https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/chpli-iki-milletvekili-ibb-sorusturmasina-dahil-edildi-1094893134.html
CHP'li iki milletvekili İBB soruşturmasına dahil edildi
CHP'li iki milletvekili İBB soruşturmasına dahil edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T19:23+0300
2025-03-26T19:23+0300
2025-03-26T19:26+0300
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özgür karabat, ekrem i̇mamoğlu, ankara, chp, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
özgür karabat, ekrem i̇mamoğlu, ankara, chp, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
CHP'li iki milletvekili İBB soruşturmasına dahil edildi
19:23 26.03.2025 (güncellendi: 19:26 26.03.2025)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma, daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 48 kişinin tutuklandığı operasyonla bağlantılı olarak yürütülüyor.