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İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
İran'ın Kirman eyaletine bağlı Hocedek kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 24.03.2025, Sputnik Türkiye
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İran'ın Kirman eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Hocedek kenti olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle öğleden sonra 15.47'de kaydedildi.Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde, can kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/panamada-62-buyuklugunde-deprem-1094750454.html
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deprem, i̇ran, kirman, tahran üniversitesi
deprem, i̇ran, kirman, tahran üniversitesi

İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

15:34 24.03.2025
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2025
© AA
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İran'ın Kirman eyaletine bağlı Hocedek kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran'ın Kirman eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Hocedek kenti olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle öğleden sonra 15.47'de kaydedildi.
Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde, can kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.
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