https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/imamoglunun-bilirkisi-sikayetine-takipsizlik--1094853040.html

İmamoğlu'nun bilirkişi şikayetine takipsizlik

İmamoğlu'nun bilirkişi şikayetine takipsizlik

Sputnik Türkiye

Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi şikayetine takipsizlik kararı verildi. 25.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-25T17:16+0300

2025-03-25T17:16+0300

2025-03-25T17:16+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

büyükçekmece cumhuriyet başsavcılığı

bilirkişi

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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu Ekrem İmamoğlu'nun şikayetçi olduğu bilirkişi hakkında kamu davası açılabilmesi için yeterli şüpheye ulaşılabilecek herhangi bir somut delil bulunmadığı belirterek takipsizlik kararı verdi.Söz konusu kararda, bilirkişi hakkında soruşturmaya başlanılmış ise de mahkeme dosyalarındaki hususlarla ilgili devam eden ve karar verilmiş yargılama faaliyetine müdahale anlamına gelebilecek herhangi bir soruşturma işleminin kanunen yapılamayacağı, aksi halde yargılamanın bağımsızlığının sağlanamayacağı belirtildi.Dosya tarafınca bilirkişi raporunun ve benzeri delillerin hukuka aykırı olduğunun savunulduğu, devam eden yargılama aşamalarında ilgili dosyaya sunulması sonucu hakim tarafından değerlendirilecek kararda herhangi bir hukuka aykırılığa neden olan görevliler hakkında suç duyurusunda bulunabileceği ifade edildi. Kararda, İmamoğlu'nun avukatının sunduğu dilekçede Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden dosyada bilirkişinin hazırladığı raporun hukuka ve gerçeğe aykırı hususlar içerdiği beyan edildiği ve bu gerekçeyle şikayetçi olunduğu belirtildi.Somut delil bulunmadığı belirtildiYargılamanın devam etmesi nedeniyle mahkemelerin takdirinde olan bilirkişi raporlarının hukuka aykırı olup olmadığının Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından denetlenemeyeceğine ve soruşturulamayacağına, takdir makamının doğrudan mahkemeler olduğuna dikkati çekilen kararda, kovuşturmaya yer olmadığı vurgulandı. Kararda, bilirkişi hakkında kamu davası açılabilmesi için yeterli şüpheye ulaşılabilecek herhangi bir somut delil bulunmadığı ve kovuşturmaya yer olmadığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/ibb-baskani-imamoglunun-bilirkisi-iddianamesi-kabul-edildi-12-haziranda-hakim-karsisina-cikacak--1094041547.html

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ekrem i̇mamoğlu, büyükçekmece cumhuriyet başsavcılığı, bilirkişi