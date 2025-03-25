https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/milli-egitim-bakani-tekinden-mulakat-aciklamasi-kimsenin-hakkinin-yenmesine-musaade-etmeyiz-1094857236.html

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den mülakat açıklaması: 'Kimsenin hakkının yenmesine müsaade etmeyiz'

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den mülakat açıklaması: 'Kimsenin hakkının yenmesine müsaade etmeyiz'

Sputnik Türkiye

Bakan Tekin Eğitim-Sen üyesi bazı akademisyenlerin derslere girmeme kararı almasına ilişkin yaptığı açıklamada, sendika üyesi öğretmenlerden de bu tür... 25.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-25T20:54+0300

2025-03-25T20:54+0300

2025-03-25T20:54+0300

poli̇ti̇ka

türkiye

bursa

eğitim-sen

milli eğitim bakanlığı (meb)

yusuf tekin

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eğitim-Sen üyesi bazı akademisyenlerin derslere girmeme kararı almasının ardından sendika üyesi öğretmenlerden de bu tür eylemleri yapanlar olursa, hukuki sınırlar çerçevesinde hem idare hukuku açısından disiplin mevzuatını uygulayacaklarını hem de adli açıdan ilgili yargı mercilerine hukuki başvuru yapacaklarını bildirdi.'İlgili yargı mercilerine hukuki başvurularımızı yapacağız'Tekin, bir gazetecinin Eğitim-Sen üyesi akademisyenlerin derslere girmeme kararı almasına ilişkin sorusu üzerine, eğitim-öğretimin temel bir hak olduğunu, sendikal özgürlüklerini kullanan kişilerin bir başkasını temel hakkından etmemesi gerektiğini söyledi.Milli Eğitim Bakanı olarak, sendikal özgürlüklerin kullanılmasını garanti altına almakla mükellef olduğunu belirten Tekin, şöyle devam etti:Tekin, bunun kanunlara aykırı bir davranış olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:'Kimsenin hakkının yenmesine müsaade etmeyiz'Tekin, bir gazetecinin, KPSS'nin ardından yapılan mülakatlarda mağdur olduğunu öne sürenlere yönelik sorusu üzerine, "Mağdur olduğunu iddia eden arkadaşlarımız, 'Biz mülakata karşıyız, o yüzden mağduruz.' diyor. Bu, bir mağduriyet değil. 'Mülakata girdik ama bize adaletsizlik yapıldı.' diyen arkadaşımız varsa bu bir mağduriyettir ve bu mağduriyeti gidermek için biz üstümüze düşeni yaparız. Zaten bu tür mağduriyetlerin oluşmaması için de bütün tedbirleri aldık" dedi.Alınan tedbirleri anlatan Tekin, şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/egitim-sene-sorusturma-baslatildi-1094837721.html

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türkiye, bursa, eğitim-sen, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin