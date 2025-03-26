https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/cumhurbaskani-erdogandan-abd-ziyareti-aciklamasi-1094885149.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti açıklaması
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı çıkışı gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan "ABD ziyareti olabilir mi?" sorusuna 'İnşallah'... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T14:45+0300
2025-03-26T14:45+0300
2025-03-26T14:45+0300
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.Grup toplantısı çıkışı gazeteciler sorularını yanıtlayan Erdoğan, ABD ziyareti mesajı verdi.'ABD ziyareti olabilir'Erdoğan "ABD ziyareti olabilir mi?" sorusuna 'İnşallah' yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-grup-toplantisinda-konusuyor-1094877551.html
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abd, türkiye, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, tbmm
abd, türkiye, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, tbmm
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti açıklaması
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı çıkışı gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan "ABD ziyareti olabilir mi?" sorusuna 'İnşallah' yanıtını verdi.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Grup toplantısı çıkışı gazeteciler sorularını yanıtlayan Erdoğan, ABD ziyareti mesajı verdi.
Erdoğan "ABD ziyareti olabilir mi?" sorusuna 'İnşallah' yanıtını verdi.