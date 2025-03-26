https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/chpnin-ibb-baskan-vekili-olabilecegi-soylenen-nuri-aslan-kimdir-1094863760.html

CHP'nin İBB Başkan Vekili olabileceği söylenen Nuri Aslan kimdir?

CHP'nin İBB Başkan Vekili olabileceği söylenen Nuri Aslan kimdir?

Sputnik Türkiye

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) başkan vekilliği süreci resmen başlayacak. Bugün İstanbul Büyükşehir... 26.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-26T08:11+0300

2025-03-26T08:11+0300

2025-03-26T08:11+0300

poli̇ti̇ka

ekrem i̇mamoğlu

sinem dedetaş

nuri aslan

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında belediyede başkan vekilliği için süreç hızla ilerledi. Gündemde Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün gibi isimler yer alsa da, isimler arasında belediye meclis üyesi Nuri Aslan da bulunuyor.Nuri Aslan kimdir?İBB’nin yeni başkan vekili Nuri Aslan, 1969 yılında Sivas’ta doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Mühendisliği mezunu olan Aslan, özel sektörde uzun yıllar genel müdürlük yaptı. Siyasi kariyerine 1999’da Küçükçekmece Belediye Meclis Üyesi olarak adım attı.STK'lar ve yerel yönetimde etkin bir i̇simNuri Aslan, Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Kızılay, BEYSİAD ve İSİFED gibi pek çok sivil toplum kuruluşunda görev aldı. Özellikle Beylikdüzü Kent Konseyi ve Sivas KODAV Vakfı’nda aktif roller üstlendi.Son yerel seçimlerde yeniden seçildi2019-2024 döneminde hem Beylikdüzü hem de İBB Meclis Üyesi olarak görev yapan Aslan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonucunda yeniden seçildi. 15 Nisan 2024 tarihinde yapılan İBB Meclis toplantısında Birinci Başkan Vekilliği görevine getirildi.

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