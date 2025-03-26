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Fenerbahçe'nin yıldız ismi Cenk Tosun'un Japonya transferi iptal oldu
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Cenk Tosun'un Japonya transferi iptal oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Edin Dzeko'nun sakatlığı nedeniyle Cenk Tosun'u kadroda tutma kararı aldı. Tecrübeli forvetin Japonya'ya transferi son anda iptal... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe'nin tecrübeli forveti Cenk Tosun'un Japonya'ya transferi, teknik direktör Jose Mourinho'nun kararıyla iptal edildi.TRT Spor'un aktardığı habere göre, Edin Dzeko'nun sakatlığı nedeniyle Mourinho, sezonun geri kalanında Tosun'dan yararlanma kararı aldı. 33 yaşındaki milli futbolcu için Japonya'nın Urawa Red Diamonds takımıyla ciddi görüşmeler yapıldığı ve transferin son aşamaya geldiği biliniyordu. Ancak Fenerbahçe'nin Bosnalı yıldızı Dzeko'nun yüzünden sakatlanması, teknik ekibin planlarını değiştirmesine neden oldu. Mourinho'nun talimatıyla kulüp yönetimi transferi durdurma kararı aldı.2024-2025 sezonunda Fenerbahçe formasıyla Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 17 maça çıkan Tosun, 2 gol kaydederken 1 tanede asist yaptı. Deneyimiyle maçlarda takımına katkı sağlayan oyuncu, sezonun geri kalanında daha fazla süre bulacağı belirtildi.
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jose mourinho, edin dzeko, cenk tosun, japonya, fenerbahçe, transfer, transfermarkt , futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
jose mourinho, edin dzeko, cenk tosun, japonya, fenerbahçe, transfer, transfermarkt , futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Cenk Tosun'un Japonya transferi iptal oldu

00:25 26.03.2025
© AA / Ali AtmacaCenk Tosun
Cenk Tosun - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2025
© AA / Ali Atmaca
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Edin Dzeko'nun sakatlığı nedeniyle Cenk Tosun'u kadroda tutma kararı aldı. Tecrübeli forvetin Japonya'ya transferi son anda iptal olurken sarı-lacivertli formayla bu sezon 17 maça çıkan Tosun'un takımda daha fazla süre alacağı açıklandı.
Fenerbahçe'nin tecrübeli forveti Cenk Tosun'un Japonya'ya transferi, teknik direktör Jose Mourinho'nun kararıyla iptal edildi.
TRT Spor'un aktardığı habere göre, Edin Dzeko'nun sakatlığı nedeniyle Mourinho, sezonun geri kalanında Tosun'dan yararlanma kararı aldı. 33 yaşındaki milli futbolcu için Japonya'nın Urawa Red Diamonds takımıyla ciddi görüşmeler yapıldığı ve transferin son aşamaya geldiği biliniyordu. Ancak Fenerbahçe'nin Bosnalı yıldızı Dzeko'nun yüzünden sakatlanması, teknik ekibin planlarını değiştirmesine neden oldu. Mourinho'nun talimatıyla kulüp yönetimi transferi durdurma kararı aldı.
2024-2025 sezonunda Fenerbahçe formasıyla Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 17 maça çıkan Tosun, 2 gol kaydederken 1 tanede asist yaptı. Deneyimiyle maçlarda takımına katkı sağlayan oyuncu, sezonun geri kalanında daha fazla süre bulacağı belirtildi.
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