https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/bakan-memisoglu-aile-sagligi-merkezlerimizi-guclendirmeye-kesintisiz-olarak-devam-edecegiz-1094860933.html
Bakan Memişoğlu: Aile Sağlığı Merkezlerimizi güçlendirmeye kesintisiz olarak devam edeceğiz
Bakan Memişoğlu: Aile Sağlığı Merkezlerimizi güçlendirmeye kesintisiz olarak devam edeceğiz
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sağlık hizmetlerine erişimini daha kolay hale getirmek için Aile Sağlığı Merkezleri'nin güçlendirilmesine devam edileceğini... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, sosyal medya hesabından 25 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e ilişkin bir değerlendirmede bulundu.Memişoğlu, sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nın inşasında aile hekimlerinin bu sürecin en önemli yapı taşlarından olduğunu düşündüklerini belirtti.Sağlık Bakanı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/milli-egitim-bakani-tekinden-mulakat-aciklamasi-kimsenin-hakkinin-yenmesine-musaade-etmeyiz-1094857236.html
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türkiye, kemal memişoğlu, aile sağlığı merkezleri, haberler
türkiye, kemal memişoğlu, aile sağlığı merkezleri, haberler
Bakan Memişoğlu: Aile Sağlığı Merkezlerimizi güçlendirmeye kesintisiz olarak devam edeceğiz
02:12 26.03.2025 (güncellendi: 02:13 26.03.2025)
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sağlık hizmetlerine erişimini daha kolay hale getirmek için Aile Sağlığı Merkezleri'nin güçlendirilmesine devam edileceğini belirtti.
Sağlık Bakanı Memişoğlu, sosyal medya hesabından 25 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e ilişkin bir değerlendirmede bulundu.
Memişoğlu, sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nın inşasında aile hekimlerinin bu sürecin en önemli yapı taşlarından olduğunu düşündüklerini belirtti.
Sağlık Bakanı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bu kapsamda hem iş süreçlerini iyileştirmek hem de sağlık hizmetlerindeki etkinliklerini artırmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Gayemiz, el birliğiyle Aile Hekimliği Sistemimizi çok daha iyi bir noktaya taşımak. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini daha kolay hale getirmek için Aile Sağlığı Merkezlerimizi güçlendirmeye kesintisiz olarak devam edeceğiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan'a, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e bu süreçteki destekleri için teşekkür ediyorum. Uzun süredir iş birliği içinde yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemenin tüm vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum."