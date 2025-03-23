https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/ibb-baskani-imamoglunun-tutuklanmasinin-ardindan-tbbnin-yeni-baskani-belli-oldu-1094797120.html
İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından TBB'nin yeni başkanı belli oldu
İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından TBB'nin yeni başkanı belli oldu
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı ve TTB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından TTB'nin yeni başkanı belli oldu. 23.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-23T19:39+0300
2025-03-23T19:39+0300
2025-03-23T19:39+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
türkiye belediyeler birliği
ekrem i̇mamoğlu
zeydan karalar
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başkanlığını yaptığı Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TTB) başkanlığına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar geçti. İstanbul Büyükşehir Belediye'ne yönelik soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başkanlığını sürdürdüğü Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı da değişti. TBB’nin başkanlık koltuğuna, TBB Başkanvekili Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/ibb-belediye-baskani-imamoglu-marmara-cezaevine-gonderildi-1094791610.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), türkiye belediyeler birliği, ekrem i̇mamoğlu, zeydan karalar
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), türkiye belediyeler birliği, ekrem i̇mamoğlu, zeydan karalar
İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından TBB'nin yeni başkanı belli oldu
İBB Başkanı ve TTB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından TTB'nin yeni başkanı belli oldu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başkanlığını yaptığı Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TTB) başkanlığına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar geçti.
İstanbul Büyükşehir Belediye'ne yönelik soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başkanlığını sürdürdüğü Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı da değişti. TBB’nin başkanlık koltuğuna, TBB Başkanvekili Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar geçti.