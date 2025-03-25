https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/imamoglunun-bilirkisi-sikayetine-takipsizlik--1094853040.html
İmamoğlu'nun bilirkişi şikayetine takipsizlik
İmamoğlu'nun bilirkişi şikayetine takipsizlik
Sputnik Türkiye
Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi şikayetine takipsizlik kararı verildi. 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T17:16+0300
2025-03-25T17:16+0300
2025-03-25T17:16+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
büyükçekmece cumhuriyet başsavcılığı
bilirkişi
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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu Ekrem İmamoğlu'nun şikayetçi olduğu bilirkişi hakkında kamu davası açılabilmesi için yeterli şüpheye ulaşılabilecek herhangi bir somut delil bulunmadığı belirterek takipsizlik kararı verdi.Söz konusu kararda, bilirkişi hakkında soruşturmaya başlanılmış ise de mahkeme dosyalarındaki hususlarla ilgili devam eden ve karar verilmiş yargılama faaliyetine müdahale anlamına gelebilecek herhangi bir soruşturma işleminin kanunen yapılamayacağı, aksi halde yargılamanın bağımsızlığının sağlanamayacağı belirtildi.Dosya tarafınca bilirkişi raporunun ve benzeri delillerin hukuka aykırı olduğunun savunulduğu, devam eden yargılama aşamalarında ilgili dosyaya sunulması sonucu hakim tarafından değerlendirilecek kararda herhangi bir hukuka aykırılığa neden olan görevliler hakkında suç duyurusunda bulunabileceği ifade edildi. Kararda, İmamoğlu'nun avukatının sunduğu dilekçede Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden dosyada bilirkişinin hazırladığı raporun hukuka ve gerçeğe aykırı hususlar içerdiği beyan edildiği ve bu gerekçeyle şikayetçi olunduğu belirtildi.Somut delil bulunmadığı belirtildiYargılamanın devam etmesi nedeniyle mahkemelerin takdirinde olan bilirkişi raporlarının hukuka aykırı olup olmadığının Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından denetlenemeyeceğine ve soruşturulamayacağına, takdir makamının doğrudan mahkemeler olduğuna dikkati çekilen kararda, kovuşturmaya yer olmadığı vurgulandı. Kararda, bilirkişi hakkında kamu davası açılabilmesi için yeterli şüpheye ulaşılabilecek herhangi bir somut delil bulunmadığı ve kovuşturmaya yer olmadığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/ibb-baskani-imamoglunun-bilirkisi-iddianamesi-kabul-edildi-12-haziranda-hakim-karsisina-cikacak--1094041547.html
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ekrem i̇mamoğlu, büyükçekmece cumhuriyet başsavcılığı, bilirkişi
ekrem i̇mamoğlu, büyükçekmece cumhuriyet başsavcılığı, bilirkişi
İmamoğlu'nun bilirkişi şikayetine takipsizlik
Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi şikayetine takipsizlik kararı verildi.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu Ekrem İmamoğlu'nun şikayetçi olduğu bilirkişi hakkında kamu davası açılabilmesi için yeterli şüpheye ulaşılabilecek herhangi bir somut delil bulunmadığı belirterek takipsizlik kararı verdi.
Söz konusu kararda, bilirkişi hakkında soruşturmaya başlanılmış ise de mahkeme dosyalarındaki hususlarla ilgili devam eden ve karar verilmiş yargılama faaliyetine müdahale anlamına gelebilecek herhangi bir soruşturma işleminin kanunen yapılamayacağı, aksi halde yargılamanın bağımsızlığının sağlanamayacağı belirtildi.
Dosya tarafınca bilirkişi raporunun ve benzeri delillerin hukuka aykırı olduğunun savunulduğu, devam eden yargılama aşamalarında ilgili dosyaya sunulması sonucu hakim tarafından değerlendirilecek kararda herhangi bir hukuka aykırılığa neden olan görevliler hakkında suç duyurusunda bulunabileceği ifade edildi. Kararda, İmamoğlu'nun avukatının sunduğu dilekçede Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden dosyada bilirkişinin hazırladığı raporun hukuka ve gerçeğe aykırı hususlar içerdiği beyan edildiği ve bu gerekçeyle şikayetçi olunduğu belirtildi.
Somut delil bulunmadığı belirtildi
Yargılamanın devam etmesi nedeniyle mahkemelerin takdirinde olan bilirkişi raporlarının hukuka aykırı olup olmadığının Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından denetlenemeyeceğine ve soruşturulamayacağına, takdir makamının doğrudan mahkemeler olduğuna dikkati çekilen kararda, kovuşturmaya yer olmadığı vurgulandı. Kararda, bilirkişi hakkında kamu davası açılabilmesi için yeterli şüpheye ulaşılabilecek herhangi bir somut delil bulunmadığı ve kovuşturmaya yer olmadığı bildirildi.