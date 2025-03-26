https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/90larin-internet-pandemisi-melissa-virusu-1094888220.html
90’ların internet pandemisi: Melissa Virüsü
90’ların internet pandemisi: Melissa Virüsü
Sputnik Türkiye
Melissa virüsü, 1995 yılında e-postayla yayılan bir bilgisayar virüsüydü. Melissa içeren emaile tıklandığında virüs, kendini 50 kişiye göndermiş bu olay yüz binlerce kez tekrarlanınca dönemin yavaş internet ağları çökmüştü.
2025-03-26T16:26+0300
2025-03-26T16:26+0300
2025-03-26T16:30+0300
yaşam
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melisa virüsü
internet güvenliği
david lee smith
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Dijital dünya için önemli bir gün olan 26 Mart 1999’te yüz binlerce kişi, dünya çapında birden fazla dijital ağın çökmesine neden olacak ve tahmini olarak 1.1 milyar dolarlık hasara yol açacak bir “List” adlı belge içeren bir e-posta aldı.Melissa’nın hikâyesi New Jersey’den David Lee Smith adında 31 yaşındaki ileri düzey bilgisayar okuryazarlığı olan bir programcı ile başlıyor. Smith, küresel internetin pandemisi haline gelen yarattığı virüse tanıştığı bir dansçının ismini vermişti. Smith’in hazırladığı Melissa, “List.doc” ekiyle gelen emailin içinde yer alıyordu. Kullanıcı bu eki tıklarsa virüs, email adres defterindeki 50 kişiye otomatik olarak Melissa’yı da içeren aynı emaili gönderiyordu.Virüsün kendisi açılan bilgisayara bir zarar vermiyordu. Ancak internetin telefon hatlarından çalıştığı bir dönemde otomatik emailin inanılmaz bir katsayıyla hızla kendini tekrarlaması yavaş intenet için büyük bir yük haline geldi.1 milyon e-posta hesabını etkilediMelissa, kendini kısa sürede o kadar fazla kez email hesabına gönderdi ki 90’ların internetinin kaldıramayacağı bir hızda, birçok ağın çökmesine neden oldu. Melissa beş gün içerisinde 1 milyon e-posta hesabını etkiledi ve aralarında büyük teknoloji şirketleri dahil ABD Deniz Piyadeleri ve ABD Hava Kuvvetleri’nin de bulunduğu 300’den fazla şirket ve devlet kurumunun internetini kesintiye uğrattı. Birçok email sunucusu kalıcı olarak hasar aldı. İnternet tarihinde bugüne kadarki en hızlı yayılan virüs olan Melissa ABD’de yaklaşık 80 milyon dolar ve dünya genelinde yaklaşık 1.1 milyar dolar hasara neden oldu.David Lee Smith olayın ardından geçen 5 günden sonra tutuklandı. Solucanın sadece şaka amaçlı olduğunu ve bu kadar zarar vereceğini düşünmediğini iddia etti. Smith yine de suçlu bulundu, ancak FBI ile olan iş birliği sayesinde 20 ay hapis ve 5000 dolar para cezasına çarptırıldı.Bu olayın ardından internet bir daha hiç eskisi gibi olmadı. FBI, yalnızca dijital suçlara odaklanan yeni bir Siber Bölüm açtı. Dijital tehditlerde ve internet ortamında bir dönüşüm yaşandı. Antivirüs programları güncellendi ve güçlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/330-mobil-uygulamada-virus-tespit-edildi-uzmanlar-hemen-kontrol-edin-diyerek-uyardi-60-milyon-cihaz-1094840126.html
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virüs, anti virüs, melisa virüsü, internet güvenliği, david lee smith
virüs, anti virüs, melisa virüsü, internet güvenliği, david lee smith
90’ların internet pandemisi: Melissa Virüsü
16:26 26.03.2025 (güncellendi: 16:30 26.03.2025)
İnternet güvenliği son yılların en önemli konularından biri haline geldi. Ticaretten bankacılığa kadar dijital ortamda güvenlik, çoğu kişiyi tedirgin ediyor. 1990’larda internetin henüz yeni yaygınlaştığı dönemde patlayan bir virüs, 1.1 milyar dolara mal oldu. İnternetin 90’lardaki pandemisi Melissa Virüsü nedir?
Dijital dünya için önemli bir gün olan 26 Mart 1999’te yüz binlerce kişi, dünya çapında birden fazla dijital ağın çökmesine neden olacak ve tahmini olarak 1.1 milyar dolarlık hasara yol açacak bir “List” adlı belge içeren bir e-posta aldı.
Melissa’nın hikâyesi New Jersey’den David Lee Smith adında 31 yaşındaki ileri düzey bilgisayar okuryazarlığı olan bir programcı ile başlıyor. Smith, küresel internetin pandemisi haline gelen yarattığı virüse tanıştığı bir dansçının ismini vermişti. Smith’in hazırladığı Melissa, “List.doc” ekiyle gelen emailin içinde yer alıyordu. Kullanıcı bu eki tıklarsa virüs, email adres defterindeki 50 kişiye otomatik olarak Melissa’yı da içeren aynı emaili gönderiyordu.
Virüsün kendisi açılan bilgisayara bir zarar vermiyordu. Ancak internetin telefon hatlarından çalıştığı bir dönemde otomatik emailin inanılmaz bir katsayıyla hızla kendini tekrarlaması yavaş intenet için büyük bir yük haline geldi.
1 milyon e-posta hesabını etkiledi
Melissa, kendini kısa sürede o kadar fazla kez email hesabına gönderdi ki 90’ların internetinin kaldıramayacağı bir hızda, birçok ağın çökmesine neden oldu. Melissa beş gün içerisinde 1 milyon e-posta hesabını etkiledi ve aralarında büyük teknoloji şirketleri dahil ABD Deniz Piyadeleri ve ABD Hava Kuvvetleri’nin de bulunduğu 300’den fazla şirket ve devlet kurumunun internetini kesintiye uğrattı. Birçok email sunucusu kalıcı olarak hasar aldı.
İnternet tarihinde bugüne kadarki en hızlı yayılan virüs olan Melissa ABD’de yaklaşık 80 milyon dolar ve dünya genelinde yaklaşık 1.1 milyar dolar hasara neden oldu.
David Lee Smith olayın ardından geçen 5 günden sonra tutuklandı. Solucanın sadece şaka amaçlı olduğunu ve bu kadar zarar vereceğini düşünmediğini iddia etti. Smith yine de suçlu bulundu, ancak FBI ile olan iş birliği sayesinde 20 ay hapis ve 5000 dolar para cezasına çarptırıldı.
Bu olayın ardından internet bir daha hiç eskisi gibi olmadı. FBI, yalnızca dijital suçlara odaklanan yeni bir Siber Bölüm açtı. Dijital tehditlerde ve internet ortamında bir dönüşüm yaşandı. Antivirüs programları güncellendi ve güçlendirildi.