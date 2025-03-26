Diyanet açıkladı: Bayram namazı saatleri il il belli oldu
© AA / Orhan TaşkıranRamazan
© AA / Orhan Taşkıran
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Ramazan Bayramı namazı saatlerini resmi sitesi üzerinden duyurdu. İstanbul, Ankara, İzmir dahil olmak üzere 81 ilde bayram namazı 30 Mart Pazar sabahı kılınacak. İl il vakitlerde birkaç dakikalık farklılık bulunuyor. İşte tüm illerin detaylı saat bilgisi.
Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart 2025 Pazar günü başlıyor. Bayram sabahı camilere akın edecek vatandaşlar için bayram namazı saatleri netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi olan namazvakitleri.diyanet.gov.tr adresi üzerinden, il il bayram namazı vakitlerini paylaştı.
📍 İstanbul, Ankara ve İzmir namaz saatleri belli oldu
İşte büyük şehirler için belirlenen saatler:
Diğer illerdeki saat bilgileri ise Diyanet’in resmi sayfasından görülebiliyor. Bayram namazı, güneşin doğmasından sonra kılınıyor.
🕌 Bayram namazı nasıl kılınır?
Bayram namazı, iki rekât olarak cemaatle camide kılınır. Tek başına kılınması mekruhtur. Namazda ezan ya da kamet getirilmez. İmam ve cemaat niyet ederek, “Ramazan Bayramı namazı kılmaya” ifadesiyle ibadete başlar.
Namazın kılınış şekli, vakit namazlarından farklıdır. İlk rekâtta üç, ikinci rekâtta da üç zait tekbir alınır. İmam Fatiha ve zamm-ı sûreleri sesli okur.
🧎 Bayram namazı 1. rekatı
1.İmam ve cemaat niyet eder.
2.1 Tekbir alınır, eller bağlanır.
3.“Sübhâneke” okunur.
4.3 defa tekbir alınır, eller yana salınır.
5.Üçüncüde eller bağlanır, Fatiha ve sûreler okunur.
6.Rükû ve secdelerle ilk rekât tamamlanır.
🙏 Bayram namazı 2. rekatı
1.Fatiha ve zamm-ı sûre okunur.
2.3 defa tekbir alınır, eller yana bırakılır.
3.Üçüncü tekbir sonrası rükûya varılır.
4.Namazın sonunda “Tahiyyât”, “Salli”, “Bârik” ve dualar okunur.
5.Sağ ve sola selam verilerek namaz tamamlanır.
📌 Bayram namazı farz mı?
Hanefî mezhebine göre: Vacip
Şâfiî ve Mâlikî mezhebine göre: Müekked sünnet
Hanbelî mezhebine göre: Farz-ı kifâye
Bayram hutbesi, cuma namazındaki gibi farz değil, sünnettir. Ancak hutbe, namazdan sonra okunur.
🔍 Sıkça sorulan sorular
1. Bayram namazı saat kaçta kılınır?
Bayram namazı güneş doğduktan yaklaşık 45 dakika sonra kılınır. 2025 için İstanbul'da saat 07:22 olarak belirlenmiştir.
Bayram namazı güneş doğduktan yaklaşık 45 dakika sonra kılınır. 2025 için İstanbul'da saat 07:22 olarak belirlenmiştir.
2. Bayram namazı nerede kılınır?
Bayram namazı, camide cemaatle kılınır. Evde tek başına kılmak mekruhtur.
Bayram namazı, camide cemaatle kılınır. Evde tek başına kılmak mekruhtur.
3. Bayram namazında ezan ve kamet okunur mu?
Hayır, bayram namazında ezan ve kamet getirilmez.
Hayır, bayram namazında ezan ve kamet getirilmez.
4. Bayram namazı kaç rekâttır?
Bayram namazı iki rekâttır.
Bayram namazı iki rekâttır.
5. Bayram namazında kaç tekbir getirilir?
İlk rekâtta 3, ikinci rekâtta 3 olmak üzere toplamda 6 zait tekbir getirilir.
İlk rekâtta 3, ikinci rekâtta 3 olmak üzere toplamda 6 zait tekbir getirilir.
6. Namaz saatlerini nasıl öğrenebilirim?
Diyanet’in resmi sitesi namazvakitleri.diyanet.gov.tr üzerinden il il sorgulama yapılabilir.
Diyanet’in resmi sitesi namazvakitleri.diyanet.gov.tr üzerinden il il sorgulama yapılabilir.