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Bakan Kacır: Türkiye, yüksek teknolojide devler ligine taşınacak
Bakan Kacır: Türkiye, yüksek teknolojide devler ligine taşınacak
Sputnik Türkiye
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda, 9.3 milyar dolarlık yatırım büyüklüğüne sahip 19 büyük... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T17:50+0300
2025-03-26T17:50+0300
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi ile Türkiye’nin yüksek teknoloji alanında devler ligine taşınacağını açıkladı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen '2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile Büyük Ölçekli Sanayi Yatırımları Tanıtım Programı' kapsamında, 9.3 milyar dolarlık yatırım büyüklüğüne sahip 19 büyük ölçekli sanayi projesi tanıtıldı. Toplantıda konuşan Kacır, Türkiye’nin savunma sanayisi, elektrikli araçlar, yapay zeka, nükleer reaktörler, kuantum teknolojileri ve yarı iletkenler gibi alanlarda güçlü adımlar attığını belirterek, ''Samsun'dan Kırıkkale'ye, Edirne'den Sivas'a, Kayseri'den Mardin'e ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilecek bu yatırımlar 20 binden fazla nitelikli istihdam oluşturacak, cari dengemize yıllık 12.4 milyar dolar katkı sağlayacak. Güneş hücresi, kan plazması fraksiyonasyonu, hava savunma, füze ve radar sistemleri, yeni nesil elektrikli araçlar, eğitim ve hafif kara taarruz uçağı gibi stratejik başlıklarda kazandıracağı üretim ve teknoloji geliştirme kabiliyetleriyle sanayi ve teknoloji tarihimizde yeni bir sayfa açacak'' dedi.Bakan Kacır, Türkiye'nin dijital ekonomi, yeşil dönüşüm ve küresel entegrasyon başlıkları altında büyük projeler gerçekleştireceğini belirterek, ''Yüksek teknoloji, dijital ekonomi, yeşil dönüşüm, küresel entegrasyon ve yapısal dönüşüm olarak tanımladığımız 5 ana amaca ulaşmamızı mümkün kılacak 100 strateji ve vizyonumuzu somutlaştıran 20 makro hedef tanımladık. Bizi hedeflerimize taşıyacak öncelikli program ve projeleri belirledik. Milli Teknoloji Hamlemizi gerçekleştirme yolunda seferberlik çağrısı niteliğindeki 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgemiz ile önümüzdeki 5 yılda nükleer reaktörlerden kuantum teknolojilerine, yarı iletkenlerden yapay zekaya birçok alanda atacağımız adımlar ülkemizi yüksek teknolojide devler ligine taşıyacak'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/bakan-kacir-son-tarih-diyerek-duyurdu-is-kuracak-girisimcilere-2-milyon-liraya-kadar-destek-1094112459.html
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mehmet fatih kacır, cumhurbaşkanlığı külliyesi, bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı, sanayi, sanayi siteleri, savunma sanayi, sanayi ve teknoloji bakanlığı, bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı, sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi (osb), sanayi devrimi
mehmet fatih kacır, cumhurbaşkanlığı külliyesi, bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı, sanayi, sanayi siteleri, savunma sanayi, sanayi ve teknoloji bakanlığı, bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı, sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi (osb), sanayi devrimi

Bakan Kacır: Türkiye, yüksek teknolojide devler ligine taşınacak

17:50 26.03.2025
© AA / Gökhan BalcıSanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2025
© AA / Gökhan Balcı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda, 9.3 milyar dolarlık yatırım büyüklüğüne sahip 19 büyük ölçekli sanayi projesini tanıttı. Kacır, nükleer reaktörlerden yapay zekaya kadar birçok alanda atılacak adımlarla Türkiye’nin sanayi ve teknolojide devler ligine gireceğini belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi ile Türkiye’nin yüksek teknoloji alanında devler ligine taşınacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen '2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile Büyük Ölçekli Sanayi Yatırımları Tanıtım Programı' kapsamında, 9.3 milyar dolarlık yatırım büyüklüğüne sahip 19 büyük ölçekli sanayi projesi tanıtıldı. Toplantıda konuşan Kacır, Türkiye’nin savunma sanayisi, elektrikli araçlar, yapay zeka, nükleer reaktörler, kuantum teknolojileri ve yarı iletkenler gibi alanlarda güçlü adımlar attığını belirterek, ''Samsun'dan Kırıkkale'ye, Edirne'den Sivas'a, Kayseri'den Mardin'e ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilecek bu yatırımlar 20 binden fazla nitelikli istihdam oluşturacak, cari dengemize yıllık 12.4 milyar dolar katkı sağlayacak. Güneş hücresi, kan plazması fraksiyonasyonu, hava savunma, füze ve radar sistemleri, yeni nesil elektrikli araçlar, eğitim ve hafif kara taarruz uçağı gibi stratejik başlıklarda kazandıracağı üretim ve teknoloji geliştirme kabiliyetleriyle sanayi ve teknoloji tarihimizde yeni bir sayfa açacak'' dedi.
Bakan Kacır, Türkiye'nin dijital ekonomi, yeşil dönüşüm ve küresel entegrasyon başlıkları altında büyük projeler gerçekleştireceğini belirterek, ''Yüksek teknoloji, dijital ekonomi, yeşil dönüşüm, küresel entegrasyon ve yapısal dönüşüm olarak tanımladığımız 5 ana amaca ulaşmamızı mümkün kılacak 100 strateji ve vizyonumuzu somutlaştıran 20 makro hedef tanımladık. Bizi hedeflerimize taşıyacak öncelikli program ve projeleri belirledik. Milli Teknoloji Hamlemizi gerçekleştirme yolunda seferberlik çağrısı niteliğindeki 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgemiz ile önümüzdeki 5 yılda nükleer reaktörlerden kuantum teknolojilerine, yarı iletkenlerden yapay zekaya birçok alanda atacağımız adımlar ülkemizi yüksek teknolojide devler ligine taşıyacak'' açıklamasında bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2025
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Bakan Kacır 'son tarih' diyerek duyurdu: 'İş kuracak girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlayacağız'
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