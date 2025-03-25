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Emekliye bin TL'lik bayram ikramiyesi farkı ne zaman ödenecek?
Emekliye bin TL'lik bayram ikramiyesi farkı ne zaman ödenecek?
Sputnik Türkiye
Ramazan Bayramı ikramiyesi 3 bin TL olarak emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. İkramiyenin 4 bin TL’ye çıkarılması teklifinin Meclis’te kabul... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ramazan Bayramı ikramiyesi kapsamında emeklilere 3 bin TL ödeme yapmaya başladı. İkramiyelere ilişkin zam düzenlemesi ise henüz yasalaşmadı. Meclis'ten geçmesi beklenen düzenleme kabul edilirse, 1.000 TL’lik ek ödeme hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.Kim ne zaman i̇kramiye alacak? İşte gün gün ödeme takvimiÖdemeler, emeklilerin maaş ödeme günlerine göre belirlenen tarihlerde yapılıyor:📌 SSK’lılar İçin:📌 Bağ-Kur Emeklileri:📌 Emekli Sandığı Kapsamındakiler:1.000 TL zam farkı ne zaman ödenecek?Bayram ikramiyesinin 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarılması teklifinin bu hafta Perşembe gününe kadar TBMM'de kabul edilmesi bekleniyor. Düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra, 1.000 TL fark ödemesi kısa süre içinde hak sahiplerinin hesaplarına geçecek.Eğer teklif bu hafta yasalaşmazsa, fark ödemesi Ramazan Bayramı sonrasına sarkabilir.Dul ve yetimlere hisseye göre i̇kramiyeDul ve yetim aylığı alanlar, emeklilik statüsüne göre hisse oranında bayram ikramiyesi alacak:Kaç emekli i̇kramiye alacak?Toplamda 15.5 milyon emekli bayram ikramiyesi alacak. Meclis’teki düzenleme kabul edilirse, bu artışın bütçeye maliyeti 28.4 milyar TL olacak.
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Emekliye bin TL'lik bayram ikramiyesi farkı ne zaman ödenecek?

08:36 25.03.2025
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Emekli sandığı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2025
© AA
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Ramazan Bayramı ikramiyesi 3 bin TL olarak emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. İkramiyenin 4 bin TL’ye çıkarılması teklifinin Meclis’te kabul edilmesi halinde, 1.000 TL fark ödemesi yapılacak. Peki, kim ne zaman ödeme alacak, dul ve yetimlere ne kadar ödenecek? İşte gün gün ödeme takvimi ve tüm detaylar...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ramazan Bayramı ikramiyesi kapsamında emeklilere 3 bin TL ödeme yapmaya başladı. İkramiyelere ilişkin zam düzenlemesi ise henüz yasalaşmadı. Meclis'ten geçmesi beklenen düzenleme kabul edilirse, 1.000 TL’lik ek ödeme hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

Kim ne zaman i̇kramiye alacak? İşte gün gün ödeme takvimi

Ödemeler, emeklilerin maaş ödeme günlerine göre belirlenen tarihlerde yapılıyor:
📌 SSK’lılar İçin:
Maaş günü 17, 18, 19 olanlar: Ödeme 24 Mart’ta yapıldı.
20, 21, 22 olanlar: Ödemeler bugün hesaplara yatırılıyor.
23, 24, 25, 26 olanlar: İkramiyeler 26 Mart’ta ödenecek.
📌 Bağ-Kur Emeklileri:
Tüm Bağ-Kur’lulara ikramiye ödemesi 27 Mart Çarşamba günü yapılacak.
📌 Emekli Sandığı Kapsamındakiler:
İkramiyeler, Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart Perşembe günü yatırılacak.

1.000 TL zam farkı ne zaman ödenecek?

Bayram ikramiyesinin 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarılması teklifinin bu hafta Perşembe gününe kadar TBMM'de kabul edilmesi bekleniyor. Düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra, 1.000 TL fark ödemesi kısa süre içinde hak sahiplerinin hesaplarına geçecek.
Eğer teklif bu hafta yasalaşmazsa, fark ödemesi Ramazan Bayramı sonrasına sarkabilir.

Dul ve yetimlere hisseye göre i̇kramiye

Dul ve yetim aylığı alanlar, emeklilik statüsüne göre hisse oranında bayram ikramiyesi alacak:
Eşten maaş alanlara: yüzde 75
Emekli ya da çalışan olarak eşten maaş alanlara: yüzde 50
Yetimlere: yüzde 25 oranında ödeme yapılacak.

Kaç emekli i̇kramiye alacak?

Toplamda 15.5 milyon emekli bayram ikramiyesi alacak. Meclis’teki düzenleme kabul edilirse, bu artışın bütçeye maliyeti 28.4 milyar TL olacak.
Emekli - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2025
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