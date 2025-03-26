https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/emniyet-genel-mudurlugunden-gozaltinda-bulunanlara-kotu-muamele-iddiasina-yanit-bu-asagilik-bir-1094893992.html
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'gözaltında bulunanlara kötü muamele' iddiasına yanıt: 'Bu aşağılık bir yalandır'
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'gözaltında bulunanlara kötü muamele' iddiasına yanıt: 'Bu aşağılık bir yalandır'
Sputnik Türkiye
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'gözaltına alınanlara kötü muamele yapıldığı' iddiasının gerçeği yansıtmadığını... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T19:47+0300
2025-03-26T19:47+0300
2025-03-26T19:47+0300
türki̇ye
emniyet genel müdürlüğü (egm)
gözaltı
iddia
yanıt
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EGM'den yapılan açıklamada, Türk polis teşkilatının, yasa dışı eylemlere karşı görevini büyük bir özveri, sabır ve sağduyuyla yerine getirdiği belirtildi.Gösteri ve eylemlerde gözaltına alınan kişilerle ilgili işlemlerin yasal mevzuat çerçevesinde titizlik ve hassasiyetle yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadeye yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/chpnin-olaganustu-kurultay-kararinin-iptali-talebine-ret-1094888074.html
türki̇ye
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emniyet genel müdürlüğü (egm), gözaltı, iddia, yanıt
emniyet genel müdürlüğü (egm), gözaltı, iddia, yanıt
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'gözaltında bulunanlara kötü muamele' iddiasına yanıt: 'Bu aşağılık bir yalandır'
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'gözaltına alınanlara kötü muamele yapıldığı' iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
EGM'den yapılan açıklamada, Türk polis teşkilatının, yasa dışı eylemlere karşı görevini büyük bir özveri, sabır ve sağduyuyla yerine getirdiği belirtildi.
Gösteri ve eylemlerde gözaltına alınan kişilerle ilgili işlemlerin yasal mevzuat çerçevesinde titizlik ve hassasiyetle yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadeye yer verildi:
Bazı sosyal medya hesaplarından kasıtlı olarak gözaltına alınanlarla ilgili 'kötü muamele' yapıldığı paylaşımları yapılmaktadır. Bu aşağılık bir yalandır. Polisimize yapılan bu iftirayı atan ve yayanlarla ilgili olarak yasal işlemler başlatılmıştır.