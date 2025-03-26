CHP'li iki milletvekili İBB soruşturmasına dahil edildi

© Yasin Cingöz Ekrem İmamoğlu cezaevine sevk edildi © Yasin Cingöz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma, daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 48 kişinin tutuklandığı operasyonla bağlantılı olarak yürütülüyor.