Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'gözaltında bulunanlara kötü muamele' iddiasına yanıt: 'Bu aşağılık bir yalandır'

Bazı sosyal medya hesaplarından kasıtlı olarak gözaltına alınanlarla ilgili 'kötü muamele' yapıldığı paylaşımları yapılmaktadır. Bu aşağılık bir yalandır. Polisimize yapılan bu iftirayı atan ve yayanlarla ilgili olarak yasal işlemler başlatılmıştır.