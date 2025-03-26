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Beylikdüzü Başkanvekili belli oldu
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Ekrem İmamoğlu’nun yerine kim geliyor? 3 isimden biri ön planda: Sinem Dedetaş, Hasan Akgün, Nuri Aslan kimdir?
Ekrem İmamoğlu’nun yerine kim geliyor? 3 isimden biri ön planda: Sinem Dedetaş, Hasan Akgün, Nuri Aslan kimdir?
Sputnik Türkiye
Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başkan vekilliği için kritik seçim bugün yapılacak. CHP’nin çoğunlukta olduğu... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T10:24+0300
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türki̇ye
i̇bb
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ekrem i̇mamoğlu
sinem dedetaş
hasan akgün
nuri aslan
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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası gözler İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne çevrildi. Tutuklama terör soruşturması kapsamında olmadığı için yerine kayyum atanmadı. Mevcut yasalar gereği, vekaleti devralacak ismin belirlenmesi için İBB Meclisi bugün olağanüstü toplanıyor.314 üye sandık başındaİBB Meclisi’nde yapılacak oylamada, 314 meclis üyesi oy kullanacak. 31 Mart yerel seçimleri sonrası mecliste çoğunluk CHP’ye geçti. Son tutuklamaların ardından CHP’nin sandalye sayısı 176, AK Parti’nin 120, MHP’nin 6, BBP’nin 2 ve 1 bağımsız üyeyle birlikte çoğunluk CHP’nin elinde bulunuyor. Bu durum, başkan vekilinin CHP oylarıyla belirleneceği anlamına geliyor.Kulislerde 3 i̇sim öne çıkıyorNTV'nin haberine göre, başkan vekilliği için kulislerde 3 güçlü aday öne çıkıyor: Sinem Dedetaş, Hasan Akgün ve mevcut vekil Nuri Aslan. Nuri Aslan işaret edildiCHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı açıklamada başkan vekili olarak belediye başkanı olmayan bir ismin belirleneceğini ifade etmişti. CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, İBB CHP Meclis Grubu tarafından İBB Başkan Vekilliğine Nuri Aslan isminin önerildiğini açıkladı.Nuri Aslan kimdir? Hakkındaki bilgilerHali hazırda İBB Birinci Başkan Vekili olarak görev yapan Nuri Aslan, adaylar arasında öne çıkan bir diğer isim. Sivas doğumlu olan Aslan, Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Mühendisliği mezunu. Uzun yıllar özel sektörde yöneticilik yaptıktan sonra, Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. 15 Nisan 2024’te Birinci Başkan Vekilliğine seçilen Aslan, seçime mevcut görevde giriyor.Hasan Akgün kimdir?Hasan Akgün, Büyükçekmece’de yedinci kez üst üste belediye başkanı seçilerek büyük bir başarıya imza attı. 1975’ten bu yana yerel yönetimlerde aktif olan Akgün, belediyecilik alanındaki deneyimiyle tanınıyor. Ayrıca Marmara Belediyeler Birliği’nin kurucuları arasında yer alıyor ve geçmişte başkanlığını yürüttü.Sinem Dedetaş kimdir?Sinem Dedetaş, 2024 yerel seçimlerinde Üsküdar Belediye Başkanı seçildi. Aynı zamanda İTÜ mezunu bir gemi inşaat yüksek mühendisi olan Dedetaş, geçmişte İstanbul Şehir Hatları A.Ş.’nin ilk kadın genel müdürü olarak dikkat çekmişti. Şirket yönetiminde kadın istihdamını yüzde 295 oranında artıran Dedetaş, tersane projeleri ve deniz taşımacılığındaki dönüşümle adından söz ettirdi. Ayrıca 2023’te Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği Su Yolu Komitesi Başkanı seçildi.
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Ekrem İmamoğlu’nun yerine kim geliyor? 3 isimden biri ön planda: Sinem Dedetaş, Hasan Akgün, Nuri Aslan kimdir?

10:24 26.03.2025
© Emin SansarEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2025
© Emin Sansar
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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başkan vekilliği için kritik seçim bugün yapılacak. CHP’nin çoğunlukta olduğu mecliste sandıktan çıkacak isim merak konusu. Kulislerde konuşulan adaylar arasında Sinem Dedetaş, Hasan Akgün ve mevcut vekil Nuri Aslan bulunuyor.
Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası gözler İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne çevrildi. Tutuklama terör soruşturması kapsamında olmadığı için yerine kayyum atanmadı. Mevcut yasalar gereği, vekaleti devralacak ismin belirlenmesi için İBB Meclisi bugün olağanüstü toplanıyor.

314 üye sandık başında

İBB Meclisi’nde yapılacak oylamada, 314 meclis üyesi oy kullanacak. 31 Mart yerel seçimleri sonrası mecliste çoğunluk CHP’ye geçti. Son tutuklamaların ardından CHP’nin sandalye sayısı 176, AK Parti’nin 120, MHP’nin 6, BBP’nin 2 ve 1 bağımsız üyeyle birlikte çoğunluk CHP’nin elinde bulunuyor. Bu durum, başkan vekilinin CHP oylarıyla belirleneceği anlamına geliyor.

Kulislerde 3 i̇sim öne çıkıyor

NTV'nin haberine göre, başkan vekilliği için kulislerde 3 güçlü aday öne çıkıyor: Sinem Dedetaş, Hasan Akgün ve mevcut vekil Nuri Aslan.

Nuri Aslan işaret edildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı açıklamada başkan vekili olarak belediye başkanı olmayan bir ismin belirleneceğini ifade etmişti. CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, İBB CHP Meclis Grubu tarafından İBB Başkan Vekilliğine Nuri Aslan isminin önerildiğini açıkladı.

Nuri Aslan kimdir? Hakkındaki bilgiler

Hali hazırda İBB Birinci Başkan Vekili olarak görev yapan Nuri Aslan, adaylar arasında öne çıkan bir diğer isim. Sivas doğumlu olan Aslan, Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Mühendisliği mezunu. Uzun yıllar özel sektörde yöneticilik yaptıktan sonra, Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. 15 Nisan 2024’te Birinci Başkan Vekilliğine seçilen Aslan, seçime mevcut görevde giriyor.

Hasan Akgün kimdir?

Hasan Akgün, Büyükçekmece’de yedinci kez üst üste belediye başkanı seçilerek büyük bir başarıya imza attı. 1975’ten bu yana yerel yönetimlerde aktif olan Akgün, belediyecilik alanındaki deneyimiyle tanınıyor. Ayrıca Marmara Belediyeler Birliği’nin kurucuları arasında yer alıyor ve geçmişte başkanlığını yürüttü.

Sinem Dedetaş kimdir?

Sinem Dedetaş, 2024 yerel seçimlerinde Üsküdar Belediye Başkanı seçildi. Aynı zamanda İTÜ mezunu bir gemi inşaat yüksek mühendisi olan Dedetaş, geçmişte İstanbul Şehir Hatları A.Ş.’nin ilk kadın genel müdürü olarak dikkat çekmişti. Şirket yönetiminde kadın istihdamını yüzde 295 oranında artıran Dedetaş, tersane projeleri ve deniz taşımacılığındaki dönüşümle adından söz ettirdi. Ayrıca 2023’te Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği Su Yolu Komitesi Başkanı seçildi.
Beylikdüzü - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2025
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