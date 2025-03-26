https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/bir-gece-masalinda-beklenmedik-ayrilik-irem-altug-diziye-veda-etti-1094862298.html

Bir Gece Masalı’nda beklenmedik ayrılık: İrem Altuğ diziye veda etti

Bir Gece Masalı’nda beklenmedik ayrılık: İrem Altuğ diziye veda etti

Sputnik Türkiye

Başrollerini Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz’in paylaştığı Bir Gece Masalı dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Sevde karakterine hayat veren İrem... 26.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-26T07:20+0300

2025-03-26T07:20+0300

2025-03-26T07:20+0300

yaşam

burak deniz

dizi

oyuncu

ayrılık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0d/1084823867_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_afac541ad6ea1c580ca76962dfde0202.jpg

Yeni sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan Bir Gece Masalı, bu kez sürükleyici hikâyesiyle değil, yaşanan ayrılıkla gündemde. Dizide Sevde karakterine hayat veren başarılı oyuncu İrem Altuğ, 26 bölüm süren yolculuğunu noktaladı. Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, dizideki görevini tamamladığını belirtti.Ayrılık haberini sosyal medyadan paylaştıÜnlü oyuncu paylaşımında, “26 bölüm yer aldığım Bir Gece Masalı’ndaki yolculuğumu tamamladım. Bu süreçte birlikte çalıştığım tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi. Altuğ’un bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.Hayranlar üzgün, meraklı bekleyiş sürüyorDizideki performansıyla beğeni toplayan İrem Altuğ’un vedası sonrası hayranlar sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi. İzleyiciler, karakterin hikâyeden nasıl ayrılacağına dair tahminler yürütürken, yapım ekibinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.Bir Gece Masalı’nda hikâye devam ediyorBir Gece Masalı, Komiser Mahir ve Yörük kızı Canfeza’nın etkileyici aşk hikâyesini ekranlara taşıyor. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, her hafta reytinglerde üst sıralarda yer alıyor. Yeni isimlerin dahil olacağı belirtilen dizide, İrem Altuğ’un ayrılığı sonrası nasıl bir senaryo gelişimi yaşanacağı merak konusu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/metro-istanbul-kapali-istasyonlar-acilmistir-1094861937.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

burak deniz, dizi, oyuncu, ayrılık