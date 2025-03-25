https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/milli-egitim-bakani-tekinden-mulakat-aciklamasi-kimsenin-hakkinin-yenmesine-musaade-etmeyiz-1094857236.html
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den mülakat açıklaması: 'Kimsenin hakkının yenmesine müsaade etmeyiz'
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den mülakat açıklaması: 'Kimsenin hakkının yenmesine müsaade etmeyiz'
Sputnik Türkiye
Bakan Tekin Eğitim-Sen üyesi bazı akademisyenlerin derslere girmeme kararı almasına ilişkin yaptığı açıklamada, sendika üyesi öğretmenlerden de bu tür... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T20:54+0300
2025-03-25T20:54+0300
2025-03-25T20:54+0300
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bursa
eğitim-sen
milli eğitim bakanlığı (meb)
yusuf tekin
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eğitim-Sen üyesi bazı akademisyenlerin derslere girmeme kararı almasının ardından sendika üyesi öğretmenlerden de bu tür eylemleri yapanlar olursa, hukuki sınırlar çerçevesinde hem idare hukuku açısından disiplin mevzuatını uygulayacaklarını hem de adli açıdan ilgili yargı mercilerine hukuki başvuru yapacaklarını bildirdi.'İlgili yargı mercilerine hukuki başvurularımızı yapacağız'Tekin, bir gazetecinin Eğitim-Sen üyesi akademisyenlerin derslere girmeme kararı almasına ilişkin sorusu üzerine, eğitim-öğretimin temel bir hak olduğunu, sendikal özgürlüklerini kullanan kişilerin bir başkasını temel hakkından etmemesi gerektiğini söyledi.Milli Eğitim Bakanı olarak, sendikal özgürlüklerin kullanılmasını garanti altına almakla mükellef olduğunu belirten Tekin, şöyle devam etti:Tekin, bunun kanunlara aykırı bir davranış olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:'Kimsenin hakkının yenmesine müsaade etmeyiz'Tekin, bir gazetecinin, KPSS'nin ardından yapılan mülakatlarda mağdur olduğunu öne sürenlere yönelik sorusu üzerine, "Mağdur olduğunu iddia eden arkadaşlarımız, 'Biz mülakata karşıyız, o yüzden mağduruz.' diyor. Bu, bir mağduriyet değil. 'Mülakata girdik ama bize adaletsizlik yapıldı.' diyen arkadaşımız varsa bu bir mağduriyettir ve bu mağduriyeti gidermek için biz üstümüze düşeni yaparız. Zaten bu tür mağduriyetlerin oluşmaması için de bütün tedbirleri aldık" dedi.Alınan tedbirleri anlatan Tekin, şu cümleleri kaydetti:
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türkiye, bursa, eğitim-sen, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin
türkiye, bursa, eğitim-sen, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den mülakat açıklaması: 'Kimsenin hakkının yenmesine müsaade etmeyiz'
Bakan Tekin Eğitim-Sen üyesi bazı akademisyenlerin derslere girmeme kararı almasına ilişkin yaptığı açıklamada, sendika üyesi öğretmenlerden de bu tür eylemleri yapanlar olması halinde ilgili yargı mercilerine başvuru yapacaklarını vurguladı. Mülakatlara ilişkin de konuşan Tekin, kimsenin hakkının yenmesine müsade etmeyeceklerini de dile getirdi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eğitim-Sen üyesi bazı akademisyenlerin derslere girmeme kararı almasının ardından sendika üyesi öğretmenlerden de bu tür eylemleri yapanlar olursa, hukuki sınırlar çerçevesinde hem idare hukuku açısından disiplin mevzuatını uygulayacaklarını hem de adli açıdan ilgili yargı mercilerine hukuki başvuru yapacaklarını bildirdi.
'İlgili yargı mercilerine hukuki başvurularımızı yapacağız'
Tekin, bir gazetecinin Eğitim-Sen üyesi akademisyenlerin derslere girmeme kararı almasına ilişkin sorusu üzerine, eğitim-öğretimin temel bir hak olduğunu, sendikal özgürlüklerini kullanan kişilerin bir başkasını temel hakkından etmemesi gerektiğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanı olarak, sendikal özgürlüklerin kullanılmasını garanti altına almakla mükellef olduğunu belirten Tekin, şöyle devam etti:
Ancak yapmam gereken başka bir şey daha var, insanlar sendikal özgürlüklerini, bir hakkını kullanırken başka birisinin temel hak ve hürriyetini elinden almaması gerekir. Bunu temin etmek de benim görevim. Dolayısıyla bana hiç kimse 'Sendikal hürriyetimi kullanıyorum. O yüzden bugün okula gelmeyeceğim. Vatandaşların çocukları da ne yaparsa yapsınlar, başlarına ne gelirse gelsin.' diyemez. Bunu diyen kişi, temel hak ve hürriyetini kullandığını iddia ediyorsa yanılıyor. Bu, bir başkasının temel hak ve hürriyetinin elinden alınmasıdır, bir anayasal suçtur.
Tekin, bunun kanunlara aykırı bir davranış olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:
Ben de Milli Eğitim Bakanı olarak, bize emanet edilen çocuklarımızın en temel haklarından biri olan eğitim hakkının sağlıklı şekilde kendilerine verilmesini temin etmekle mükellef bir görevliyim. Dolayısıyla bu anlamda çocuklarımızın eğitim-öğretim hakkının sağlıklı bir şekilde kullanılmasını engelleyen, engellemeye teşebbüs eden her kim varsa bunun kendilerine yönelecek yaptırımlarına da katlanmakla mükelleftir. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak, bu eylemlere katılanlara gerekli adli ve idari mekanizmaları işleterek, hukuki sınırlar içerisinde gerekli yaptırımları uygulayacağız. Bahsi geçen sendikaların eylemlerini bu şekilde değerlendiriyorum. Bakanlığımız bünyesinde bu tür eylemleri yapan arkadaşlarımız olursa biz, hukuki sınırlarımız çerçevesinde kendilerine hem idare hukuku açısından, disiplin mevzuatını uygulayacağız hem de adli açıdan ilgili yargı mercilerine hukuki başvurularımızı yapacağız.
'Kimsenin hakkının yenmesine müsaade etmeyiz'
Tekin, bir gazetecinin, KPSS'nin ardından yapılan mülakatlarda mağdur olduğunu öne sürenlere yönelik sorusu üzerine, "Mağdur olduğunu iddia eden arkadaşlarımız, 'Biz mülakata karşıyız, o yüzden mağduruz.' diyor. Bu, bir mağduriyet değil. 'Mülakata girdik ama bize adaletsizlik yapıldı.' diyen arkadaşımız varsa bu bir mağduriyettir ve bu mağduriyeti gidermek için biz üstümüze düşeni yaparız. Zaten bu tür mağduriyetlerin oluşmaması için de bütün tedbirleri aldık" dedi.
Alınan tedbirleri anlatan Tekin, şu cümleleri kaydetti:
Yani 'Kategorik olarak ben mülakata karşıyım. O yüzden mağdur oldum.' eleştirilerini ciddiye almıyorum. Çünkü ben, bana emanet edilen çocuklara alternatifler içerisinde en iyi öğretmen adayını istihdam etmekle mükellefim. 'Mülakatta bana haksızlık yapıldı. O yüzden mağdur oldum.' diyen arkadaşlarımızın tamamını da bu konuda hakkını aramaya davet ediyorum. Hukuksuzluk yapıldıysa, bir hak yendiyse eğer ben de gereğini yapmaya açığım. Kimsenin hakkının yenmesine müsaade etmeyiz. Süreci bu şekilde takip ediyoruz.