https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/bakan-kacir-turkiye-yuksek-teknolojide-devler-ligine-tasinacak-1094891276.html

Bakan Kacır: Türkiye, yüksek teknolojide devler ligine taşınacak

Bakan Kacır: Türkiye, yüksek teknolojide devler ligine taşınacak

Sputnik Türkiye

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda, 9.3 milyar dolarlık yatırım büyüklüğüne sahip 19 büyük... 26.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-26T17:50+0300

2025-03-26T17:50+0300

2025-03-26T17:50+0300

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi ile Türkiye’nin yüksek teknoloji alanında devler ligine taşınacağını açıkladı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen '2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile Büyük Ölçekli Sanayi Yatırımları Tanıtım Programı' kapsamında, 9.3 milyar dolarlık yatırım büyüklüğüne sahip 19 büyük ölçekli sanayi projesi tanıtıldı. Toplantıda konuşan Kacır, Türkiye’nin savunma sanayisi, elektrikli araçlar, yapay zeka, nükleer reaktörler, kuantum teknolojileri ve yarı iletkenler gibi alanlarda güçlü adımlar attığını belirterek, ''Samsun'dan Kırıkkale'ye, Edirne'den Sivas'a, Kayseri'den Mardin'e ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilecek bu yatırımlar 20 binden fazla nitelikli istihdam oluşturacak, cari dengemize yıllık 12.4 milyar dolar katkı sağlayacak. Güneş hücresi, kan plazması fraksiyonasyonu, hava savunma, füze ve radar sistemleri, yeni nesil elektrikli araçlar, eğitim ve hafif kara taarruz uçağı gibi stratejik başlıklarda kazandıracağı üretim ve teknoloji geliştirme kabiliyetleriyle sanayi ve teknoloji tarihimizde yeni bir sayfa açacak'' dedi.Bakan Kacır, Türkiye'nin dijital ekonomi, yeşil dönüşüm ve küresel entegrasyon başlıkları altında büyük projeler gerçekleştireceğini belirterek, ''Yüksek teknoloji, dijital ekonomi, yeşil dönüşüm, küresel entegrasyon ve yapısal dönüşüm olarak tanımladığımız 5 ana amaca ulaşmamızı mümkün kılacak 100 strateji ve vizyonumuzu somutlaştıran 20 makro hedef tanımladık. Bizi hedeflerimize taşıyacak öncelikli program ve projeleri belirledik. Milli Teknoloji Hamlemizi gerçekleştirme yolunda seferberlik çağrısı niteliğindeki 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgemiz ile önümüzdeki 5 yılda nükleer reaktörlerden kuantum teknolojilerine, yarı iletkenlerden yapay zekaya birçok alanda atacağımız adımlar ülkemizi yüksek teknolojide devler ligine taşıyacak'' açıklamasında bulundu.

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