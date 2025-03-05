https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/uskudar-devlet-hastanesinde-yangin-hastalar-tahliye-edildi-1094216011.html
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye edildi
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Üsküdar Devlet Hastanesi'nde elektrik panolarında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında can kaybı yaşanmadı. 05.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-05T13:42+0300
2025-03-05T13:42+0300
2025-03-05T14:24+0300
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üsküdar
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye edildi
13:42 05.03.2025 (güncellendi: 14:24 05.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da Üsküdar Devlet Hastanesi'nde elektrik panolarında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında can kaybı yaşanmadı.