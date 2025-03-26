https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/akdeniz-universitesi-hastanesinde-yangin-panigi-hastalar-tahliye-ediliyor-1094880746.html
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın paniği: Hastalar tahliye ediliyor
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın paniği: Hastalar tahliye ediliyor
Sputnik Türkiye
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde yangın çıktı. 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T12:58+0300
2025-03-26T12:58+0300
2025-03-26T13:56+0300
türki̇ye
yangın
akdeniz üniversitesi hastanesi
vi̇deo
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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle acil servis ve hastane boşaltılmaya başlandı.
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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın paniği
Sputnik Türkiye
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın paniği
2025-03-26T12:58+0300
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yangın, akdeniz üniversitesi hastanesi, vi̇deo, видео
yangın, akdeniz üniversitesi hastanesi, vi̇deo, видео
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın paniği: Hastalar tahliye ediliyor
12:58 26.03.2025 (güncellendi: 13:56 26.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde yangın çıktı.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle acil servis ve hastane boşaltılmaya başlandı.