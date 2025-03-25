https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/emekliye-bin-tllik-bayram-ikramiyesi-farki-ne-zaman-odenecek-1094829837.html

Emekliye bin TL'lik bayram ikramiyesi farkı ne zaman ödenecek?

Emekliye bin TL'lik bayram ikramiyesi farkı ne zaman ödenecek?

Sputnik Türkiye

Ramazan Bayramı ikramiyesi 3 bin TL olarak emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. İkramiyenin 4 bin TL’ye çıkarılması teklifinin Meclis’te kabul... 25.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-25T08:36+0300

2025-03-25T08:36+0300

2025-03-25T08:36+0300

ekonomi̇

bayram

emekli

meclis

sgk

tbmm

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

ikramiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/1c/1074084748_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9d8ce3a1a3a90b0e3f28f64e8c3f970f.jpg

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ramazan Bayramı ikramiyesi kapsamında emeklilere 3 bin TL ödeme yapmaya başladı. İkramiyelere ilişkin zam düzenlemesi ise henüz yasalaşmadı. Meclis'ten geçmesi beklenen düzenleme kabul edilirse, 1.000 TL’lik ek ödeme hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.Kim ne zaman i̇kramiye alacak? İşte gün gün ödeme takvimiÖdemeler, emeklilerin maaş ödeme günlerine göre belirlenen tarihlerde yapılıyor:📌 SSK’lılar İçin:📌 Bağ-Kur Emeklileri:📌 Emekli Sandığı Kapsamındakiler:1.000 TL zam farkı ne zaman ödenecek?Bayram ikramiyesinin 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarılması teklifinin bu hafta Perşembe gününe kadar TBMM'de kabul edilmesi bekleniyor. Düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra, 1.000 TL fark ödemesi kısa süre içinde hak sahiplerinin hesaplarına geçecek.Eğer teklif bu hafta yasalaşmazsa, fark ödemesi Ramazan Bayramı sonrasına sarkabilir.Dul ve yetimlere hisseye göre i̇kramiyeDul ve yetim aylığı alanlar, emeklilik statüsüne göre hisse oranında bayram ikramiyesi alacak:Kaç emekli i̇kramiye alacak?Toplamda 15.5 milyon emekli bayram ikramiyesi alacak. Meclis’teki düzenleme kabul edilirse, bu artışın bütçeye maliyeti 28.4 milyar TL olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/vade-uzadikca-faiz-dusuyor-kredi-faizlerinde-dusus-devam-edecek-mi-bu-sartlarda-kredi-cekmek-1094827941.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emekli bayram ikramiyesi 2025, 3 bin tl bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, emekliye 1000 tl fark ödemesi, bayram ikramiyesi ödeme takvimi, dul ve yetim bayram ikramiyesi ne kadar, ssklı emeklilere ikramiye ödeme tarihi, bağkur ikramiye ödeme günü, emekli sandığı ikramiye tarihi, ramazan bayramı ikramiyesi ne zaman yatar, tbmm bayram ikramiyesi zam teklifi, 4 bin tl bayram ikramiyesi yasalaştı mı, emekli ikramiyesi zam farkı ne zaman yatacak, emekliye ek ödeme tarihi, 2025 emekli ikramiyesi son durum, bayram ikramiyesi kaç para olacak, emekli bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman geçer