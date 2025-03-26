https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/fenerbahcenin-yildiz-ismi-cenk-tosunun-japonya-transferi-iptal-oldu-1094860009.html
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Cenk Tosun'un Japonya transferi iptal oldu
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Cenk Tosun'un Japonya transferi iptal oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Edin Dzeko'nun sakatlığı nedeniyle Cenk Tosun'u kadroda tutma kararı aldı. Tecrübeli forvetin Japonya'ya transferi son anda iptal... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T00:25+0300
2025-03-26T00:25+0300
2025-03-26T00:25+0300
spor
jose mourinho
edin dzeko
cenk tosun
japonya
fenerbahçe
transfer
transfermarkt
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0e/1094527673_0:44:750:466_1920x0_80_0_0_5a305a3b2a0ebf9dea0a863c6fe5a9cc.jpg
Fenerbahçe'nin tecrübeli forveti Cenk Tosun'un Japonya'ya transferi, teknik direktör Jose Mourinho'nun kararıyla iptal edildi.TRT Spor'un aktardığı habere göre, Edin Dzeko'nun sakatlığı nedeniyle Mourinho, sezonun geri kalanında Tosun'dan yararlanma kararı aldı. 33 yaşındaki milli futbolcu için Japonya'nın Urawa Red Diamonds takımıyla ciddi görüşmeler yapıldığı ve transferin son aşamaya geldiği biliniyordu. Ancak Fenerbahçe'nin Bosnalı yıldızı Dzeko'nun yüzünden sakatlanması, teknik ekibin planlarını değiştirmesine neden oldu. Mourinho'nun talimatıyla kulüp yönetimi transferi durdurma kararı aldı.2024-2025 sezonunda Fenerbahçe formasıyla Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 17 maça çıkan Tosun, 2 gol kaydederken 1 tanede asist yaptı. Deneyimiyle maçlarda takımına katkı sağlayan oyuncu, sezonun geri kalanında daha fazla süre bulacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/tff-yabanci-hakem-konusunda-kararini-verdi-1094857865.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0e/1094527673_4:0:671:500_1920x0_80_0_0_21f8c0573883d3a06f4c0e5a9c335a36.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
jose mourinho, edin dzeko, cenk tosun, japonya, fenerbahçe, transfer, transfermarkt , futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
jose mourinho, edin dzeko, cenk tosun, japonya, fenerbahçe, transfer, transfermarkt , futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Cenk Tosun'un Japonya transferi iptal oldu
Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Edin Dzeko'nun sakatlığı nedeniyle Cenk Tosun'u kadroda tutma kararı aldı. Tecrübeli forvetin Japonya'ya transferi son anda iptal olurken sarı-lacivertli formayla bu sezon 17 maça çıkan Tosun'un takımda daha fazla süre alacağı açıklandı.
Fenerbahçe'nin tecrübeli forveti Cenk Tosun'un Japonya'ya transferi, teknik direktör Jose Mourinho'nun kararıyla iptal edildi.
TRT Spor'un aktardığı habere göre, Edin Dzeko'nun sakatlığı nedeniyle Mourinho, sezonun geri kalanında Tosun'dan yararlanma kararı aldı. 33 yaşındaki milli futbolcu için Japonya'nın Urawa Red Diamonds takımıyla ciddi görüşmeler yapıldığı ve transferin son aşamaya geldiği biliniyordu. Ancak Fenerbahçe'nin Bosnalı yıldızı Dzeko'nun yüzünden sakatlanması, teknik ekibin planlarını değiştirmesine neden oldu. Mourinho'nun talimatıyla kulüp yönetimi transferi durdurma kararı aldı.
2024-2025 sezonunda Fenerbahçe formasıyla Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 17 maça çıkan Tosun, 2 gol kaydederken 1 tanede asist yaptı. Deneyimiyle maçlarda takımına katkı sağlayan oyuncu, sezonun geri kalanında daha fazla süre bulacağı belirtildi.