https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/iranda-5-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1094817193.html

İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sputnik Türkiye

İran'ın Kirman eyaletine bağlı Hocedek kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 24.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-24T15:34+0300

2025-03-24T15:34+0300

2025-03-24T15:34+0300

son depremler

deprem

i̇ran

kirman

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İran'ın Kirman eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Hocedek kenti olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle öğleden sonra 15.47'de kaydedildi.Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde, can kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/panamada-62-buyuklugunde-deprem-1094750454.html

i̇ran

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deprem, i̇ran, kirman, tahran üniversitesi