarihli acil durum planının işveren tarafından güncellenmediği görüldü. Acil duruma dair koruma ekibi görevlendirmesinin de yapılmadığı anlaşıldı. Toplanma yeri bilinmiyorduİş yerinde müşteri ve ziyaretçilerin acil durumlar, kaçış yolları, toplanma yerleri ve acil durum ekipleri hakkında da bilgilendirilmediğinin de tespit edildiğini ifade eden Aktürk özetle şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/bakan-tunctan-kartalkaya-yangini-aciklamasi-cikis-ve-yangin-merdivenleri-yok-1093478085.html
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kartalkaya, otel yangını, kartalkaya yangını ne zaman oldu, kartakaya yangını neden çıktı,
Bolu yangınına ilişkin her gün yeni bir ihmal ortaya çıkıyor: Otelde hiçbir önlem yok
Özel
Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin her geçen gün yeni ihmaller ortaya çıkıyor. Mecliste kurulan komisyonda otelin yangına ilişkin hiçbir hazırlığının olmadığı ortaya kondu.
Bolu'da yangın nedeniyle 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Oteli'nde, acil durum planının 5 yıldır güncellenmediği ve acil durum müdahale ekibinin olmadığı tespit edildi. Çalışma Bakanlığı ekipleri, otelde portatif yangın söndürme cihazlarının bulunmadığını ortaya çıkardı. Buna göre, otelde çalışır vaziyette otomatik yangın algılama ve uyarı sistemi yoktu. Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmediği gibi otelde işyeri hekiminin olmadığı tespit edildi. Yine otelde müşteri ve ziyaretçilerin acil durumlara karşı, kaçış yolları, toplanma yerleri hakkında bilgilendirmediği görüldü.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri TBMM Kartalkaya Otel Yangınını Araştırma Komisyonuna faciaya ilişkin dikkat çekici bilgiler verdi.
Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk, bakanlık olarak yaptıkları incelemelerde otelde, kaçış merdivenlerinin, ulaşımı sağlayan kaçış yolu kapılarının, yangına dayanıklı ve duman sızdırmaz özellikte olmadığının tespit edildiğini söyledi. Aktürk, yangının başladığı anlaşılan restoranda ve yakınındaki mutfak alanında çalışanların ulaşabileceği konumda portatif yangın söndürme cihazlarının bulunmadığını belirterek, çalışır vaziyette otomatik yangın algılama ve uyarı sisteminin de olmadığını ifade etti.
Aktürk'ün komisyon yaptığı sunuma göre, otelde yangın merdivenlerine ulaşımı sağlayan kaçış yolu kapılarının yangına dayanıklı ve duman sızdırmaz özellikte olmadığı görüldü. Otelin dış cephesi ile içerisindeki zeminlerin, halı ve duvarlar dahil ahşap malzemeyle kaplanmasının binanın yangın yükünü arttırdı. Bu da yangının hızlı bir şekilde ilerlemesine sebep oldu. 19 Nisan 2020 tarihli acil durum planının işveren tarafından güncellenmediği görüldü. Acil duruma dair koruma ekibi görevlendirmesinin de yapılmadığı anlaşıldı.
Toplanma yeri bilinmiyordu
İş yerinde müşteri ve ziyaretçilerin acil durumlar, kaçış yolları, toplanma yerleri ve acil durum ekipleri hakkında da bilgilendirilmediğinin de tespit edildiğini ifade eden Aktürk özetle şunları söyledi:
“Çalışanlara iş sağlığı güvenliği eğitimi verilmediği, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin görevlendirilmediği, söndürme ve kurtarma konusunda görevlendirilen çalışanlara özel olarak eğitim verilmediği anlaşılıyor. Acil durum planında, acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken müşteriler ve ziyaretçilerin dikkate alınmadığı anlaşılıyor. Acil durum planının ilgili mevzuatta belirtilen hususları ihtiva etmediği görüldü. Yani alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin acil durum, müdahale ve tahliye yöntemlerinin iş yerini veya iş yeri bölümlerini gösteren tahliye planını içermediği ortaya çıktı.”