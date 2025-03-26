https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/beyoglu-belediye-baskani-guney-ifade-verdi-ses-kaydi-iddialariyla-ilgili-konustu-1094886443.html
Beyoğlu Belediye Başkanı Güney ifade verdi: Ses kaydı iddialarıyla ilgili konuştu
Beyoğlu Belediye Başkanı Güney ifade verdi: Ses kaydı iddialarıyla ilgili konuştu
Sputnik Türkiye
Beyoğlu Belediye Başkanı Güney, "kongrede para karşılığında oy kullanıldığı" iddiasına ilişkin ses kaydında kendisine ait bir sesin bulunmadığını, bu kaydı... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T15:12+0300
2025-03-26T15:12+0300
2025-03-26T15:12+0300
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beyoğlu belediyesi
beyoğlu belediye başkanı i̇nan güney
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CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, ses kaydında kendisine ait bir sesin bulunmadığını, bu kaydı sosyal medyadan öğrendiğini söyledi. 1 saat 15 dakika ifade verdiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Kongresi'nin son seçimlerinde, seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.Savcılık katına çıkan Güney, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda 1 saat 15 dakika ifade verdi. Güney, ifadesinin alınmasının ardından adliyeden ayrıldı.'Ses kaydının mağduru durumundayım'Şüpheli Güney, savcılıktaki ifadesinde, kendisine dinletilen "kongrede para karşılığında oy kullanıldığı" iddiasına ilişkin ses kaydını sosyal medya üzerinden dinlediğini, bu kaydın alındığı ortamda olmadığını söyledi. Ses kaydında ismi geçen kişilerle birlikte bugüne kadar herhangi bir toplantıya katılmadığını, kendisine sorulan isimlerden Fahrettin Çırak'ı 2018-2024 arasında Beşiktaş Belediyesi CHP meclis üyesi olduğu dönemde tanıdığını ve Çırak'ın halen bu görevi sürdürdüğünü söyleyen Güney, kayıttaki kişinin Çırak olup olmadığına ilişkin yorum yapamayacağını, kimseyi zan altında bırakmak istemediğini belirtti.Güney, soruşturmaya ilişkin kendisine sorulan isimlerin çoğunu tanımadığını öne sürerek, "Kendileri belki partimizde görev alan şahıslar olabilir ancak kendileriyle tanışıklığım yoktur. Ben bu ses kaydı sosyal medya platformlarına düştüğünden beri ses kaydının mağduru durumundayım. Hiçbir ilgim olmadığı halde sanki bu ses kaydının yapıldığı yerde varmışım gibi algı oluşturularak hakkımda karalama yapılmaktadır." şeklinde konuştu.İddiaları reddettiSes kaydında kendisinin sesi olduğu iddia edilen hususları kabul etmediğini ifade eden Güney, Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimi döneminde belediye başkanı olmadığını, Beşiktaş ilçe meclis üyesi olduğunu, parti tüzüğü olarak belediye meclis üyelerinin il kongresi ya da genel kurultayda delege olamayacağını, bu nedenle de oy hakları olmadığını ve oy kullanmadığını anlattı.Güney, o dönem il başkanı adaylarından Özgür Çelik'i, genel kongrede ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i desteklediğini söylediği ifadesinde, şunları kaydetti:"Bana sormuş olduğunuz üzere, İstanbul İl Başkanlığı seçimi için aday olan Özgür Çelik ve Cemal Can Polat'ın aday olduklarına yönelik iradelerini bildirme tarihleri hatırladığım kadarıyla seçime 15-20 gün kala bir sürece denk gelmektedir. Yani seçimden aylar öncesinde adaylık açıklayan bir isim yoktur. Akabinde zaten seçim yapıldı ve Özgür Çelik seçimi kazandı. Ben bu ses kaydının alındığı toplantıda bulunmadım. Toplantıda kimler olduğuna dair fikrim yoktur. Toplantıda konuşulan hususların gerçekleşip gerçekleşmediğinden de bilgim yoktur. Üzerime atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmiyoruz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/ibb-baskani-imamoglunun-tutuklanmasinin-ardindan-tbbnin-yeni-baskani-belli-oldu-1094797120.html
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chp, beyoğlu belediyesi, beyoğlu belediye başkanı i̇nan güney, ifade
chp, beyoğlu belediyesi, beyoğlu belediye başkanı i̇nan güney, ifade
Beyoğlu Belediye Başkanı Güney ifade verdi: Ses kaydı iddialarıyla ilgili konuştu
Beyoğlu Belediye Başkanı Güney, "kongrede para karşılığında oy kullanıldığı" iddiasına ilişkin ses kaydında kendisine ait bir sesin bulunmadığını, bu kaydı sosyal medyadan öğrendiğini dile getirdi.
CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, ses kaydında kendisine ait bir sesin bulunmadığını, bu kaydı sosyal medyadan öğrendiğini söyledi.
1 saat 15 dakika ifade verdi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Kongresi'nin son seçimlerinde, seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Savcılık katına çıkan Güney, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda 1 saat 15 dakika ifade verdi. Güney, ifadesinin alınmasının ardından adliyeden ayrıldı.
'Ses kaydının mağduru durumundayım'
Şüpheli Güney, savcılıktaki ifadesinde, kendisine dinletilen "kongrede para karşılığında oy kullanıldığı" iddiasına ilişkin ses kaydını sosyal medya üzerinden dinlediğini, bu kaydın alındığı ortamda olmadığını söyledi. Ses kaydında ismi geçen kişilerle birlikte bugüne kadar herhangi bir toplantıya katılmadığını, kendisine sorulan isimlerden Fahrettin Çırak'ı 2018-2024 arasında Beşiktaş Belediyesi CHP meclis üyesi olduğu dönemde tanıdığını ve Çırak'ın halen bu görevi sürdürdüğünü söyleyen Güney, kayıttaki kişinin Çırak olup olmadığına ilişkin yorum yapamayacağını, kimseyi zan altında bırakmak istemediğini belirtti.
Güney, soruşturmaya ilişkin kendisine sorulan isimlerin çoğunu tanımadığını öne sürerek, "Kendileri belki partimizde görev alan şahıslar olabilir ancak kendileriyle tanışıklığım yoktur. Ben bu ses kaydı sosyal medya platformlarına düştüğünden beri ses kaydının mağduru durumundayım. Hiçbir ilgim olmadığı halde sanki bu ses kaydının yapıldığı yerde varmışım gibi algı oluşturularak hakkımda karalama yapılmaktadır." şeklinde konuştu.
Ses kaydında kendisinin sesi olduğu iddia edilen hususları kabul etmediğini ifade eden Güney, Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimi döneminde belediye başkanı olmadığını, Beşiktaş ilçe meclis üyesi olduğunu, parti tüzüğü olarak belediye meclis üyelerinin il kongresi ya da genel kurultayda delege olamayacağını, bu nedenle de oy hakları olmadığını ve oy kullanmadığını anlattı.
Güney, o dönem il başkanı adaylarından Özgür Çelik'i, genel kongrede ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i desteklediğini söylediği ifadesinde, şunları kaydetti:
"Bana sormuş olduğunuz üzere, İstanbul İl Başkanlığı seçimi için aday olan Özgür Çelik ve Cemal Can Polat'ın aday olduklarına yönelik iradelerini bildirme tarihleri hatırladığım kadarıyla seçime 15-20 gün kala bir sürece denk gelmektedir. Yani seçimden aylar öncesinde adaylık açıklayan bir isim yoktur. Akabinde zaten seçim yapıldı ve Özgür Çelik seçimi kazandı. Ben bu ses kaydının alındığı toplantıda bulunmadım. Toplantıda kimler olduğuna dair fikrim yoktur. Toplantıda konuşulan hususların gerçekleşip gerçekleşmediğinden de bilgim yoktur. Üzerime atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmiyoruz."