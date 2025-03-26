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Bir Gece Masalı’nda beklenmedik ayrılık: İrem Altuğ diziye veda etti
Bir Gece Masalı’nda beklenmedik ayrılık: İrem Altuğ diziye veda etti
Sputnik Türkiye
Başrollerini Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz’in paylaştığı Bir Gece Masalı dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Sevde karakterine hayat veren İrem... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T07:20+0300
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yaşam
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dizi
oyuncu
ayrılık
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Yeni sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan Bir Gece Masalı, bu kez sürükleyici hikâyesiyle değil, yaşanan ayrılıkla gündemde. Dizide Sevde karakterine hayat veren başarılı oyuncu İrem Altuğ, 26 bölüm süren yolculuğunu noktaladı. Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, dizideki görevini tamamladığını belirtti.Ayrılık haberini sosyal medyadan paylaştıÜnlü oyuncu paylaşımında, “26 bölüm yer aldığım Bir Gece Masalı’ndaki yolculuğumu tamamladım. Bu süreçte birlikte çalıştığım tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi. Altuğ’un bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.Hayranlar üzgün, meraklı bekleyiş sürüyorDizideki performansıyla beğeni toplayan İrem Altuğ’un vedası sonrası hayranlar sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi. İzleyiciler, karakterin hikâyeden nasıl ayrılacağına dair tahminler yürütürken, yapım ekibinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.Bir Gece Masalı’nda hikâye devam ediyorBir Gece Masalı, Komiser Mahir ve Yörük kızı Canfeza’nın etkileyici aşk hikâyesini ekranlara taşıyor. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, her hafta reytinglerde üst sıralarda yer alıyor. Yeni isimlerin dahil olacağı belirtilen dizide, İrem Altuğ’un ayrılığı sonrası nasıl bir senaryo gelişimi yaşanacağı merak konusu.
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burak deniz, dizi, oyuncu, ayrılık
burak deniz, dizi, oyuncu, ayrılık

Bir Gece Masalı’nda beklenmedik ayrılık: İrem Altuğ diziye veda etti

07:20 26.03.2025
© AA uzaktan kumanda - tv - televizyon
 uzaktan kumanda - tv - televizyon - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2025
© AA
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Başrollerini Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz’in paylaştığı Bir Gece Masalı dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Sevde karakterine hayat veren İrem Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla projeden ayrıldığını duyurdu. Ünlü oyuncunun veda mesajı hayranlarını üzdü.
Yeni sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan Bir Gece Masalı, bu kez sürükleyici hikâyesiyle değil, yaşanan ayrılıkla gündemde. Dizide Sevde karakterine hayat veren başarılı oyuncu İrem Altuğ, 26 bölüm süren yolculuğunu noktaladı. Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, dizideki görevini tamamladığını belirtti.

Ayrılık haberini sosyal medyadan paylaştı

Ünlü oyuncu paylaşımında, “26 bölüm yer aldığım Bir Gece Masalı’ndaki yolculuğumu tamamladım. Bu süreçte birlikte çalıştığım tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi. Altuğ’un bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Hayranlar üzgün, meraklı bekleyiş sürüyor

Dizideki performansıyla beğeni toplayan İrem Altuğ’un vedası sonrası hayranlar sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi. İzleyiciler, karakterin hikâyeden nasıl ayrılacağına dair tahminler yürütürken, yapım ekibinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Bir Gece Masalı’nda hikâye devam ediyor

Bir Gece Masalı, Komiser Mahir ve Yörük kızı Canfeza’nın etkileyici aşk hikâyesini ekranlara taşıyor. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, her hafta reytinglerde üst sıralarda yer alıyor. Yeni isimlerin dahil olacağı belirtilen dizide, İrem Altuğ’un ayrılığı sonrası nasıl bir senaryo gelişimi yaşanacağı merak konusu.
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